11:37, 30 Mart 2018 Cuma

ErdoÄŸan'dan Macron'a: Haddini ve boyunu aÅŸan bir aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezindeÂ GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda partililere hitap etti.Â

"NERESÄ° OLURSA OLSUN VE BUNLARI PAKETLEYEREK BURAYA GETÄ°RECEÄžÄ°Z"

AK Parti'yi, milletle kurduklarÄ±na, bugÃ¼ne de hep milletin desteÄŸiyle geldiklerine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet zarar verebilir ne FETÃ– ve PKK gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri zarar verebilir ne de dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler zarar verebilir. Ä°ÅŸte en son Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±mÄ±z, malum Kosova istihbaratÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde 6 tane Balkanlar'daki en Ã¼st dÃ¼zey FETÃ– temsilcisini anlaÅŸarak aldÄ±lar, getirdiler ve emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±za teslim ettiler. Dedik ya 'onlar kaÃ§acak, biz kovalayacaÄŸÄ±z'. Neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya inÅŸallah getireceÄŸiz. Burada da hesaba Ã§ekeceÄŸiz."

"HATADA ISRAR EDENLERLE YOLUMUZU AYIRDIK"

Bir partide "kÃ¼Ã§Ã¼k olsun, benim olsun" zihniyetini tÃ¼remiÅŸse ve kÃ¶k salmaya baÅŸlamÄ±ÅŸsa orada durumun vahim olduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AK Parti'yi 2001 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±ndan beri bu zihniyetten uzak tutmak iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k. Elbette zaman zaman bu yanlÄ±ÅŸa kapÄ±lanlar oldu. Ä°kazlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, mÃ¼eyyidelerimizi de uyguladÄ±k. HatasÄ±nÄ± anlayÄ±p yeniden davaya sarÄ±lanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik, hala da ediyoruz. Buna raÄŸmen hatada Ä±srar edenlerle de yolumuzu ayÄ±rmak mecburiyetinde kaldÄ±k.

Benim, partimize genel baÅŸkan olarak yeniden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde hatÄ±rlarsanÄ±z dile getirdiÄŸim bir ifade vardÄ±r, o da 'metal yorgunluÄŸu' ifadesiydi. Metal yorgunluÄŸuyla kast ettiÄŸim hususlardan birisi iÅŸte buydu. Hamdolsun, kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz deÄŸiÅŸimle partimizin metal yorgunluÄŸu, bu tehditten kurtuldu. Åžimdi yeniden diriliÅŸ hamlesi baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu. Arada ufak tefek eksikler varsa inÅŸallah onlarÄ± da zaman iÃ§inde telafi ederek yolumuza devam edeceÄŸiz."

TÃ¼rkiye'yi, en gÃ¼Ã§lÃ¼ devletlerinden birisi haline getirmeden kendileri iÃ§in durma ve dinlenmenin olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, "UnvanÄ± ne olursa olsun, bu mÃ¼cadeleye katkÄ± saÄŸlayan herkesin baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde yeri vardÄ±r. Bunu da bÃ¶yle bileceÄŸiz. 'Åžu bÃ¶yledir, bu bÃ¶yledir', buna hakkÄ±mÄ±z yok. AyaÄŸÄ±mÄ±za baÄŸ olanlarla ise bir an Ã¶nce kurtulmak da boynumuzun borcudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarla beraber yÃ¼rÃ¼mek de zor." diye konuÅŸtu.

