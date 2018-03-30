15:09, 30 Mart 2018 Cuma

Ticaret savaÅŸlarÄ± ile kÃ¼reselleÅŸme gÃ¼ncellenecek

YaÅŸar SÃ¼ngÃ¼

Avrupa, birinci dÃ¼nya savaÅŸÄ±nda sÃ¶mÃ¼rgelerini devam ettirmek iÃ§in Ã¶nlerindeki en bÃ¼yÃ¼k engel olan 600 yÄ±llÄ±k dev gÃ¼Ã§ OsmanlÄ±â€™yÄ± parÃ§alamayÄ± baÅŸardÄ±.

Ancak OsmanlÄ± mirasÄ±nÄ± aralarÄ±nda bÃ¶lÃ¼ÅŸemediler.

O yÃ¼zden ikinci dÃ¼nya savaÅŸÄ± OsmanlÄ±nÄ±n bedduasÄ±nÄ± alan Avrupaâ€™nÄ±n Ã§Ä±kar savaÅŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°kinci dÃ¼nya savaÅŸÄ±nda OsmanlÄ±nÄ±n parÃ§alanmasÄ±yla elde ettikleri ganimetlerin Ã§oÄŸunu kaybettiler.

OsmanlÄ±â€™yÄ± parÃ§alamanÄ±n bedelini 2. DÃ¼nya savaÅŸÄ± ile aÄŸÄ±r Ã¶dedikten sonra birleÅŸerek Avrupa BirliÄŸiâ€™ni kurdular ve kÄ±sa sÃ¼rede yine eski sÃ¶mÃ¼rÃ¼yle gelen gÃ¼Ã§lerine kavuÅŸtular.

Ancak hazÄ±r daÄŸ dayanmaz misali sÃ¶mÃ¼rÃ¼ kaynaklarÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e azalÄ±nca ekonomik Ã§arklarÄ± yavaÅŸladÄ±.

NÃ¼fus ve askeri gÃ¼Ã§le birlikte ekonomik gÃ¼Ã§lerini de kaybetmeye baÅŸlayÄ±nca gÃ¶zlerini yeniden OrtadoÄŸuâ€™ya Ã§evirdiler.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶mÃ¼rdÃ¼kleri OrtadoÄŸu yani Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda yeni nesillerin bu sÃ¶mÃ¼rÃ¼yÃ¼ bitireceklerinden endiÅŸeleniyorlardÄ±.

Arap baharÄ±nÄ± bu yÃ¼zden desteklediler ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiler.

Enerji hammadde ve doÄŸal kaynaklara olan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± silah zoruyla almak iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼.

BÃ¶lgede savaÅŸ yoluyla bir ÅŸey elde edemeyeceÄŸini, pabucun pahalÄ± olduÄŸunu anlayan ABD, uluslar arasÄ± ticaretteki gizli biÃ§imde devam eden korumacÄ± politikasÄ±nÄ± alenileÅŸtirince arka planda gizli sÃ¼ren ticaret savaÅŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

ABDâ€™nin dayÄ±lÄ±ÄŸÄ±na boyun eÄŸme yerine yeter diyen Ã¼lkeler Ã‡inâ€™le birlikte ticari kozlarÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karmaya baÅŸlayÄ±nca iÅŸler deÄŸiÅŸti.

Ve kÃ¼resel ticaret savaÅŸlarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

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Åžimdi ne olacak?

BugÃ¼ne kadar ufak ufak yenilenerek ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan kÃ¼resel ekonomik sistem yeniden ve daha hÄ±zlÄ± daha acÄ±tÄ±cÄ± biÃ§imde kendini yenileyecek.

SavaÅŸÄ±n kazananÄ± kim olacak?

DÃ¼nyayÄ± yÃ¶neten dev gÃ¼Ã§ler kapÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in onlar gÃ¼Ã§ kaybederken kÃ¼Ã§Ã¼kler gÃ¼Ã§ kazanacak.

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AraÅŸtÄ±rma ve raporlar da bu yÃ¶nde.

TÃ¼rkiyeâ€™nin de dÃ¢hil olduÄŸu 25 Ã¼lke arasÄ±ndaki ikili ticaretin mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± HSBC Grubuâ€™nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Navigator Raporuna gÃ¶re; ÅŸirketler dÃ¼nyada artan korumacÄ±lÄ±k ile ilgili endiÅŸe duysa da uluslararasÄ± iÅŸ yapma olanaklarÄ±na iliÅŸkin iyimser bir yaklaÅŸÄ±m sergiliyor.

Ankete TÃ¼rkiyeâ€™den katÄ±lan ÅŸirketlerin yÃ¼zde 80â€™inden fazlasÄ± da TÃ¼rkiyeâ€™nin ticaret hacminin gelecek 12 aylÄ±k dÃ¶nemde artacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

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TÃ¼rkiyeâ€™nin dÄ±ÅŸ ticaret gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin deÄŸerlendirme ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼ler iÃ§eren raporda; Asya baÅŸta olmak diÄŸer geliÅŸen pazarlardan gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ talebin etkisiyle TÃ¼rkiyeâ€™deki ihracatÃ§Ä± ÅŸirketler iÃ§in gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n pozitif olduÄŸu ifade ediliyor.

TÃ¼rkiyeâ€™deki ÅŸirketlerin Asya ve Orta DoÄŸuâ€™daki yeni pazarlarda fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmeyi sÃ¼rdÃ¼rmeleri gerektiÄŸine iÅŸaret edilen raporda; ÅŸirketlerin verimliliÄŸi artÄ±rma ve teknolojik adaptasyonu gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ettirmelerinin Ã¶nemine vurgu yapÄ±lÄ±yor.

DiÄŸer taraftan; yÃ¼ksek enflasyon ve dÄ±ÅŸ borÃ§lanma ÅŸirketler iÃ§in yeni pazarlarda fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmelerinin Ã¶nÃ¼nde zorlayÄ±cÄ± faktÃ¶rler olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Rapora gÃ¶re; uzun vadede TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ihracat pazarlarÄ± batÄ±da deÄŸil, doÄŸuda olacak.

Ã‡in ve Hindistan 2021 ile 2030 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ihracat pazarlarÄ± olarak BatÄ± Avrupa ve ABDâ€™yi geride bÄ±rakacak.

Orta DoÄŸuâ€™nun TÃ¼rkiye ihracat stratejisinde Ã¶nemli bir rol oynamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸinin belirtildiÄŸi raporda; Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve MÄ±sÄ±râ€™Ä±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ihracat pazarlarÄ±nda Ã‡in ve Hindistan ardÄ±ndan ilk beÅŸte yer aldÄ±klarÄ± ifade ediliyor.

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Rapora gÃ¶re; TÃ¼rkiyeâ€™nin hizmet ihracatÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda toplam ihracatÄ±n yalnÄ±zca beÅŸte birini oluÅŸturdu. Hizmet ihracatÄ±nda turizm ve ulaÅŸÄ±m/daÄŸÄ±tÄ±m sektÃ¶rleri ise toplam hizmet ihracatÄ±nÄ±n %84â€™Ã¼nÃ¼ kapsadÄ±.

Ankete TÃ¼rkiyeâ€™den katÄ±lan ÅŸirketlerin %61â€™i hizmet ihracatÄ±nÄ±n kÃ¼resel ortalamaya paralel olarak gelecek bir yÄ±l iÃ§erisinde yÃ¼kselmesini bekliyor.

Rapora gÃ¶re; hizmet ihracatÄ±nda ulaÅŸÄ±m ve turizm sektÃ¶rlerinin baskÄ±nlÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, yeni pazarlara giriÅŸ en Ã¶nemli iÅŸ stratejisi haline gelecek.

TÃ¼rkiyeâ€™nin hizmet ihracatÄ±nda Almanya ve BirleÅŸik KrallÄ±k ilk beÅŸte yer almaya devam ederken, Asya pazarÄ± Ã¶nem kazanmaya baÅŸlayacak.

Ã‡in ve Hindistan, 2021 ile 2030 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yÃ¼kselen orta sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± seyahatlerle TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen hizmet ihracatÄ± pazarlarÄ± olacak.

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TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸ ticaret gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde, Avrupa BirliÄŸi ile GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin gÃ¼ncellenmesinin Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunun belirtildiÄŸi raporda; Asyaâ€™daki geliÅŸmelerin de giderek daha fazla Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

TÃ¼rkiyeâ€™deki ÅŸirketlerin KuÅŸak ve Yol ve ASEAN 2025 gibi Asya inisiyatfilerine resmi katÄ±lÄ±mÄ± desteklemeyi sÃ¼rdÃ¼rmeleri gerektiÄŸinin belirtildiÄŸi raporda; bu inisiyatiflere katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¶zellikle altyapÄ± fÄ±rsatlarÄ±ndan faydalanÄ±lmasÄ± ve hizmet ihracatlarÄ±nda Ã§eÅŸitlilik saÄŸlanmasÄ±na katkÄ± vereceÄŸi belirtiliyor.

Ankete gÃ¶re; TÃ¼rkiyeâ€™deki ÅŸirketlerin Ã¼Ã§te birinden fazlasÄ± KuÅŸak ve Yol ile ASEAN 2025â€™in ÅŸirketlerine fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

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TaÅŸÄ±ma ekipmanlarÄ± ve endÃ¼striyel makinanÄ±n ithalattaki ana kalemler olduÄŸunun belirtildiÄŸi rapora gÃ¶re; 2017 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye taÅŸÄ±ma ekipmanlarÄ± ithalatÄ±nÄ±n %72â€™sini Almanya, Fransa ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™tan gerÃ§ekleÅŸtiriken, makine ithalatÄ±nÄ±n %40â€™Ä±nÄ± Almanya ve BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™tan, %23â€™Ã¼nÃ¼ ise Ã‡inâ€™den yaptÄ±.

Rapor, makine ve parÃ§a Ã¼retiminde kÃ¼resel payÄ±nÄ± gittikÃ§e arttÄ±rmasÄ±yla Ã‡inâ€™in,gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ithalat kaynaÄŸÄ± olan Almanyaâ€™nÄ±n 2030 yÄ±lÄ±nda yerini alacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Bunun yanÄ± sÄ±ra, TÃ¼rkiyeâ€™nin Asya bÃ¶lgesinde bulunan diÄŸer geliÅŸen piyasalardan yaptÄ±ÄŸÄ± ithalatÄ±n hÄ±zlÄ± biÃ§imde artÄ±ÅŸ gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin biliÅŸim ve iletiÅŸim teknolojileri ekipmanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tedarik eden Vietnam, gelecek on yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde TÃ¼rkiyeâ€™nin en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ithalat kaynaÄŸÄ± haline gelmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

TÃ¼rkiye ekonomisine rafine petrol Ã¼rÃ¼nleri ile birlikte kimyasal ve tekstil Ã¼rÃ¼nleri saÄŸlayan Hindistanâ€™Ä±n ise en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen ikinci ithalat kaynaÄŸÄ± olacak.

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