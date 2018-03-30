11:37, 30 Mart 2018 Cuma

ErdoÄŸan'dan Fransa'ya: Haddini ve boyunu aÅŸan bir aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezindeÂ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

"Hedeflerimizi yeterince anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2019 seÃ§imlerindeki hedeflerimize ulaÅŸabilmemize mani bir durum olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. AK Parti'ye ne bu kifayetisz muhalefe ne FETÃ– ne PKK ne de dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler zarar verebilir.Â

En son Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±mÄ±z, Kosova istihbaratÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde 6 tane Balkanlardaki en Ã¼st dÃ¼zey FETÃ– temsilcisini anlaÅŸarak aldÄ±lar, getirdiler ve emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±za teslim ettiler. Dedik ya onlar kaÃ§acak, biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya inÅŸallah getireceÄŸiz. Burada da hesaba Ã§ekeceÄŸiz. dedi.

Bir partide kÃ¼Ã§Ã¼k olsun benim olsun zihniyeti kÃ¶k salmaya baÅŸlamÄ±ÅŸsa durum vahimdir. AK Parti bu zihniyetten uzak tutmak iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Elbette zaman zaman bu yanlÄ±ÅŸa kapÄ±lan oldu. Ä°kazlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. HatasÄ±nÄ± anlayanlara ve davaya sarÄ±lanlarla yolumuza devam ettik.

Hatada Ä±srar edenlerle yolumuzu ayÄ±rma mecburiyetinde kaldÄ±k.Â Metal yorgunluÄŸu ifadesiyle kast ettiÄŸim buydu. KÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz deÄŸiÅŸimle bu tehditten kurtulduk. Yeniden diriliÅŸ hamlesi baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu. Eksikleri telafi ederek yolumuza devam edeceÄŸiz.

DostlarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmaya dÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ± azaltmaya gayret etmelitiz. Bu gayretin iÃ§erisinde geleceÄŸe yÃ¼rÃ¼mek durumundayÄ±z. 2023 hedefimize odaklanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. TÃ¼rkiye'yi dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 10 ekonomisinden biri yapacaÄŸÄ±z dedik ve yola bÃ¶yle Ã§Ä±ktÄ±k. Bize durmak dinlenmek yok. AyaÄŸÄ±mÄ±za baÄŸ olanlardan bir an Ã¶nce kurtulmak boynumuzun borcudur.

FRANSA'YA CEVAP

Son dÃ¶nemde Fransa'nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bulduÄŸumuz tavrÄ±ndan fevkalade Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸumuzu belirtmek istiyorum. GeÃ§en hafta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. BaktÄ±m garip garip ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yor. Kendisine biraz frekansÄ± yÃ¼ksek oldu ama sÃ¶ylemek zorunda kaldÄ±m. Bizim silahlÄ± kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceÄŸimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine deÄŸil. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri mensuplarÄ± dÃ¼n bir kez daha en Ã¼st dÃ¼zeyde aÄŸÄ±rlayanlar bunun TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± husumet hamlesinden baÅŸka bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmelidir. AynÄ± terÃ¶rist grubu bu sabah gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize saldÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. 6 gÃ¼venlik korucumuz ÅŸehit olmuÅŸ, 4 askerimiz, 3 gÃ¼venlik korucumuz yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.

EÄŸer Fransa'nÄ±n arabuluculuk teklifi doÄŸruysa: Haddini ve boyunu aÅŸan bir beyandÄ±r bu, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin. Sana bÃ¶yle bir gÃ¶rev kim verdi? Bizim arabulucu ihtiyacÄ±mÄ±z yok. TÃ¼rkiye'nin ne zamandan beri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle masaya oturmak gibi bir sorunu var."

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, dÃ¼n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Elysee SarayÄ±'ndan kabule iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, heyet tarafÄ±ndan Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkÄ±nda bilgi verildiÄŸi kaydedilmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu uluslararasÄ± koalisyonla beraber terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "Macron, Fransa'nÄ±n SDG'ye olan desteÄŸi konusunda gÃ¼vence verdi. Suriye sorununa siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m beklerken, Fransa kapsayÄ±cÄ± ve dengeli bir yÃ¶netim ÅŸekli Ã§erÃ§evesinde Ã¶zellikle Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki gÃ¼venlik bÃ¶lgesinin istikrara kavuÅŸmasÄ± ve DEAÅž'Ä±n yeniden dirilmesini Ã¶nlemek iÃ§in SDG'ye desteÄŸini belirtti." ifadesine yer verilmiÅŸti.