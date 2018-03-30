Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri tarlada Ã§alÄ±ÅŸan Filistinli genci katletti

Macron'dan skandal 'TÃ¼rkiye' ve 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi