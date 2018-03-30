12:31, 30 Mart 2018 Cuma

Fransa: Suriye iÃ§in yeni askeri operasyon planÄ±mÄ±z yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± ElyseeÂ yetkilisi,Â Suriye'yeÂ asker gÃ¶nderileceÄŸiÂ iddialarÄ±nÄ± yalanlayarak, Fransa'nÄ±n Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyeceÄŸini ve bu Ã¼lkede yeni bir askeri operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Elysee SarayÄ± yetkilisi,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Emanuel Macron'un PYD/PKK'nÄ±n paravan kuruluÅŸuÂ SDG'den (Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri) bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± FransÄ±z basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan iddialar ile ilgiliÂ konuÅŸtu.

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda Ã§ok sayÄ±da haber Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve farklÄ± bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkili, "Bu konuda Fransa'nÄ±n pozisyonu deÄŸiÅŸmedi. Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor. Biz DEAÅž ile mÃ¼cadelede uluslararasÄ± koalisyonun Ã§izgisini takip ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

FransÄ±z basÄ±nÄ±, Macron ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen SDG heyetinin aÄŸzÄ±ndan, "Macron'un Fransa'nÄ±n Suriye'ye asker gÃ¶ndereceÄŸi" iddiasÄ±na yer vermiÅŸti.

Bu aÃ§Ä±klamalarÄ± internet sayfalarÄ±nda son dakika geliÅŸmesi olarak ve Fransa'nÄ±n resmi aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸeklinde yayÄ±nlayan Ã§ok sayÄ±da gazete ve dergi, daha sonra Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile haber metinlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.