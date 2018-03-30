Bulgaristan İngiltere'yi desteklese de Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İngiltere'ye tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz." dedi.
Borisov, Başbakanlıkta düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Moskova’daki Bulgaristan Büyükelçisi Boyko Kotzev’in sadece istişareye çağrıldığını, Sofya’ya geri çekilmediğini söyledi.
Başbakan Borisov, "Büyük Britanya’ya tam destek veriyoruz ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Borisov, çifte ajan Sergey Skripal’ın zehirlenmesiyle ilgili daha çok kanıt getirilmesini bekleyeceklerini belirterek, “Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerimizde diplomatları kovmak, bizim diplomatlarımızı çekmek gibi şimdilik bir niyetimiz yok. Büyükelçi Kotzev, 8 Nisan’da yine Moskova’da olacak.” dedi.
İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Büyük Britanya’ya tam destek veriyoruz ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz" dedi.
AA'ya konuşan Elysee Sarayı yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek ve bu ülkede yeni bir operasyon düzenlemeyi planlamıyor." dedi.
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