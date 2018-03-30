12:28, 30 Mart 2018 Cuma

Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ±'ndan Netanyahu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ± Ehud Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'ya kendisini Ã¶rnek alarak istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

HakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± nedeniyle 2009 yÄ±lÄ±nda istifa eden Olmert, Ä°srail'in Jerusalem Post gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Netanyahu'ya kendisini Ã¶rnek alarak istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Olmert, Netanyahu'ya BaÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onurunu muhafaza etmek iÃ§in gerekeni yapma Ã¶nerisinde bulunduÄŸunu belirtti.

Kendisinin BaÅŸbakanlÄ±k konumunun saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± asla tehlikeye sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Olmert, "Aleyhimdeki iddialarÄ±n iÅŸimi etkilediÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde istifa ettim. Mecbur deÄŸildim. Ä°ki yÄ±l daha istikrarlÄ± bir koalisyonla hizmet etmeye devam etmemde bir sorun yoktu. Ancak, kendimi Ä°srail'in ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n soruÅŸturmamdan etkileneceÄŸi bir konuma sokmak istemediÄŸime karar verdim." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ± Ehud Olmert, hakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± nedeniyle 2009 yÄ±lÄ±nda istifa etmiÅŸ, suÃ§lu bulunduktan sonra Åžubat 2016'da cezaevine girmiÅŸ ve 16 ay hapis yattÄ±ktan sonra Temmuz 2017'de tahliye olmuÅŸtu.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu hakkÄ±nda "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k ettiÄŸi ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" gibi Ã§eÅŸitli iddialar bulunuyor.

Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ± kapsamÄ±nda polise birÃ§ok kez ifade vermiÅŸti.