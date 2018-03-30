14:23, 30 Mart 2018 Cuma

Ahmedinejad'dan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na protesto





Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±" protesto iÃ§in baÅŸkent Tahran'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski CumhurbaÅŸkanÄ±'na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "dolatebahar" adlÄ± internet sitesine gÃ¶re,Â AhmedinejadÂ ve onlarca destekÃ§isi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeki yardÄ±mcÄ±larÄ± Hamid Bakayi ve Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai'nin tutuklanmasÄ±nÄ±, Ä°mamzade Salih TÃ¼rbesi Ã¶nÃ¼nde toplanarak protesto etti. GÃ¶sterilerle ilgili internet sitesinde yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Tahran'daki Ä°mamzade Salih TÃ¼rbesi Ã¶nÃ¼nde toplanan grubun, Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani ve kardeÅŸi YargÄ± Erki BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Laricani aleyhinde sloganlar attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶sterilerin olaysÄ±z sona erdiÄŸi belirtildi. AHMEDÄ°NEJAD'IN Ä°KÄ° YARDIMCISI TUTUKLU Ä°ran'Ä±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis ve 80 kÄ±rbaÃ§ cezasÄ±na mahkum edilerek, cezaevine konulmuÅŸtu. HakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ahmedinejad'Ä±n eski yardÄ±mcÄ±sÄ± ve dÃ¼nÃ¼rÃ¼ Ä°sfendiyar Rahim MeÅŸai de Tahran Devrim Mahkemesinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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