14:39, 30 Mart 2018 Cuma

Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ siyasetÃ§inin afiÅŸi tartÄ±ÅŸmalara neden oldu

Almanya'da, liberal HÃ¼r Demokrat Parti'den (FDP) yerel seÃ§imler iÃ§in aday olan AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ seÃ§im afiÅŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Gelen tepkilere yanÄ±t veren FDP, KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

TartÄ±ÅŸma, liberal bir siyasi Ã§izgiye sahip olan FDP'nin Almanya'nÄ±n NeumÃ¼nster kentinde 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak yerel seÃ§imler iÃ§in yarÄ±ÅŸan adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n kendi Facebook hesabÄ± Ã¼zerinden seÃ§im afiÅŸini paylaÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±.

Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir siyasetÃ§i fikrine karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar genel olarak FDP'nin "baskÄ±cÄ± bir kÄ±yafete" nasÄ±l gÃ¶z yumabildiÄŸini sorgularken, KÄ±lÄ±Ã§'Ä± destekleyenler ise FDP adayÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§men ve MÃ¼slÃ¼man kimliÄŸine atÄ±fta bulunarak sesinin duyulmasÄ± gerektiÄŸini savundular.

FDP'nin NeumÃ¼nster teÅŸkilatÄ± konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nlayarak 50'li yaÅŸlarÄ±n ortasÄ±nda olan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±na dair sosyal medyadan gelen "sert eleÅŸtiri ve nefret iÃ§eren yorumlarÄ±n aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde politikanÄ±n saÄŸ kanadÄ±ndan" olduÄŸunu belirtti.

KÄ±lÄ±Ã§'a desteÄŸini vurgulayan FDP, aÃ§Ä±klamada "ilerici ve liberal olan insanlar, baÅŸka kÃ¼ltÃ¼r, din ve milliyetlere tabii olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardÄ±r" denildi.

FDP aÃ§Ä±klamasÄ±nda KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n "baÅŸarÄ±lÄ± bir entegrasyon Ã¶rneÄŸi" olduÄŸu ifade edilirken, KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n belediyede ve Ã§ocuk bakÄ±m merkezinde sosyal asistan olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ± okuttuktan sonra kendisinin de mezun olduÄŸundan bahsediliyor.

BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ aday tartÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lanlar arasÄ±nda saÄŸ popÃ¼list Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) milletvekili Beatrix von Storch de vardÄ±.

Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Von Storch, "Ä°nanÃ§ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼? FDP'nin adayÄ±, haklar ile ilgili kÄ±smÄ±nda Ateistlere neredeyse hiÃ§bir hak tanÄ±mayan ve Hristiyan ile Yahudileri ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ ilan eden ÅŸeriatÄ± reddediyor mu?" diye sordu.

Partisinden aday olan KÄ±lÄ±Ã§'a destek Ã§Ä±kan FDP milletvekili Konstantin Kuhle ise "AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§ gibi kadÄ±nlarÄ±n kendi siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±klamalarÄ±na olanak saÄŸlayan FDP gibi bir siyasi partinin parÃ§asÄ± olduÄŸum iÃ§in gururluyum" dedi.

FDP Genel BaÅŸkan vekili Wolfgang Kubicki'nin KÄ±lÄ±Ã§'a gelen sert eleÅŸtirilere tepkisi ise Kuhle'den daha aÄŸÄ±r oldu.

Alman Die Welt gazetesine konuÅŸan Kubicki, "BaÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takan veya takmayan MÃ¼slÃ¼man bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi deÄŸerlerimize ihanet etmektense oylarÄ±mÄ±zdan feragat ederiz" dedi.

FDP Genel BaÅŸkan vekili Wolfgang Kubicki, AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'a yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere sert bir ÅŸekilde cevap verdi.

Die Welt'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Ulf Poschardt da tartÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§'Ä± destekleyenlere "tehditlere dayanmalarÄ±" iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Poschardt, liberallerin "Ã¶nemli olanÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n altÄ±nda olanlarÄ±n olduÄŸunu bildiÄŸini" sÃ¶yledi.

Kaynak: Deutsche Welle TÃ¼rkÃ§e