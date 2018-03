ErdoÄŸan'dan Macron'a: Haddini ve boyunu aÅŸan bir aÃ§Ä±klama

11:37, 30 Mart 2018 Cuma

Erdoğan'dan Macron'a: Haddini ve boyunu aşan bir açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti.

"NERESİ OLURSA OLSUN VE BUNLARI PAKETLEYEREK BURAYA GETİRECEĞİZ"

AK Parti'yi, milletle kurduklarına, bugüne de hep milletin desteğiyle geldiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet zarar verebilir ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir. İşte en son Milli İstihbarat Teşkilatımız, malum Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlar'daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya 'onlar kaçacak, biz kovalayacağız'. Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."

"HATADA ISRAR EDENLERLE YOLUMUZU AYIRDIK"

Bir partide "küçük olsun, benim olsun" zihniyetini türemişse ve kök salmaya başlamışsa orada durumun vahim olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti'yi 2001 yılı Ağustos ayından beri bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılanlar oldu. İkazlarımızı yaptık, müeyyidelerimizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik, hala da ediyoruz. Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık.

Benim, partimize genel başkan olarak yeniden döndüğümde hatırlarsanız dile getirdiğim bir ifade vardır, o da 'metal yorgunluğu' ifadesiydi. Metal yorgunluğuyla kast ettiğim hususlardan birisi işte buydu. Hamdolsun, kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişimle partimizin metal yorgunluğu, bu tehditten kurtuldu. Şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Arada ufak tefek eksikler varsa inşallah onları da zaman içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'yi, en güçlü devletlerinden birisi haline getirmeden kendileri için durma ve dinlenmenin olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Unvanı ne olursa olsun, bu mücadeleye katkı sağlayan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu da böyle bileceğiz. 'Şu böyledir, bu böyledir', buna hakkımız yok. Ayağımıza bağ olanlarla ise bir an önce kurtulmak da boynumuzun borcudur. Çünkü onlarla beraber yürümek de zor." diye konuştu.

2017 BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettiğinin altını çizen Erdoğan, 2002-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüme oranı elde edildiğini, 2016'da darbe girişimi ve terör olaylarına rağmen yüzde 3,2'lik bir büyüme oranında kalmanın başarıldığını ifade etti.

"Geçtiğimiz yıl yeniden bizim şahlanış yılımız oldu." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz. OECD ve Avrupa Birliği'nde de yüzde 7,8'lik büyüme elde eden İrlanda'nın hemen arkasından ikinci sırada yer alıyoruz. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında Türkiye'nin başarısı daha iyi anlaşılacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür.

Ortada bu denli büyük başarı var. 11,2'yi üçüncü çeyrekte yakalamışsın ki görünen köy kılavuz istemez. Biz 7-7,5 konuşuyoruz ve hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı, böyle bir şey olabilir mi? Ülkenin bu psikolojik üstünlüğünü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul, zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor? Her gün, her saat susmak bilmeyen kriz söylemlerine, yatırımcıları ürkütmek için ortaya atılan onca yalana rağmen elde ettiğimiz bu büyüme oranı tüm milletimize moral vermiştir."

"UMUYORUZ HERKESE DERS OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin, "Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin." ifadelerini kullandı.

Birilerinin "kur aşağı, kur yukarı" diye tutturduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin ortada olduğunu, Türkiye'nin Afrin operasyonu, Gezi olayları ve 17-25 Aralık'ı geçirirken 11,2'yi yakaladığını vurguladı.

Ortalama olarak, şimdi de 7,4'lük büyümenin yakalandığını aktaran Erdoğan, "Demek ki sizin o koyduğunuz kuralların hiç birisi geçerli değil. Teori başka bir şeydir, pratik başka bir şeydir. Siz teori ile pratiği birleştirebiliyorsanız, bunu başarabiliyorsanız selamlarım. Ama başaramıyorsanız sen yoluna, biz yolumuza." dedi.

"TÜRKİYE TÜM OYUNLARI BİR KEZ DAHA BOZACAK"

Erdoğan, "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak, milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun." diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgilerinin giderek arttığını dile getiren Erdoğan, sermaye, yatırımcı, girişimci söz konusu olduğunda yerli-yabancı ayrımı yapmadıklarını, çünkü Türkiye'nin büyümek için yatırıma, yatırım için de yatırımcıya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI

Erdoğan, iç piyasayı daha da hareketlendirmeye dönük çalışmaların da sürdürüldüğünü dile getirdi.

Hükümetin esnaftan çiftçilere kadar her kesime destek verecek yeni bir paketin çalışması içinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Buradan tüm milletime, özellikle de iş adamlarımıza, 'piyasa' dediğimiz dünyayı oluşturan kesimlere sesleniyorum, lütfen Türkiye'ye güvenin, bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantçılarına prim vermeyin. Türkiye'nin imkanları ve potansiyeli hem karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden gelmeye hem de ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yeterlidir." diye konuştu.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye'den Türkiye'ye yönelen tehditleri ortadan kaldırmak ve Suriyelilere güvenle yaşayabilecekleri bir zemin hazırlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdüğünü belirten Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu." dedi.

