11:51, 30 Mart 2018 Cuma

Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dokuzuncu konvoy Hama iline vardÄ±.

Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerini kapsayan tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.

Hasta ve yaralÄ±lar ile askeri muhalif unsurlarÄ± taÅŸÄ±yan 3 bin 390 kiÅŸinin bulunduÄŸu, 66 otobÃ¼sten oluÅŸan dokuzuncu konvoyun, sabah erken saatlerde Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Konvoyda daha Ã¶nce yaralanmÄ±ÅŸ ve hayati tehlikesi olan hastalar bulunduÄŸu kaydedildi.

Konvoyun Hama'dan muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ve batÄ± Halep kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine gitmesi bekleniyor.

Ancak sÃ¶z konusu geÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde kontenjanÄ±n dolduÄŸu, sivillerin okul ve camilere sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±klarÄ± bildirildi.

GeÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.

10. KONVOY DA YOLDA

SÃ¶z konusu bÃ¶lgelerden tahliye edilen 3 bin 600 kiÅŸinin bulunduÄŸu 69 otobÃ¼sten oluÅŸan 10. konvoy da DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±ldÄ±. Konvoyun Ã¶ÄŸleden sonra Hama iline ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

Ä°lk iki konvoy, Haresta ilÃ§esinden Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ± tahliye etmiÅŸti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda tutuluyor.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡Â

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.