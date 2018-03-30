78 yÄ±llÄ±k 'BÃ¼yÃ¼k Romanya' hayali tekrar gÃ¼ndemde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Romanya Parlamentosu'nun dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±Â MoldovaÂ topraklarÄ±nÄ±n Romanya'ya katÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren deklarasyon, iki Ã¼lkedekiÂ RumenÂ milliyetÃ§ilerinin "BÃ¼yÃ¼k Romanya" kurma hedefini tekrar gÃ¼ndeme getirdi.
AynÄ± dili konuÅŸan ve aynÄ± kÃ¶klere sahip Romanya ve Moldova halklarÄ± arasÄ±nda BÃ¼yÃ¼k Romanyaâ€™nÄ±n kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ±nda tekrar bir araya gelme konusu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda Sovyetler BirliÄŸiâ€™nin Moldova topraklarÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle 22 yÄ±l sÃ¼ren bu birliktelik, 1940 yÄ±lÄ±nda sona erdi ancak zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Rumencenin farklÄ± lehÃ§elerini konuÅŸan iki Ã¼lkenin halkÄ±, birleÅŸme yanlÄ±larÄ± tarafÄ±ndan "Prut'un iki yakasÄ±ndaki Rumenler" olarak tasvir ediliyor. "BÃ¼yÃ¼k Romanya" hayalinin esasÄ± da bÃ¼tÃ¼n Rumenlerin tek devlet sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yaÅŸamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Orta Avrupa'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu ve BalkanlarÄ±n kuzeyinde bulunan Romanya, tarihte Ã§oÄŸunlukla BatÄ± yanlÄ±sÄ± olmasÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.
Uzun sÃ¼re Sovyetler BirliÄŸi hakimiyeti altÄ±nda kalan ve 1991'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Prut ve Dinyester nehirleri arasÄ±ndaki Moldova'da ise Rusya ve Avrupa yanlÄ±larÄ± olmak Ã¼zere iki farklÄ± kesim bulunuyor.
Rusya yanlÄ±sÄ± olarak bilinen Moldova CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°gor Dodon ve destekÃ§ileri, Ã¼lkenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor ve Romanya ile birleÅŸmeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
Ancak iktidarda bulunan hÃ¼kÃ¼met ve parlamentodaki Ã§oÄŸu milletvekili, Avrupa ile entegrasyondan yana olduklarÄ±nÄ± belirterek, Romanya ile birleÅŸme arzularÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme getiriyor. Moldova'daki birleÅŸme yanlÄ±sÄ± Rumen milliyetÃ§isi bu milletvekilleri Romanya ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸmeyi Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) aÃ§Ä±lan bir kapÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor.
NATO'ya 2004'te, AB'ye ise 2007'de katÄ±lan Romanya'daki milliyetÃ§iler de iki halkÄ±n tek bir ulus devlet olarak Avrupa sahnesinde yer almasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Ä°ktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea da zaman zaman bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dile getirmesiyle dikkati Ã§ekiyor.
Moldovaâ€™da uzun sÃ¼redir Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde yerel yÃ¶netim liderleri Romanya ile birleÅŸmek iÃ§in taleplerini dile getiriyordu.
Moldova halkÄ± arasÄ±nda Romanya ile birleÅŸmeyi savunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± yÄ±llar iÃ§inde artmasÄ±na raÄŸmen birleÅŸme isteyenlerin oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
Son olarak AralÄ±k 2017'de Moldova ve Romanya'da faaliyet gÃ¶steren iki kamuoyu araÅŸtÄ±rma ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan anketlerde, Romanya ile birleÅŸme yanlÄ±larÄ±nÄ±n oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 23 olduÄŸu belirtildi.
Moldovaâ€™da 2009'da yapÄ±lan parlamento seÃ§imlerinin ardÄ±ndan Romanya ile birleÅŸme taraftarlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sokak olaylarÄ±nda parlamento binasÄ±na taÅŸ ve molotof kokteylleri atÄ±lmÄ±ÅŸ, parlamento binasÄ±na Romanya bayraÄŸÄ± asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Romanya ile birleÅŸme taraftarlarÄ± geÃ§en yÄ±l bu taleplerini bir bildiri yayÄ±mlayarak Ã¼lke gÃ¼ndemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸkent KiÅŸinev'de geÃ§en hafta Liberal Parti lideri Mihai Gimpu, Ulusal Liberal Parti lideri Vitaliy PavliÃ§enko, eski KiÅŸinev Belediye BaÅŸkanÄ± Dorin Chirtoaca ve binlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birleÅŸme yanlÄ±sÄ± miting dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Ancak Moldova iÃ§inde Romanya ile birleÅŸmeye karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar da bulunuyor. Rusya yanlÄ±sÄ± olarak bilinen CumhurbaÅŸkanÄ± Dodon baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok siyasetÃ§i Ã¼lkenin "baÄŸÄ±msÄ±z kalmasÄ±nÄ±" istiyor.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± savunanlar arasÄ±nda Ã¼lkede yaÅŸayan GÃ¶koÄŸuz (Gagavuz) TÃ¼rkleri de bulunuyor. GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde yaÅŸayan ve Romanya ile birleÅŸme yÃ¶nÃ¼ndeki taleplere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan yÃ¼zlerce kiÅŸi geÃ§en ay bir araya gelerek birleÅŸme taleplerini kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¶koÄŸuz Yeri Ã–zerk BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Ä°rina Vlah, "Biz baÄŸÄ±msÄ±z Moldova devletinin gÃ¼Ã§lenmesini istiyoruz. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir GÃ¶koÄŸuz Yeri sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Moldova iÃ§inde var olabilir." demiÅŸti.
AyrÄ±ca iki Ã¼lkenin birleÅŸmesi durumunda bazÄ± ciddi krizlerin ortaya Ã§Ä±kma ihtimali bulunuyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda ise Moldova iÃ§inde bulunan, doÄŸudaki Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ± boyunca uzanan Transdinyester'in durumu geliyor.
BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden ancak hiÃ§bir Ã¼lke tarafÄ±ndan tanÄ±nmayan Transdinyester bÃ¶lgesinin Rusya ile sÄ±nÄ±rÄ± bulunmuyor ancak halkÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± Rusya ile birleÅŸmeyi talep ediyor.
Ekonomik olarak zor durumdaki Transdinyester bÃ¶lgesinin desteklenmesi iÃ§in Rusya her yÄ±l 1 milyar dolardan fazla kaynak aktarÄ±yor. Rusya ayrÄ±ca bÃ¶lgede "barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼" adÄ±nÄ± verdiÄŸi askeri birlikler bulunduruyor.
Bu nedenle Romanya ile olasÄ± bir birleÅŸmede Transdinyester'in durumu bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
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Tarihte "Besarabya" olarak anÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ Moldova topraklarÄ±nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1918 yÄ±lÄ±nda Romanya ile birleÅŸmesinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde iki halkÄ±n yeniden bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi talepleri ortaya atÄ±ldÄ±. 22 yÄ±l sÃ¼ren ve 1940 yÄ±lÄ±nda sona eren birlikteliÄŸe raÄŸmen zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
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