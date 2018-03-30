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Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi yasallaşıyor
Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi yasallaşıyor

Özbekistan'da doğrudan devlet başkanının emrine verilen Devlet Güvenlik Hizmeti'nin faaliyeti ana ilkelerinin yer aldığı yasa Senatoda onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Senatosu, Devlet Güvenlik Servisi yasasını onayladı.

Gazeta.uz'da yer alan habere göre doğrudan devlet başkanının emrine verilen Devlet Güvenlik Hizmeti (DGH) faaliyeti ana ilkelerinin yer aldığı yasanın Senatoda onayladığı bildirildi.

Özbekistan’da devlet güvenliğinin sağlanmasında ana çizgileri oluşturan bu kanun 9 bölüm ve 48 maddeden oluşmaktadır.

Kanun taslağının tartışması sırasında konuşan Senato Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Farruh Dadahojaev, "Dünyadaki ve Orta Asya bölgesindeki durum ülkenin güvenlik sisteminin etkinliğinde radikal bir artışı gerektiriyor" dedi.

Yasa Devlet Güvenlik Hizmetini anayasal düzeni, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çıkarlarını iç ve dış tehditlerden koruyan özel bir yetkili organ olarak tanımlar.

Yasaya göre, DGH organları kendi faaliyetlerini gizlilik ortamında gerçekleştirecekler, kurumun çalışma biçimleri ve yöntemleri hakkında bilgiler açıklanmayacaktır. Aynı zamanda, devlet güvenliğinin sağlanmasında “istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleri” kavramları ilk olarak mevzuatta tanımlanmıştır.

Ülkeyi 27 yıl yöneten eski lider İslam Kerimov döneminde derin devlet şeklini alan Özbek istihbaratının yasal zemin olmadan çalıştığı yeni yönetim tarafından itiraf edilmişti.



İlgili Konular Özbekistan islam kerimov
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