2017 BÃœYÃœME VERÄ°LERÄ°

TÃ¼rkiye'nin 2017'de yÃ¼zde 7,4 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼me kaydettiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, 2002-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ortalama yÃ¼zde 5,7 bÃ¼yÃ¼me oranÄ± elde edildiÄŸini, 2016'da darbe giriÅŸimi ve terÃ¶r olaylarÄ±na raÄŸmen yÃ¼zde 3,2'lik bir bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nda kalmanÄ±n baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yeniden bizim ÅŸahlanÄ±ÅŸ yÄ±lÄ±mÄ±z oldu." diyen ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YÃ¼zde 7,4'lÃ¼k bÃ¼yÃ¼me oranÄ±yla dÃ¼nya ekonomisinin yÃ¼zde 85'ini temsil eden G20 Ã¼lkeleri arasÄ±nda birinci sÄ±rada yer alÄ±yoruz. OECD ve Avrupa BirliÄŸi'nde de yÃ¼zde 7,8'lik bÃ¼yÃ¼me elde eden Ä°rlanda'nÄ±n hemen arkasÄ±ndan ikinci sÄ±rada yer alÄ±yoruz. AB ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 2,4 olduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye'nin baÅŸarÄ±sÄ± daha iyi anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Kredi derecelendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkemizin aleyhinde nasÄ±l yayÄ±nlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'ye kÃ¼resel sermayenin girmemesi iÃ§in ne gibi gayretler iÃ§erisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramÄ±zdaki bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±n, kusura bakmasÄ±nlar Ã¼lkemizdeki ekonomik durumun sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸuna dair aÃ§Ä±klamalar yapacak kadar yanlÄ±ÅŸÄ±n iÃ§erisine dÃ¼ÅŸtÃ¼klerini de ve bunu toplantÄ±larda yaptÄ±klarÄ±nÄ± da duymak bizi Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Ortada bu denli bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± var. 11,2'yi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrekte yakalamÄ±ÅŸsÄ±n ki gÃ¶rÃ¼nen kÃ¶y kÄ±lavuz istemez. Biz 7-7,5 konuÅŸuyoruz ve hala bunlar konuÅŸuluyor. Bir insan kendi ayaÄŸÄ±na kurÅŸun sÄ±kar mÄ±, bÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Ãœlkenin bu psikolojik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ uluslararasÄ± camiaya vermesi gereken arkadaÅŸlarÄ±m bu tÃ¼r yanlÄ±ÅŸÄ± yaparlarsa bunun affedilir yanÄ± olamaz. Felaket tellallarÄ± zaten davul, zurna dolaÅŸÄ±yorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor? Her gÃ¼n, her saat susmak bilmeyen kriz sÃ¶ylemlerine, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã¼rkÃ¼tmek iÃ§in ortaya atÄ±lan onca yalana raÄŸmen elde ettiÄŸimiz bu bÃ¼yÃ¼me oranÄ± tÃ¼m milletimize moral vermiÅŸtir."

"UMUYORUZ HERKESE DERS OLMUÅžTUR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye ekonomisinin bÃ¼yÃ¼mesine iliÅŸkin, "Kredi deÄŸerlendirme kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n not oyunlarÄ±, ardÄ±ndan dÃ¶viz Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len spekÃ¼lasyonlarÄ±n tavan yaptÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde bÃ¶yle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuÅŸtur. Bu var ya bu, ters kÃ¶ÅŸe yapmak deÄŸil, dÃ¼nyada ekonominin ÅŸartlarÄ±nÄ± adeta yeniden belirleme sÃ¼recidir. Bu da bÃ¶yle bilinsin." ifadelerini kullandÄ±.

Birilerinin "kur aÅŸaÄŸÄ±, kur yukarÄ±" diye tutturduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin ekonomisinin ortada olduÄŸunu, TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonu, Gezi olaylarÄ± ve 17-25 AralÄ±k'Ä± geÃ§irirken 11,2'yi yakaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ortalama olarak, ÅŸimdi de 7,4'lÃ¼k bÃ¼yÃ¼menin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, "Demek ki sizin o koyduÄŸunuz kurallarÄ±n hiÃ§ birisi geÃ§erli deÄŸil. Teori baÅŸka bir ÅŸeydir, pratik baÅŸka bir ÅŸeydir. Siz teori ile pratiÄŸi birleÅŸtirebiliyorsanÄ±z, bunu baÅŸarabiliyorsanÄ±z selamlarÄ±m. Ama baÅŸaramÄ±yorsanÄ±z sen yoluna, biz yolumuza." dedi.

"TÃœRKÄ°YE TÃœM OYUNLARI BÄ°R KEZ DAHA BOZACAK"

ErdoÄŸan, "DÃ¶viz kurunu Ã¶cÃ¼ gibi kullanarak, milletimizin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara ÅŸÃ¶yle bir kÃ¶tÃ¼ haber vereyim, Ã¼zÃ¼lmesinler. TÃ¼rkiye 2018 yÄ±lÄ±nda elde edeceÄŸi yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me oranÄ±yla Ã¼zerinde oynanmaya Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m oyunlarÄ± bir kez daha bozacak, haberiniz olsun." diye konuÅŸtu.

YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n, TÃ¼rkiye'ye olan ilgilerinin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, sermaye, yatÄ±rÄ±mcÄ±, giriÅŸimci sÃ¶z konusu olduÄŸunda yerli-yabancÄ± ayrÄ±mÄ± yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mek iÃ§in yatÄ±rÄ±ma, yatÄ±rÄ±m iÃ§in de yatÄ±rÄ±mcÄ±ya ihtiyacÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Ä°Åž ADAMLARINA Ã‡AÄžRI

ErdoÄŸan, iÃ§ piyasayÄ± daha da hareketlendirmeye dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

HÃ¼kÃ¼metin esnaftan Ã§iftÃ§ilere kadar her kesime destek verecek yeni bir paketin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§inde olduÄŸunu anlatan ErdoÄŸan, "Buradan tÃ¼m milletime, Ã¶zellikle de iÅŸ adamlarÄ±mÄ±za, 'piyasa' dediÄŸimiz dÃ¼nyayÄ± oluÅŸturan kesimlere sesleniyorum, lÃ¼tfen TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venin, bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantÃ§Ä±larÄ±na prim vermeyin. TÃ¼rkiye'nin imkanlarÄ± ve potansiyeli hem karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸu sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmeye hem de ekonomik hedeflerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye yeterlidir." diye konuÅŸtu.

ZEYTÄ°N DALI HAREKATI

Suriye'den TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelen tehditleri ortadan kaldÄ±rmak ve Suriyelilere gÃ¼venle yaÅŸayabilecekleri bir zemin hazÄ±rlamak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 3 bin 800'Ã¼ buldu." dedi.

"MÃœSAADE EDEMEYÄ°Z"

Her ÅŸeye raÄŸmen gecikmeyle de olsa bunlarÄ±n bir an Ã¶nce yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ayn-El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru olan bÃ¶lgeleri de terÃ¶rden temizlemek iÃ§in gereken hazÄ±rlÄ±klara baÅŸladÄ±k. Buralar bizim iÃ§in her an bir tehdit unsurudur. DolayÄ±sÄ±yla sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda biz bu unsurlarÄ±n bulunmasÄ±na tahammÃ¼l edemeyiz Ã§Ã¼nkÃ¼ bunlara artÄ±k alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z, biliyoruz ve bakarsÄ±nÄ±z bugÃ¼n deÄŸil, yarÄ±n her an bunlar yine buradan taciz atÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlayabilirler. Bunlara biz fÄ±rsat veremeyiz. Elbette mÃ¼ttefikimiz olan Ã¼lkelerin askerlerine zarar vermek gibi bizim bir niyetimiz yok ama buralarda terÃ¶ristlerin ellerini, kollarÄ±nÄ± sallayarak dolaÅŸmalarÄ±na mÃ¼saade edemeyiz. Tespit ettiÄŸimiz her terÃ¶risti etkisiz hale getirmek bizim milletimize karÅŸÄ± sorumluluÄŸumuzun bir gereÄŸidir. Sen niye hÃ¼kÃ¼met oldun? Åžu anda devleti yÃ¶netmek iÃ§in. Devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nÄ± yÃ¶netme gÃ¶revi kimde? HÃ¼kÃ¼metimizde. Ã–yleyse A'dan Z'ye hÃ¼kÃ¼metimiz silahlÄ± kuvvetleriyle tÃ¼m gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle bunu yapmak zorundadÄ±r. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayÄ±z. AynÄ± ÅŸekilde Irak'ta da bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼slendiÄŸi yerlerden Ã§Ä±karmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararÄ±ndayÄ±z."

"AYNI YILANIN YAVRULARI OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸimdi de gÃ¼ndeme Sincar'Ä±n girdiÄŸini ve Sincar ile ilgili deÄŸiÅŸik ÅŸeyler konuÅŸulduÄŸunu dile getirerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sincar niye gÃ¼ndeme girdi? Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim iÃ§in Kandil neyse Sincar da odur. DolayÄ±sÄ±yla Sincar PKK'dan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun iÃ§in bir gece ansÄ±zÄ±n oraya da gidebiliriz. HiÃ§ belli olmaz. Tabii bÃ¶yle tarih vererek vesaire filan bu iÅŸler olmaz. AnÄ±nda. Ve Irak hÃ¼kÃ¼meti, kendilerine sÃ¶ylÃ¼yoruz, eÄŸer bu iÅŸi yapacaksanÄ±z yapÄ±n, yapmayacaksanÄ±z bÄ±rakÄ±n biz yapalÄ±m. Onlar da taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ verdiler. Hadi bakalÄ±m. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin Irak topraklarÄ±nda sona erdirilmesi hem bizim hem de BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼metinin ortak sorunudur. Åžayet arzu ederlerse Irak ile bu konuda birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya da hazÄ±rÄ±z. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zla ilgili kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdiÄŸimize inanÄ±yorum. ArtÄ±k bu konuda TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik eleÅŸtiriler getirilmesinin bir anlamÄ± yoktur.Â

PKK ile PYD'yi aynÄ± gÃ¶rmeyen, DEAÅž ile mÃ¼cadeleyle YPG ile mÃ¼cadeleyi eÅŸdeÄŸer tutmayan tÃ¼m yaklaÅŸÄ±mlara kapÄ±mÄ±z kesinlikle kapalÄ±dÄ±r. Ä°ster Suriye'de olsun ister Irak'ta isterse baÅŸka bir yerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n harf oyunlarÄ±yla, ismini deÄŸiÅŸtirerek oynadÄ±ÄŸÄ± oyuna katÄ±lmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli, bizim iÃ§in deÄŸiÅŸmez. Onun iÃ§in biz bunlarÄ±n hepsinin de aynÄ± yÄ±lanÄ±n yavrularÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Ä°steyen herkese belgeleriyle gÃ¶steriyoruz. Video kayÄ±tlarÄ±yla gÃ¶steriyoruz, fotoÄŸraf Ã§ekimleriyle gÃ¶steriyoruz ama inanmÄ±yor. Ä°nanmÄ±yorsa yoluna devam. Biz de kendi gÃ¶beÄŸimizi kendimiz keseriz. Biz terÃ¶ristlere isim koymakla deÄŸil, onlarÄ± ortadan kaldÄ±rmakla meÅŸgulÃ¼z."

FRANSA CUMHURBAÅžKANI EMMANUEL MACRON'UN AÃ‡IKLAMALARI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,Â Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un Elysee SarayÄ±'nda, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸiÂ SDG'den bir heyeti kabul etmesi ve ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara deÄŸindi.Â

Fransa'nÄ±n tamamen yanlÄ±ÅŸ bulduklarÄ± ve yanÄ±lgÄ±lardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± umduklarÄ± bu tavrÄ±ndan fevkalade Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GeÃ§en hafta Macron'un kendisiyle bizzat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. BaktÄ±m garip garip ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yor. Tabii garip garip ÅŸeyler sÃ¶yleyince de kendisine biraz frekansÄ± yÃ¼ksek oldu ama sÃ¶ylemek zorunda kaldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim SilahlÄ± Kuvvetlerimizi, bizi, kalkÄ±p da asla kabullenemeyeceÄŸimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine deÄŸil. Eskiden beri Ã¼lkelerinde serbestÃ§e faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ± dÃ¼n bir kez daha en Ã¼st dÃ¼zeyde aÄŸÄ±rlayanlar, bunun TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± husumet ifadesinden baÅŸka bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmelidir."

Åžehitlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifalar dileyen ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼nyanÄ±n neresinde yol yapan iÅŸÃ§ilere, hasta taÅŸÄ±yan ambulanslara, eÄŸitim veren Ã¶ÄŸretmenlere saldÄ±ran bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vardÄ±r? TÃ¼rkiye'dekiyle Suriye'dekiyle Irak'takiyle hepsi de aynÄ± olan bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÅŸte bÃ¶ylesine alÃ§ak bir yapÄ±dÄ±r. NeymiÅŸ, 'o PKK deÄŸilmiÅŸ, bize gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ymÄ±ÅŸ.' Ey BatÄ±, 'SDG' dediÄŸiniz Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n aynÄ±sÄ±dÄ±r. Bunlarla siz bizi aldatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz.

Kusura bakmayÄ±n, biz bunlarÄ±n hepsinin temelini biliriz, hÃ¼crelerini okuruz. DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ± bize yutturamazsÄ±nÄ±z. BunlarÄ±n adresine varana kadar, hepsinin kÃ¼nyesi bizde var. 24 saatte bir ismini deÄŸiÅŸtirseniz, biz bunlarÄ± tanÄ±rÄ±z. Bizde Ã§ok bunlarÄ±n tanÄ±mÄ±nÄ± yapan ifadeler var da onlarÄ± bÃ¶yle bir resmi toplantÄ±da kullanmak iÅŸime gelmez. Ä°kili olarak karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya otursak onu da anlatÄ±rÄ±m."

