11:32, 30 Mart 2018 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re,Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Jean Yves Le DrianÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

TÃ¼rkiye, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, dÃ¼n, PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine tepki gÃ¶stermiÅŸti.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma iÃ§ine giren ve terÃ¶ristlerle birlikte TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ranlar, terÃ¶ristlerle aynÄ± muameleyi gÃ¶rÃ¼rler, terÃ¶ristler gibi TÃ¼rkiyeâ€™nin hedefi olurlar. UmarÄ±z Fransa, rasyonel olmayan bÃ¶yle bir adÄ±mÄ± atmaz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Elysee SarayÄ±'ndan kabule iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, heyet tarafÄ±ndan Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkÄ±nda bilgi verildiÄŸi kaydedilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu uluslararasÄ± koalisyonla beraber terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Macron, Fransa'nÄ±n SDG'ye olan desteÄŸi konusunda gÃ¼vence verdi. Suriye sorununa siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m beklerken, Fransa kapsayÄ±cÄ± ve dengeli bir yÃ¶netim ÅŸekli Ã§erÃ§evesinde Ã¶zellikle Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki gÃ¼venlik bÃ¶lgesinin istikrara kavuÅŸmasÄ± ve DEAÅž'Ä±n yeniden dirilmesini Ã¶nlemek iÃ§in SDG'ye desteÄŸini belirtti." ifadesine yer verilmiÅŸti.