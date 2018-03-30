ABD'de yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan 150 milyon kiÅŸi etkilendi

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerindenÂ Under Armour, veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±kÂ 150 milyonÂ kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n etkilendiÄŸini duyurdu.
Under Armour'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin gÄ±da ve beslenme iÃ§in kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunduÄŸu "MyFitnessPal" adlÄ± uygulamanÄ±n ve internet sitesininÂ siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
OlayÄ±n ÅŸubat ayÄ±nÄ±n sonunda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, Under Armour yetkililerinin saldÄ±rÄ±yÄ± geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ fark ettiÄŸi bilgisine yer verildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan 4 gÃ¼n sonra kullanÄ±cÄ±larÄ±n veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± ile ilgili bilgilendirildiÄŸi duyurulan aÃ§Ä±klamada, bu olaydan dolayÄ± uygulamadan yararlanan kiÅŸilerin kullanÄ±cÄ± adlarÄ±, ÅŸifreleri ve e-posta adreslerinin dÄ±ÅŸarÄ± sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± ancak kredi kartÄ± bilgilerinin etkilenmediÄŸi vurgulandÄ±.
New York borsasÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren Under Armour'un hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri gÃ¼nÃ¼ 16,35 dolardan kapattÄ± ancak aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan ilerleyen saatlerde sÄ±nÄ±rlÄ± yapÄ±lan iÅŸlemlerde 15,85 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 3 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.
SÃ¶z konusu siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼lke nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ± etkilediÄŸi ABD'de, veri sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n son zamanlarda giderek arttÄ±ÄŸÄ±na ve firmalar ile kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸine dikkat Ã§ekildi.
YaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±nÄ± izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ± ABD ile Ä°ngiltere'de kritik siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 9. konvoyun da Hama'ya ulaÅŸmasÄ±yla, geÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.
MÄ°T'in Kosova'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi FETÃ– operasyonu sonrasÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve istihbarat ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Yunanistan'a izinsiz geÃ§en 42 yaÅŸÄ±ndaki bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n siyasi iltica talebinde bulundu.
Ä°srail ordusunun Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi top atÄ±ÅŸlarÄ±nda tarlada Ã§alÄ±ÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã–zbekistan'da doÄŸrudan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n emrine verilen Devlet GÃ¼venlik Hizmeti'nin faaliyeti ana ilkelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yasa Senatoda onaylandÄ±
Hindistan'da lise Ã¶ÄŸrencilerinin sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± nedeniyle 1,6 milyon Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navÄ± iptal edildi
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerinden Under Armour'da yaÅŸanan yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 150 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi duyuruldu
Tayland'da MyanmarlÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼nde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ä°srail'den Gazze'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'li elektrikli otomobil Ã¼reticisi Tesla, Model S adlÄ± aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼len direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi