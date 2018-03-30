11:14, 30 Mart 2018 Cuma

Ä°hracat Åžubat ayÄ±nda yÃ¼zde 9 arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K)Â ileÂ GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan oluÅŸturulan ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin geÃ§ici dÄ±ÅŸÂ ticaretÂ istatistikleri aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye'ninÂ ihracatÄ±, ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar,Â ithalatÄ±Â yÃ¼zde 19,7 artÄ±ÅŸla 18 milyar 936 milyon dolar oldu.Â

Buna gÃ¶re, ihracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artÄ±ÅŸla 13 milyar 176 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.



AynÄ± dÃ¶nemde ithalat ise yÃ¼zde 19,7 yÃ¼kselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu.



Bu dÃ¶nemde, dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± yÃ¼zde 54,2 artÄ±ÅŸla 5 milyar 761 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.



Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda yÃ¼zde 76,4 iken bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda yÃ¼zde 69,6'ya geriledi.

OCAK-ÅžUBAT DÃ–NEMÄ°

YÄ±lÄ±n iki ayÄ±nda TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 9,8 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalatÄ± yÃ¼zde 28,8 artÄ±ÅŸla 40 milyar 459 milyon dolara yÃ¼kseldi.



SÃ¶z konusu dÃ¶nemde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 83,7 artÄ±ÅŸla14 milyar 838 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â



Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± yÃ¼zde 63,3 oldu.

AB'YE Ä°HRACAT, YÃœZDE 23,8 ARTTI

AB'nin ihracattaki payÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda yÃ¼zde 45,7 iken, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±nda yÃ¼zde 51,9 oldu.



AB'ye yapÄ±lan ihracat, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 23,8 arttÄ± ve 6 milyar 844 milyon dolara yÃ¼kseldi.Â



Almanya, 1 milyar 359 milyon dolarla geÃ§en ay en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke oldu. Bu Ã¼lkeyi 864 milyon dolarla Ä°talya, 840 milyon dolarla Ä°ngiltere ve 666 milyon dolarla ABD izledi.



Ä°thalatta ise ilk sÄ±rayÄ± 1 milyar 863 milyon dolarla Ã‡in aldÄ±. Ã‡in'i 1 milyar 812 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 663 milyon dolarla Almanya ve 875 milyon dolarla Fransa takip etti.

EN Ã‡OK Ä°THALAT VE Ä°HRACAT YAPILAN FASILLAR

GeÃ§en ay fasÄ±llar dÃ¼zeyinde en bÃ¼yÃ¼k ihracat kalemi, 2 milyar 350 milyon 105 bin dolarla "Motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, traktÃ¶rler, bisikletler, motosikletler ve diÄŸer kara taÅŸÄ±tlarÄ±, bunlarÄ±n aksam, parÃ§a, aksesuarlarÄ±" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunlarÄ±n aksam ve parÃ§alarÄ±" ise 1 milyar 247 milyon 16 bin dolarla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.



Åžubatta en fazla ithalat yapÄ±lan fasÄ±l ise 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarla "Mineral yakÄ±tlar, mineral yaÄŸlar ve bunlarÄ±n damÄ±tÄ±lmasÄ±ndan elde edilen Ã¼rÃ¼nler bitÃ¼menli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 75 milyon 586 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nÃ¼kleer reaktÃ¶rler, bunlarÄ±n aksam ve parÃ§alarÄ±" takip etti.



SÃ¶z konusu ayda imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± yÃ¼zde 93,7, yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 3,4, orta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin payÄ± ise yÃ¼zde 38,4 oldu.



Ä°malat sanayisi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± ise yÃ¼zde 79,2 oldu. Åžubatta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin, imalat sanayisi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 14,9, orta yÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin payÄ± da yÃ¼zde 41,9 olarak hesaplandÄ±.