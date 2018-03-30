14:13, 30 Mart 2018 Cuma

Filistinlilerin 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tarihi Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in halkÄ±n Gazze'de halkÄ±n sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±.

Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, 1948'de topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§e zorlanan Filistinlilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± savunmak ve Ä°srail'i protesto iÃ§in Gazze'nin kuzey, gÃ¼ney ve orta kesimlerindeki bÃ¶lgelerden sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§ti.

Gazze'nin Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen eylemciler, sÄ±nÄ±rÄ±n yaklaÅŸÄ±k 700 metre yakÄ±nÄ±nda toplanarak gÃ¶steri yapacak. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ DÃ¼zenleme Komitesi, sÄ±nÄ±ra 700 metre kala eylemcilerin buluÅŸacaÄŸÄ± noktalarÄ± belirlerken, bu bÃ¶lgelerde eylemler yapÄ±lacaÄŸÄ± iÃ§in Ã§adÄ±rlar kurdu.

Ã‡adÄ±rlara "DÃ¶nÃ¼ÅŸ KamplarÄ±" adÄ± verilirken, bazÄ± Ã§adÄ±rlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne de Filistinlilerin 1948'de Ä°srail tarafÄ±ndan zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± kÃ¶ylerin ismi yazÄ±lÄ± pankartlar asÄ±ldÄ±.Â

YÃœRÃœYÃœÅžE HAMAS LÄ°DERÄ° HENÄ°YYE DE KATILIYOR

YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lan Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, eylemde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Eskiden dÃ¼ÅŸmanlarÄ±n lider kadrosu 'BÃ¼yÃ¼kler Ã¶lÃ¼r kÃ¼Ã§Ã¼kler unutur' derdi, iÅŸte bÃ¼yÃ¼kler, kÃ¼Ã§Ã¼kler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar." dedi.

Filistin'in alternatifi olmadÄ±ÄŸÄ± gibi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸten baÅŸka Ã§arenin de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948'de zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± topraklarÄ±na dÃ¶nmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Heniyye, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ konusunun yalnÄ±zca sÃ¶ylemlerde kalmasÄ±na kesinlikle razÄ± olmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, bunun hayata geÃ§mesi iÃ§in tÃ¼m yollara baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°SRAÄ°L TEYAKKUZDA: "SINIRI GEÃ‡ENLERÄ° VURUN TALÄ°MATI"

Ã–te yandan Filistinlilerin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulamasÄ±na raÄŸmen Ä°srail ordusunun eyleme karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ordunun sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan Filistinlileri vurma konusunda "aÃ§Ä±k talimat" aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°SRAÄ°L SAVUNMA BAKANI LÄ°BERMAN ARAPÃ‡A TWEET ATTI

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan ArapÃ§a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze'deki Filistinlilere seslenerek, "Hamas sizin hayatÄ±nÄ±zla oynuyor. SÄ±nÄ±rdaki betonlara yaklaÅŸanlar hayatÄ±nÄ± tehlikeye atar. Normal hayatÄ±nÄ±za devam etmenizi ve kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara katÄ±lmamanÄ±zÄ± tavsiye ederim." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot, Ã¶nceki gÃ¼n Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini bildirmiÅŸti.

Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

Ä°SRAÄ°L GAZZE SINIRINI ASKERÄ° BÃ–LGE Ä°LAN ETTÄ°

Ä°srail, Filistinlilerin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± "kapalÄ± askeri bÃ¶lge" ilan etti.Â

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapalÄ± askeri bÃ¶lge ilan edildiÄŸi ve buralarda yapÄ±lacak herhangi bir eylemin ordunun iznine tabi olduÄŸu" belirtildi.

Binlerce Filistinlinin sÄ±nÄ±rÄ±n Gazze tarafÄ±ndaki 6 noktada toplandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ± eylemcilerin Ä°srail askerlerine taÅŸ attÄ±ÄŸÄ± askerlerin de eylemcilere mÃ¼dahale ettiÄŸi ifade edildi.Â

SÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerindeki Yahudi yerleÅŸim birimlerine iliÅŸkin ise "Ä°srail ordusunun, bÃ¼yÃ¼k birliklerle her tÃ¼rlÃ¼ senaryoya karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu ve Ä°srail'in otoritesine ya da savunma alt yapÄ±sÄ±na zarar verilmesine izin verilmeyeceÄŸi" ÅŸeklindeki ifadelere yer verildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca yaÅŸanacak olaylardan ve sonuÃ§larÄ±ndan Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â