"HADDÄ°NÄ° VE BOYUNU Ã‡OK AÅžAN BÄ°R BEYANDIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un Elysee SarayÄ±'nda, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi SDG'den bir heyeti kabul etmesi sonrasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara yÃ¶nelik ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"(YPG'ye destek garantisi verdik) lafa bak. 'TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda aracÄ± olabiliriz' lafÄ±, eÄŸer bu ÅŸayet doÄŸruysa ki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'ne bunu, muhatabÄ± olarak kendisi vermiÅŸtir o da bu ifadeyi kullanmÄ±ÅŸ, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r bu. Hani bizde bir sÃ¶z var ya 'Gelin gÃ¼vey olmak' falan, sana bÃ¶yle bir gÃ¶revi kim verdi? Boyunu aÅŸan iÅŸlere girme.Â

Bizim arabulucuya ihtiyacÄ±mÄ±z yok. TÃ¼rkiye'nin ne zamandan beri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden Ã§Ä±kardÄ±nÄ±z bunu? Siz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle masaya oturabilirsiniz ama TÃ¼rkiye, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesini Afrin'de olduÄŸu gibi yapar. Siz yine aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle TÃ¼rkiye arasÄ±nda arabuluculuk ifadesini aÄŸzÄ±nÄ±za alabiliyorsunuz? Daha kendi kirli ve kanlÄ± geÃ§miÅŸlerinin hesabÄ±nÄ± verememiÅŸ olanlar, bugÃ¼n de kendilerini terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle yan yana tahayyÃ¼l edebilirler ama TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¶yle bir durum asla sÃ¶z konusu deÄŸildir."

"ÃœMÄ°T EDÄ°YORUZ KÄ° BÄ°ZDEN YARDIM Ä°STEMEYE KALKMAZLAR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, terÃ¶ristleri bÃ¶ylesine pervasÄ±zca destekleyenlerin ortaya Ã§Ä±kacak sonuÃ§larÄ±n hesabÄ±nÄ± Fransa kamuoyuna vermeye de hazÄ±r olmalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Her an TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n onlarÄ±n baÅŸÄ±na da gelebileceÄŸine dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bizim bu konuda ÅŸakamÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, en kÃ¼Ã§Ã¼k bir mÃ¼samahamÄ±zÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ± iÃ§in daha ne sÃ¶ylememiz, ne yapmamÄ±z lazÄ±m bilmiyorum. YÄ±llarca kendi Ã¼lkelerindeki canileri, sÄ±rf baÅŸlarÄ±ndan def etmek iÃ§in bilinÃ§li olarak DEAÅž saflarÄ±na yÃ¶nlendirenler, ÅŸimdi evlerine dÃ¶nen bu profesyonel terÃ¶ristlerle ne yapacaklarÄ±nÄ± kara kara dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. BugÃ¼nlerde hararetle destekledikleri PYD konusunda yaÅŸayacaklarÄ± durum da farklÄ± deÄŸildir. Suriye'den, Irak'tan canÄ±nÄ± kurtarÄ±p kaÃ§an terÃ¶ristler, Fransa'nÄ±n bu politikasÄ±ndan aldÄ±klarÄ± cesaretle oraya doluÅŸtuÄŸunda Ã¼mit ediyoruz ki bizden yardÄ±m istemeye kalkmazlar."

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin bu konudaki gÃ¼ndemi ve tavsiyelerinin bambaÅŸka olduÄŸunu belirterek, "Bize gÃ¶re bundan sonra yapÄ±lmasÄ± gereken bu tÃ¼r gereksiz tartÄ±ÅŸmalar yerine, Suriye'de ve Irak'Ä±n kuzeyinde nasÄ±l bir gelecek inÅŸa edilebileceÄŸinin, TÃ¼rkiye ile birlikte planlanmasÄ± ve uygulanmasÄ±dÄ±r. Biz bu konuda, bizimle Ã§alÄ±ÅŸmak isteyen herkesle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, konuÅŸmaya, ortak eylem planlarÄ± hazÄ±rlamaya varÄ±z." dedi.

KILIÃ‡DAROÄžLU'NUN GRUP TOPLANTISINDAKÄ° KONUÅžMASI

ErdoÄŸan, grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ± nedeniyle CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ grup konuÅŸmasÄ±, bu artÄ±k yenilir yutulur bir konuÅŸma deÄŸil, ahlaksÄ±zlÄ±kta tam bir tavan yapmÄ±ÅŸ konuÅŸma." dedi.Â Â