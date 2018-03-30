14:09, 30 Mart 2018 Cuma

KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri KÄ±rÄ±moÄŸlu TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± AK Parti Bursa Milletvekili HÃ¼seyin Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ve beraberindeki heyet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

TBMM Yeni Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konuÅŸan Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n efsanevi lideri KerimoÄŸlu, Ukrayna parlamentosu milletvekilleri ve KÄ±rÄ±m Tatar Meclisi Ã¼yelerini TBMM'de aÄŸÄ±rlamaktan bÃ¼yÃ¼k gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ifade eden Åžahin, ortaokul ve lise dÃ¶nemlerinde KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun kitaplarÄ±nÄ± okuyarak, onun efsanevi liderliÄŸini Ã¶rnek alarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini belirterek, KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun yanÄ±nda olmaktan son derce mutlu olduÄŸunu anlattÄ±.

KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi takdirle izlediklerini belirten Åžahin, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"KÄ±rÄ±m'daki soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n esenliklerine, hak ve menfaatlerinin korunmasÄ±na Ã¶zel Ã¶nem veriyoruz. KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kere daha yinelemek istiyorum. KÄ±rÄ±m Tatar TÃ¼rklerinin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, hak ve hÃ¼rriyetlerinin gÃ¼ven altÄ±na alÄ±nmasÄ± temel Ã¶nceliÄŸimizdir.

YarÄ±madadaki durumu yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz. KÄ±rÄ±m'daki maÄŸduriyetlerin giderilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflarla temas iÃ§inde olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. KÄ±rÄ±m meselesini uluslararasÄ± platformlarda iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz. YarÄ±madadaki durumun yerinde tespiti iÃ§in uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin bÃ¶lgeye temsilci gÃ¶ndermeleri iÃ§in giriÅŸimde bulunuyoruz."

Åžahin, Ukrayna ile iliÅŸkiler de memnuniyet verici bir ivme yakaladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, iÅŸ birliÄŸinin her alanda geliÅŸtiÄŸini ifade etti.

YaÅŸananlarÄ±n uluslararasÄ± kaidelere gÃ¶re askeri suÃ§ sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KÄ±rÄ±moÄŸlu, bu suÃ§un devam ettiÄŸini, KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'ndaki kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ± yok edildiÄŸini ve yarÄ±madanÄ±n askeri depo haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aktaran KÄ±rÄ±moÄŸlu, TÃ¼rkiye'den Ã¼mitlerinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yeniden sÃ¶z alan Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, "Biz hem KÄ±rÄ±m halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±, menfaatlerini hem de Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile beraber egemenliÄŸine halel getirecek hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§inde olmayÄ±z, olmadÄ±k, bundan sonra da olmayacaÄŸÄ±z. Sizin en yakÄ±nÄ±nÄ±zda TÃ¼rkiye'nin ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n olduÄŸunu da siz Ã§ok iyi biliyorsunuz. Bu bÃ¶yle olmaya da devam edecek." diye konuÅŸtu.

Åžahin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n devreye girmesiyle serbest bÄ±rakÄ±lan KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi Ã¼yeleri Ahtem Ã‡iygÃ¶z ve Ä°lmi Ãœmerov'un da ziyarette yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.