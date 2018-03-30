BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Aliya'nÄ±n kabrine ziyaret

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'niÂ veÂ Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'inÂ kabrini ziyaret etti.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek'te temaslarÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde baÅŸkent Saraybosna'daki KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne gitti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic ile KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.
ArdÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yerek ÅŸehitlik alanÄ±ndaki Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine geÃ§en YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile buraya da Ã§iÃ§ek bÄ±rakarak dua etti.
Åžehitler iÃ§in Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ tarafÄ±ndan dua okundu. ErbaÅŸ, duasÄ±nda "MÃ¼slÃ¼manlara birlik ve beraberlik ver, her tÃ¼rlÃ¼ tefrika ve fitneden uzak eyle AllahÄ±m. VatanlarÄ±mÄ±za, memleketlerimize gÃ¶z diken dÃ¼ÅŸmanlara fÄ±rsat verme. AllahÄ±m, vatanlarÄ±mÄ±z iÃ§in bayraklarÄ±mÄ±z iÃ§in ÅŸehit olan bÃ¼tÃ¼n ÅŸehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandÄ±.
Ziyarette, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, Bosna Hersek Reis-ul UlemasÄ± HÃ¼seyin Efendi KavazoviÃ§ ile diÄŸer yetkililer de yer aldÄ±.
Saraybosna ÅŸehir merkezindeki KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'nde, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabri, Bosna SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan askerlerin mezarlarÄ±nÄ±n arasÄ±ndaki kubbe ÅŸeklindeki yapÄ±da yer alÄ±yor. ÅžehitliÄŸin yanÄ±nda OsmanlÄ± mezarlarÄ± da bulunuyor.
SavaÅŸ sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden BosnalÄ±lar, SÄ±rp keskin niÅŸancÄ±larÄ±nÄ±n ateÅŸinden korunmak amacÄ±yla gece vakti bu ÅŸehitliÄŸe defnedildi.
Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in, "Vasiyetimdir, beni ÅŸehitlerimin yanÄ±na gÃ¶mÃ¼n. Benim yanÄ±m onlarÄ±n yanÄ±dÄ±r. Beni ayrÄ± bir yere defnetmeyin, zira benim ziyaretime gelenler onlardan da dualarÄ±nÄ± esirgemesin, mahzun kalmasÄ±nlar." sÃ¶zÃ¼ Ã¼zerine vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan naaÅŸÄ± buraya defnedildi.
MÃ¼slÃ¼man mezarlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¶ze Ã§arpan Hristiyan mezarlarÄ± da yaÅŸanan dram karÅŸÄ±sÄ±nda kayÄ±tsÄ±z kalamayan ve BoÅŸnaklarla aynÄ± saflarda savaÅŸan HÄ±ristiyanlara ait mezarlar olarak ÅŸehitlikte yer alÄ±yor.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.