"MÜSAADE EDEMEYİZ"

Her şeye rağmen gecikmeyle de olsa bunların bir an önce yerine getirilmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayn-El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık. Buralar bizim için her an bir tehdit unsurudur. Dolayısıyla sınırlarımızda biz bu unsurların bulunmasına tahammül edemeyiz çünkü bunlara artık alışığız, biliyoruz ve bakarsınız bugün değil, yarın her an bunlar yine buradan taciz atışlarına başlayabilirler. Bunlara biz fırsat veremeyiz. Elbette müttefikimiz olan ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi bizim bir niyetimiz yok ama buralarda teröristlerin ellerini, kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Sen niye hükümet oldun? Şu anda devleti yönetmek için. Devletin bütün kurumlarını yönetme görevi kimde? Hükümetimizde. Öyleyse A'dan Z'ye hükümetimiz silahlı kuvvetleriyle tüm güvenlik güçleriyle bunu yapmak zorundadır. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız. Aynı şekilde Irak'ta da bölücü terör örgütünü üslendiği yerlerden çıkarmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararındayız."

"AYNI YILANIN YAVRULARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de gündeme Sincar'ın girdiğini ve Sincar ile ilgili değişik şeyler konuşulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Sincar niye gündeme girdi? Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden ismi ne olursa olsun temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz. Hiç belli olmaz. Tabii böyle tarih vererek vesaire filan bu işler olmaz. Anında. Ve Irak hükümeti, kendilerine söylüyoruz, eğer bu işi yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız bırakın biz yapalım. Onlar da taahhüdünü verdiler. Hadi bakalım. Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Şayet arzu ederlerse Irak ile bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız. Güney sınırlarımızla ilgili kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdiğimize inanıyorum. Artık bu konuda Türkiye'ye yönelik eleştiriler getirilmesinin bir anlamı yoktur.

PKK ile PYD'yi aynı görmeyen, DEAŞ ile mücadeleyle YPG ile mücadeleyi eşdeğer tutmayan tüm yaklaşımlara kapımız kesinlikle kapalıdır. İster Suriye'de olsun ister Irak'ta isterse başka bir yerde terör örgütünün harf oyunlarıyla, ismini değiştirerek oynadığı oyuna katılmak isteyenler kendileri bilirler. Ha Ali ha Veli, bizim için değişmez. Onun için biz bunların hepsinin de aynı yılanın yavruları olduğunu biliyoruz. İsteyen herkese belgeleriyle gösteriyoruz. Video kayıtlarıyla gösteriyoruz, fotoğraf çekimleriyle gösteriyoruz ama inanmıyor. İnanmıyorsa yoluna devam. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Biz teröristlere isim koymakla değil, onları ortadan kaldırmakla meşgulüz."

FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü PYD'nin başını çektiği SDG'den bir heyeti kabul etmesi ve ardından yapılan açıklamalara değindi.

Fransa'nın tamamen yanlış buldukları ve yanılgılardan kaynaklandığını umdukları bu tavrından fevkalade üzüntü duyduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye'ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir."

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neresinde yol yapan işçilere, hasta taşıyan ambulanslara, eğitim veren öğretmenlere saldıran bir terör örgütü vardır? Türkiye'dekiyle Suriye'dekiyle Irak'takiyle hepsi de aynı olan bu terör örgütü işte böylesine alçak bir yapıdır. Neymiş, 'o PKK değilmiş, bize göre terör örgütü PKK'ymış.' Ey Batı, 'SDG' dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz.

Kusura bakmayın, biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Dolayısıyla bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar, hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz, biz bunları tanırız. Bizde çok bunların tanımını yapan ifadeler var da onları böyle bir resmi toplantıda kullanmak işime gelmez. İkili olarak karşı karşıya otursak onu da anlatırım."

"HADDİNİ VE BOYUNU ÇOK AŞAN BİR BEYANDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda, Suriye'de terör örgütü PYD'nin başını çektiği SDG'den bir heyeti kabul etmesi sonrasında yapılan açıklamalara yönelik ise şunları söyledi:

"(YPG'ye destek garantisi verdik) lafa bak. 'Türkiye ile SDG arasında aracı olabiliriz' lafı, eğer bu şayet doğruysa ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne bunu, muhatabı olarak kendisi vermiştir o da bu ifadeyi kullanmış, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır bu. Hani bizde bir söz var ya 'Gelin güvey olmak' falan, sana böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme.

Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz, terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz yine aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz? Daha kendi kirli ve kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar, bugün de kendilerini terör örgütleriyle yan yana tahayyül edebilirler ama Türkiye için böyle bir durum asla söz konusu değildir."

"ÜMİT EDİYORUZ Kİ BİZDEN YARDIM İSTEMEYE KALKMAZLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristleri böylesine pervasızca destekleyenlerin ortaya çıkacak sonuçların hesabını Fransa kamuoyuna vermeye de hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Her an Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların onların başına da gelebileceğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bu konuda şakamızın olmadığını, en küçük bir müsamahamızın bulunmadığını anlamaları için daha ne söylememiz, ne yapmamız lazım bilmiyorum. Yıllarca kendi ülkelerindeki canileri, sırf başlarından def etmek için bilinçli olarak DEAŞ saflarına yönlendirenler, şimdi evlerine dönen bu profesyonel teröristlerle ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bugünlerde hararetle destekledikleri PYD konusunda yaşayacakları durum da farklı değildir. Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar."

Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki gündemi ve tavsiyelerinin bambaşka olduğunu belirterek, "Bize göre bundan sonra yapılması gereken bu tür gereksiz tartışmalar yerine, Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde nasıl bir gelecek inşa edilebileceğinin, Türkiye ile birlikte planlanması ve uygulanmasıdır. Biz bu konuda, bizimle çalışmak isteyen herkesle görüşmeye, konuşmaya, ortak eylem planları hazırlamaya varız." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirterek, "Çünkü grup konuşması, bu artık yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma." dedi.