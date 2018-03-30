KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri KÄ±rÄ±moÄŸlu TBMM'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± AK Parti Bursa Milletvekili HÃ¼seyin Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ve beraberindeki heyet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TBMM Yeni Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konuÅŸan Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n efsanevi lideri KerimoÄŸlu, Ukrayna parlamentosu milletvekilleri ve KÄ±rÄ±m Tatar Meclisi Ã¼yelerini TBMM'de aÄŸÄ±rlamaktan bÃ¼yÃ¼k gurur duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ifade eden Åžahin, ortaokul ve lise dÃ¶nemlerinde KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun kitaplarÄ±nÄ± okuyarak, onun efsanevi liderliÄŸini Ã¶rnek alarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼klerini belirterek, KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun yanÄ±nda olmaktan son derce mutlu olduÄŸunu anlattÄ±.
KÄ±rÄ±moÄŸlu'nun verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi takdirle izlediklerini belirten Åžahin, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"KÄ±rÄ±m'daki soydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n esenliklerine, hak ve menfaatlerinin korunmasÄ±na Ã¶zel Ã¶nem veriyoruz. KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kere daha yinelemek istiyorum. KÄ±rÄ±m Tatar TÃ¼rklerinin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, hak ve hÃ¼rriyetlerinin gÃ¼ven altÄ±na alÄ±nmasÄ± temel Ã¶nceliÄŸimizdir.
YarÄ±madadaki durumu yakÄ±ndan izlemeye devam ediyoruz. KÄ±rÄ±m'daki maÄŸduriyetlerin giderilmesi iÃ§in tÃ¼m taraflarla temas iÃ§inde olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. KÄ±rÄ±m meselesini uluslararasÄ± platformlarda iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz. YarÄ±madadaki durumun yerinde tespiti iÃ§in uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin bÃ¶lgeye temsilci gÃ¶ndermeleri iÃ§in giriÅŸimde bulunuyoruz."
Åžahin, Ukrayna ile iliÅŸkiler de memnuniyet verici bir ivme yakaladÄ±klarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, iÅŸ birliÄŸinin her alanda geliÅŸtiÄŸini ifade etti.
YaÅŸananlarÄ±n uluslararasÄ± kaidelere gÃ¶re askeri suÃ§ sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KÄ±rÄ±moÄŸlu, bu suÃ§un devam ettiÄŸini, KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'ndaki kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ±nÄ± yok edildiÄŸini ve yarÄ±madanÄ±n askeri depo haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini aktaran KÄ±rÄ±moÄŸlu, TÃ¼rkiye'den Ã¼mitlerinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Yeniden sÃ¶z alan Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, "Biz hem KÄ±rÄ±m halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±, menfaatlerini hem de Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile beraber egemenliÄŸine halel getirecek hiÃ§bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§inde olmayÄ±z, olmadÄ±k, bundan sonra da olmayacaÄŸÄ±z. Sizin en yakÄ±nÄ±nÄ±zda TÃ¼rkiye'nin ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n olduÄŸunu da siz Ã§ok iyi biliyorsunuz. Bu bÃ¶yle olmaya da devam edecek." diye konuÅŸtu.
Åžahin, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n devreye girmesiyle serbest bÄ±rakÄ±lan KÄ±rÄ±m Tatar Milli Meclisi Ã¼yeleri Ahtem Ã‡iygÃ¶z ve Ä°lmi Ãœmerov'un da ziyarette yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.