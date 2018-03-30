10:15, 30 Mart 2018 Cuma

ABD'de yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan 150 milyon kiÅŸi etkilendi



Foto: ArÅŸiv

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerinden Under Armour'da yaÅŸanan yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 150 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi duyuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerindenÂ Under Armour, veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±kÂ 150 milyonÂ kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini duyurdu. Under Armour'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin gÄ±da ve beslenme iÃ§in kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunduÄŸu "MyFitnessPal" adlÄ± uygulamanÄ±n ve internet sitesininÂ siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. OlayÄ±n ÅŸubat ayÄ±nÄ±n sonunda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Under Armour yetkililerinin saldÄ±rÄ±yÄ± geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ fark ettiÄŸi bilgisine yer verildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan 4 gÃ¼n sonra kullanÄ±cÄ±larÄ±n veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± ile ilgili bilgilendirildiÄŸi duyurulan aÃ§Ä±klamada, bu olaydan dolayÄ± uygulamadan yararlanan kiÅŸilerin kullanÄ±cÄ± adlarÄ±, ÅŸifreleri ve e-posta adreslerinin dÄ±ÅŸarÄ± sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± ancak kredi kartÄ± bilgilerinin etkilenmediÄŸi vurgulandÄ±. New York borsasÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren Under Armour'un hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri gÃ¼nÃ¼ 16,35 dolardan kapattÄ± ancak aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan ilerleyen saatlerde sÄ±nÄ±rlÄ± yapÄ±lan iÅŸlemlerde 15,85 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 3 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. ABD'DE VERÄ° SIZINTILARI ARTIYOR SÃ¶z konusu siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼lke nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± etkilediÄŸi ABD'de, veri sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n son zamanlarda giderek arttÄ±ÄŸÄ±na ve firmalar ile kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸine dikkat Ã§ekildi. YaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±nÄ± izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ± ABD ile Ä°ngiltere'de kritik siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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