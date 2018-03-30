DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:04, 30 Mart 2018 Cuma
OrtadoÄŸu
11:51, 30 Mart 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 9. konvoyun da Hama'ya ulaÅŸmasÄ±yla, geÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan dokuzuncu konvoy Hama iline vardÄ±.

Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerini kapsayan tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.

Hasta ve yaralÄ±lar ile askeri muhalif unsurlarÄ± taÅŸÄ±yan 3 bin 390 kiÅŸinin bulunduÄŸu, 66 otobÃ¼sten oluÅŸan dokuzuncu konvoyun, sabah erken saatlerde Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Konvoyda daha Ã¶nce yaralanmÄ±ÅŸ ve hayati tehlikesi olan hastalar bulunduÄŸu kaydedildi.

Konvoyun Hama'dan muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ve batÄ± Halep kÄ±rsalÄ±ndaki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine gitmesi bekleniyor.

Ancak sÃ¶z konusu geÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde kontenjanÄ±n dolduÄŸu, sivillerin okul ve camilere sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±klarÄ± bildirildi.

GeÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.

10. KONVOY DA YOLDA

SÃ¶z konusu bÃ¶lgelerden tahliye edilen 3 bin 600 kiÅŸinin bulunduÄŸu 69 otobÃ¼sten oluÅŸan 10. konvoy da DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±ldÄ±. Konvoyun Ã¶ÄŸleden sonra Hama iline ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

Ä°lk iki konvoy, Haresta ilÃ§esinden Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ± tahliye etmiÅŸti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda tutuluyor.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡Â 

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

AyrÄ±ca Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle on binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.



Ä°lgili Konular DoÄŸu Guta esed Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Bulgaristan Ä°ngiltere'yi desteklese de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyecek
Bulgaristan Ä°ngiltere'yi desteklese de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyecek

Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
Fransa Suriye iÃ§in yeni askeri operasyon planÄ±mÄ±z yok
Fransa: Suriye iÃ§in yeni askeri operasyon planÄ±mÄ±z yok

AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ±'ndan Netanyahu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ±'ndan Netanyahu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 9. konvoyun da Hama'ya ulaÅŸmasÄ±yla, geÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.
MÄ°T'in FETÃ– operasyonu sonrasÄ± Kosova'da hareketlilik
MÄ°T'in FETÃ– operasyonu sonrasÄ± Kosova'da hareketlilik

MÄ°T'in Kosova'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi FETÃ– operasyonu sonrasÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve istihbarat ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Yunanistan'a izinsiz geÃ§en TÃ¼rk'ten iltica baÅŸvurusu
Yunanistan'a izinsiz geÃ§en TÃ¼rk'ten iltica baÅŸvurusu

Yunanistan'a izinsiz geÃ§en 42 yaÅŸÄ±ndaki bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n siyasi iltica talebinde bulundu.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri tarlada Ã§alÄ±ÅŸan Filistinli genci katletti
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri tarlada Ã§alÄ±ÅŸan Filistinli genci katletti

Ä°srail ordusunun Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi top atÄ±ÅŸlarÄ±nda tarlada Ã§alÄ±ÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã–zbekistan Devlet GÃ¼venlik Servisi yasallaÅŸÄ±yor
Ã–zbekistan Devlet GÃ¼venlik Servisi yasallaÅŸÄ±yor

Ã–zbekistan'da doÄŸrudan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n emrine verilen Devlet GÃ¼venlik Hizmeti'nin faaliyeti ana ilkelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yasa Senatoda onaylandÄ±
Hindistan'da Ã§alÄ±nan sorular 1 6 milyon Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navÄ±nÄ± iptal ettirdi
Hindistan'da Ã§alÄ±nan sorular 1,6 milyon Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navÄ±nÄ± iptal ettirdi

Hindistan'da lise Ã¶ÄŸrencilerinin sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± nedeniyle 1,6 milyon Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navÄ± iptal edildi
ABD'de yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan 150 milyon kiÅŸi etkilendi
ABD'de yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±ndan 150 milyon kiÅŸi etkilendi

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerinden Under Armour'da yaÅŸanan yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 150 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi duyuruldu
MyanmarlÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s yandÄ± 20 Ã¶lÃ¼
MyanmarlÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan otobÃ¼s yandÄ±: 20 Ã¶lÃ¼

Tayland'da MyanmarlÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼nde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ä°srail'den Gazze'ye saldÄ±rÄ±
Ä°srail'den Gazze'ye saldÄ±rÄ±

Ä°srail'den Gazze'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti
Tesla 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Tesla 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

ABD'li elektrikli otomobil Ã¼reticisi Tesla, Model S adlÄ± aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼len direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Papua Yeni Gine'de 6 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor
Macron'dan skandal 'TÃ¼rkiye' ve 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±
Macron'dan skandal 'TÃ¼rkiye' ve 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Venezuela'daki tutukevindeki yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 78 oldu
Venezuela'daki tutukevindeki yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 78 oldu

Valencia kentinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10'u kadÄ±n, 78 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberler

Fransa: Suriye iÃ§in yeni askeri operasyon planÄ±mÄ±z yok
Fransa Suriye iÃ§in yeni askeri operasyon planÄ±mÄ±z yok

BozdaÄŸ: Fransaâ€™nÄ±n desteÄŸi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a dayanÄ±ÅŸmadÄ±r
BozdaÄŸ Fransa nÄ±n desteÄŸi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a dayanÄ±ÅŸmadÄ±r

Lavrov'dan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
Lavrov'dan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Trump: YakÄ±n zamanda Suriye'den Ã§ekileceÄŸiz
Trump YakÄ±n zamanda Suriye'den Ã§ekileceÄŸiz

Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan zorunlu tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Abluka altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan zorunlu tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor

Almanya'dan 'Suriye'den dÃ¶nen PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
Almanya'dan 'Suriye'den dÃ¶nen PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Ä°srail'in Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ± yeniden baÅŸladÄ±
Ä°srail'in Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ± yeniden baÅŸladÄ±

DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi
DoÄŸu Guta'da bir ayda bin 433 sivil katledildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 