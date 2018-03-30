Filistinlilerin 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' baÅŸladÄ±

Tarihi Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in halkÄ±n Gazze'de halkÄ±n sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±.
Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, 1948'de topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§e zorlanan Filistinlilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± savunmak ve Ä°srail'i protesto iÃ§in Gazze'nin kuzey, gÃ¼ney ve orta kesimlerindeki bÃ¶lgelerden sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti.
Gazze'nin Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen eylemciler, sÄ±nÄ±rÄ±n yaklaÅŸÄ±k 700 metre yakÄ±nÄ±nda toplanarak gÃ¶steri yapacak. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ DÃ¼zenleme Komitesi, sÄ±nÄ±ra 700 metre kala eylemcilerin buluÅŸacaÄŸÄ± noktalarÄ± belirlerken, bu bÃ¶lgelerde eylemler yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in Ã§adÄ±rlar kurdu.
Ã‡adÄ±rlara "DÃ¶nÃ¼ÅŸ KamplarÄ±" adÄ± verilirken, bazÄ± Ã§adÄ±rlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne de Filistinlilerin 1948'de Ä°srail tarafÄ±ndan zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± kÃ¶ylerin ismi yazÄ±lÄ± pankartlar asÄ±ldÄ±.Â
YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, eylemde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Eskiden dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n lider kadrosu 'BÃ¼yÃ¼kler Ã¶lÃ¼r kÃ¼Ã§Ã¼kler unutur' derdi, iÅŸte bÃ¼yÃ¼kler, kÃ¼Ã§Ã¼kler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar." dedi.
Filistin'in alternatifi olmadÄ±ÄŸÄ± gibi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸten baÅŸka Ã§arenin de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948'de zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± topraklarÄ±na dÃ¶nmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Heniyye, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ konusunun yalnÄ±zca sÃ¶ylemlerde kalmasÄ±na kesinlikle razÄ± olmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, bunun hayata geÃ§mesi iÃ§in tÃ¼m yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã–te yandan Filistinlilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamasÄ±na raÄŸmen Ä°srail ordusunun eyleme karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ordunun sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan Filistinlileri vurma konusunda "aÃ§Ä±k talimat" aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan ArapÃ§a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze'deki Filistinlilere seslenerek, "Hamas sizin hayatÄ±nÄ±zla oynuyor. SÄ±nÄ±rdaki betonlara yaklaÅŸanlar hayatÄ±nÄ± tehlikeye atar. Normal hayatÄ±nÄ±za devam etmenizi ve kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara katÄ±lmamanÄ±zÄ± tavsiye ederim." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot, Ã¶nceki gÃ¼n Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini bildirmiÅŸti.
Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
Ä°srail, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± "kapalÄ± askeri bÃ¶lge" ilan etti.Â
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapalÄ± askeri bÃ¶lge ilan edildiÄŸi ve buralarda yapÄ±lacak herhangi bir eylemin ordunun iznine tabi olduÄŸu" belirtildi.
Binlerce Filistinlinin sÄ±nÄ±rÄ±n Gazze tarafÄ±ndaki 6 noktada toplandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ± eylemcilerin Ä°srail askerlerine taÅŸ attÄ±ÄŸÄ± askerlerin de eylemcilere mÃ¼dahale ettiÄŸi ifade edildi.Â
SÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerindeki Yahudi yerleÅŸim birimlerine iliÅŸkin ise "Ä°srail ordusunun, bÃ¼yÃ¼k birliklerle her tÃ¼rlÃ¼ senaryoya karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu ve Ä°srail'in otoritesine ya da savunma alt yapÄ±sÄ±na zarar verilmesine izin verilmeyeceÄŸi" ÅŸeklindeki ifadelere yer verildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca yaÅŸanacak olaylardan ve sonuÃ§larÄ±ndan Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi
Suriye'de, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talepleriyle gÃ¼ndeme gelen Korsika AdasÄ±'nda, 3 jandarma personeli darbedilerek hastanelik edildi
Irak'ta PKK'ya baÄŸlÄ± Åžengal Savunma Birlikleri Musul'un Sincar ilÃ§esinde kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde beklemeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nde Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 7'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370'e yÃ¼kseldi
Regaip kandili programÄ±na giderken kaza geÃ§iren Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'ya getirildi
Almanya'da HÃ¼r Demokrat Parti'nin (FDP) yerel seÃ§imler iÃ§in adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'in baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ afiÅŸini sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu
Tarihte "Besarabya" olarak anÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ Moldova topraklarÄ±nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1918 yÄ±lÄ±nda Romanya ile birleÅŸmesinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde iki halkÄ±n yeniden bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi talepleri ortaya atÄ±ldÄ±. 22 yÄ±l sÃ¼ren ve 1940 yÄ±lÄ±nda sona eren birlikteliÄŸe raÄŸmen zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±" protesto iÃ§in baÅŸkent Tahran'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±.
Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±