Ä°hracat Åžubat ayÄ±nda yÃ¼zde 9 arttÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K)Â ileÂ GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin geÃ§ici dÄ±ÅŸÂ ticaretÂ istatistikleri aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'ninÂ ihracatÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar,Â ithalatÄ±Â yÃ¼zde 19,7 artÄ±ÅŸla 18 milyar 936 milyon dolar oldu.Â
Buna gÃ¶re, ihracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artÄ±ÅŸla 13 milyar 176 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.
AynÄ± dÃ¶nemde ithalat ise yÃ¼zde 19,7 yÃ¼kselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu.
Bu dÃ¶nemde, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 54,2 artÄ±ÅŸla 5 milyar 761 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda yÃ¼zde 76,4 iken bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda yÃ¼zde 69,6'ya geriledi.
YÄ±lÄ±n iki ayÄ±nda TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 9,8 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalatÄ± yÃ¼zde 28,8 artÄ±ÅŸla 40 milyar 459 milyon dolara yÃ¼kseldi.
SÃ¶z konusu dÃ¶nemde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 83,7 artÄ±ÅŸla14 milyar 838 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â
Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± yÃ¼zde 63,3 oldu.
AB'nin ihracattaki payÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda yÃ¼zde 45,7 iken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda yÃ¼zde 51,9 oldu.
AB'ye yapÄ±lan ihracat, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 23,8 arttÄ± ve 6 milyar 844 milyon dolara yÃ¼kseldi.Â
Almanya, 1 milyar 359 milyon dolarla geÃ§en ay en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke oldu. Bu Ã¼lkeyi 864 milyon dolarla Ä°talya, 840 milyon dolarla Ä°ngiltere ve 666 milyon dolarla ABD izledi.
Ä°thalatta ise ilk sÄ±rayÄ± 1 milyar 863 milyon dolarla Ã‡in aldÄ±. Ã‡in'i 1 milyar 812 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 663 milyon dolarla Almanya ve 875 milyon dolarla Fransa takip etti.
GeÃ§en ay fasÄ±llar dÃ¼zeyinde en bÃ¼yÃ¼k ihracat kalemi, 2 milyar 350 milyon 105 bin dolarla "Motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, traktÃ¶rler, bisikletler, motosikletler ve diÄŸer kara taÅŸÄ±tlarÄ±, bunlarÄ±n aksam, parÃ§a, aksesuarlarÄ±" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunlarÄ±n aksam ve parÃ§alarÄ±" ise 1 milyar 247 milyon 16 bin dolarla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.
Åžubatta en fazla ithalat yapÄ±lan fasÄ±l ise 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarla "Mineral yakÄ±tlar, mineral yaÄŸlar ve bunlarÄ±n damÄ±tÄ±lmasÄ±ndan elde edilen Ã¼rÃ¼nler bitÃ¼menli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 75 milyon 586 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nÃ¼kleer reaktÃ¶rler, bunlarÄ±n aksam ve parÃ§alarÄ±" takip etti.
SÃ¶z konusu ayda imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± yÃ¼zde 93,7, yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 3,4, orta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin payÄ± ise yÃ¼zde 38,4 oldu.
Ä°malat sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± ise yÃ¼zde 79,2 oldu. Åžubatta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin, imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 14,9, orta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin payÄ± da yÃ¼zde 41,9 olarak hesaplandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdiÄŸi bildirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi