15:08, 30 Mart 2018 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Aliya'nÄ±n kabrine ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'niÂ veÂ Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'inÂ kabrini ziyaret etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek'te temaslarÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde baÅŸkent Saraybosna'daki KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne gitti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic ile KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

ArdÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yerek ÅŸehitlik alanÄ±ndaki Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine geÃ§en YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile buraya da Ã§iÃ§ek bÄ±rakarak dua etti.

Åžehitler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ tarafÄ±ndan dua okundu. ErbaÅŸ, duasÄ±nda "MÃ¼slÃ¼manlara birlik ve beraberlik ver, her tÃ¼rlÃ¼ tefrika ve fitneden uzak eyle AllahÄ±m. VatanlarÄ±mÄ±za, memleketlerimize gÃ¶z diken dÃ¼ÅŸmanlara fÄ±rsat verme. AllahÄ±m, vatanlarÄ±mÄ±z iÃ§in bayraklarÄ±mÄ±z iÃ§in ÅŸehit olan bÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandÄ±.

Ziyarette, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, Bosna Hersek Reis-ul UlemasÄ± HÃ¼seyin Efendi KavazoviÃ§ ile diÄŸer yetkililer de yer aldÄ±.

"VASÄ°YETÄ°MDÄ°R, BENÄ° ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°N YANINA GÃ–MÃœN"

Saraybosna ÅŸehir merkezindeki KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'nde, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabri, Bosna SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan askerlerin mezarlarÄ±nÄ±n arasÄ±ndaki kubbe ÅŸeklindeki yapÄ±da yer alÄ±yor. ÅžehitliÄŸin yanÄ±nda OsmanlÄ± mezarlarÄ± da bulunuyor.

SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden BosnalÄ±lar, SÄ±rp keskin niÅŸancÄ±larÄ±nÄ±n ateÅŸinden korunmak amacÄ±yla gece vakti bu ÅŸehitliÄŸe defnedildi.

Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in, "Vasiyetimdir, beni ÅŸehitlerimin yanÄ±na gÃ¶mÃ¼n. Benim yanÄ±m onlarÄ±n yanÄ±dÄ±r. Beni ayrÄ± bir yere defnetmeyin, zira benim ziyaretime gelenler onlardan da dualarÄ±nÄ± esirgemesin, mahzun kalmasÄ±nlar." sÃ¶zÃ¼ Ã¼zerine vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan naaÅŸÄ± buraya defnedildi.

MÃ¼slÃ¼man mezarlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶ze Ã§arpan Hristiyan mezarlarÄ± da yaÅŸanan dram karÅŸÄ±sÄ±nda kayÄ±tsÄ±z kalamayan ve BoÅŸnaklarla aynÄ± saflarda savaÅŸan HÄ±ristiyanlara ait mezarlar olarak ÅŸehitlikte yer alÄ±yor.