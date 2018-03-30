Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ±'ndan Netanyahu'ya istifa Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ± Ehud Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'ya kendisini Ã¶rnek alarak istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
HakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± nedeniyle 2009 yÄ±lÄ±nda istifa eden Olmert, Ä°srail'in Jerusalem Post gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Netanyahu'ya kendisini Ã¶rnek alarak istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Olmert, Netanyahu'ya BaÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onurunu muhafaza etmek iÃ§in gerekeni yapma Ã¶nerisinde bulunduÄŸunu belirtti.
Kendisinin BaÅŸbakanlÄ±k konumunun saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± asla tehlikeye sokmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Olmert, "Aleyhimdeki iddialarÄ±n iÅŸimi etkilediÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde istifa ettim. Mecbur deÄŸildim. Ä°ki yÄ±l daha istikrarlÄ± bir koalisyonla hizmet etmeye devam etmemde bir sorun yoktu. Ancak, kendimi Ä°srail'in ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n soruÅŸturmamdan etkileneceÄŸi bir konuma sokmak istemediÄŸime karar verdim." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail eski BaÅŸbakanÄ± Ehud Olmert, hakkÄ±ndaki yolsuzluk suÃ§lamalarÄ± nedeniyle 2009 yÄ±lÄ±nda istifa etmiÅŸ, suÃ§lu bulunduktan sonra Åžubat 2016'da cezaevine girmiÅŸ ve 16 ay hapis yattÄ±ktan sonra Temmuz 2017'de tahliye olmuÅŸtu.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu hakkÄ±nda "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k ettiÄŸi ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" gibi Ã§eÅŸitli iddialar bulunuyor.
Netanyahu hakkÄ±ndaki yolsuzluk dosyalarÄ± kapsamÄ±nda polise birÃ§ok kez ifade vermiÅŸti.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
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