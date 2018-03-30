15:23, 30 Mart 2018 Cuma

'Skripal suikasti', BatÄ±'nÄ±n yeni bahanesi mi? | ANALÄ°Z

Mehmet A. KancÄ±

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in Halk Cumhuriyeti'ne ilan ettiÄŸi ticaret savaÅŸÄ± ile korumacÄ± ve izolasyonist politikalarÄ± yeniden canlandÄ±rÄ±rken, 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±yla dÃ¼nyamÄ±zÄ±n "kÃ¼reselleÅŸen bir kÃ¶ye" dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi hayali ile yaÅŸayanlara bir soÄŸuk duÅŸ daha aldÄ±rdÄ±. Bu duÅŸ ile uyanamayanlarÄ± ise 27 Mart tarihinde TÃ¼rkiye'yi de yakÄ±ndan ilgilendirmiÅŸ olan bir savaÅŸÄ±n 164. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yaÅŸanan geliÅŸmelerin ayÄ±ltmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyor.

Amerikan BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Mike Pompeo ve John Bolton'u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerine getirmesini, "jeopolitiÄŸin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼" olarak tanÄ±mlayan Ã§evreleri haklÄ± Ã§Ä±karan bir baÅŸka geliÅŸme de Ä°ngiltere-Rusya ekseninde patlak verdi. Bahsi geÃ§en ve 164. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ idrak edilen KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±, 19. yÃ¼zyÄ±lda Avrupa'nÄ±n iki bÃ¼yÃ¼k emperyal gÃ¼cÃ¼nÃ¼, Fransa ile Ä°ngiltere'yi OsmanlÄ± Devleti'nin yanÄ±nda Rus Ã‡arlÄ±ÄŸÄ±'na karÅŸÄ± savaÅŸa girmeye zorlamÄ±ÅŸtÄ±. Aradan geÃ§en onca yÄ±la raÄŸmen ne KÄ±rÄ±m YarÄ±madasÄ±'nÄ±n, ne Anadolu topraklarÄ±nÄ±n ne de TÃ¼rk BoÄŸazlarÄ±nÄ±n Ã¶nemini kaybetmediÄŸi aÅŸikar. Rusya ile Ä°ngiltere arasÄ±nda Akdeniz'e, OrtadoÄŸu'ya ve Balkanlar'a hakim olmak iÃ§in sÃ¼regelen rekabet de sertliÄŸinden bir ÅŸey kaybetmiÅŸ deÄŸil. Ancak bu kez Ä°ngiltere'nin, Rusya'ya karÅŸÄ± harekete geÃ§irdiÄŸi bloÄŸun geniÅŸliÄŸi, 19. yÃ¼zyÄ±ldaki ile kÄ±yaslanamayacak boyutta. Peki "tarih tekerrÃ¼r mÃ¼ ediyor?" sorusunu gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yan yeni gerilim sÃ¼recinde olaylar nasÄ±l baÅŸladÄ±? Eski bir Rus askeri istihbarat servisi gÃ¶revlisine dÃ¼zenlenen suikast sÃ¼per gÃ¼Ã§leri nasÄ±l bu noktaya getirdi ve kim bilir hangi noktaya gÃ¶tÃ¼recek?

SKRÄ°PAL SUÄ°KASTÄ° VE Ä°NGÄ°LTERE-RUSYA ARASINDA ALEVLENEN 'SÄ°NÄ°R GAZI' TARTIÅžMASI

KÃ¼resel Ã§atÄ±ÅŸma cephelerine bir yenisini ekleyen "Skripal Suikasti"nin geÃ§miÅŸi 1990'lÄ± yÄ±llara dayanÄ±yor. Rusya askeri istihbarat servisinde (GRU ) gÃ¶rev yapan Sergey Skripal 2004 yÄ±lÄ±nda Moskova'daki evinin yakÄ±nÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ona yÃ¶neltilen suÃ§lamalara yakÄ±n Ã§evresi uzun sÃ¼re inanmadÄ±. Skripal, Avrupa'daki Rus gizli servisi FSB ajanlarÄ±nÄ±n kimliklerini Ä°ngiltere gizli servisi MI6'ya vermekle suÃ§lanÄ±yordu. YargÄ± sÃ¼reci 2 yÄ±l devam etti. Skripal'in, Ä°spanya'daki bir banka hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lan sadece 100 bin dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok sayÄ±da FSB ajanÄ±nÄ± deÅŸifre ettiÄŸi iÃ§in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Skripal iÅŸlediÄŸi suÃ§a oranla nispeten hafif bir ceza ile kurtuldu. DeÅŸifre edilen FSB ajanlarÄ±nÄ±n Avrupa Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan yalnÄ±zca izlenerek, gerek gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸ olmalarÄ±, hiÃ§bir Rus istihbarat gÃ¶revlisinin bu sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nÄ± kaybetmemesi Skripal iÃ§in hafifletici sebepler olarak deÄŸerlendirildi. 2006 yÄ±lÄ±nda cezaevine giren Ã§ift taraflÄ± ajanÄ±n mahkumiyet yÄ±llarÄ± uzun sÃ¼rmedi. 2010 yÄ±lÄ±nda ABD'de ele geÃ§irilen Rus uyuyan ajan hÃ¼crelerinin Ã¼yeleri ile Viyana HavaalanÄ±'ndaki takasta deÄŸiÅŸ tokuÅŸ edildi. Skripal, takasÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'nin Salisbury kentine yerleÅŸti. Skripal ve eÅŸinin burayÄ± tercih etmelerindeki sebep suÃ§ oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±ydÄ±.

GÃ¶zden uzak bir hayat yaÅŸayan Skripal, Rus gizli servisinin bir gÃ¼n peÅŸine dÃ¼ÅŸebileceÄŸi endiÅŸesini taÅŸÄ±sa da somut bir tehdit ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmadÄ±. Hatta Rusya'daki aÄŸabeyi ile oÄŸlunun 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±ndaki kimilerine gÃ¶re ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mleri dahi Sergey Skripal'i, izini kaybettirecek bir hamle yapmaya ikna etmedi. 4 Mart 2018 tarihinde ise eski ajan ayrÄ±ntÄ±larÄ± henÃ¼z tam olarak anlaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ bir suikaste hedef olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sergey Skripal, Salisbury kentinin gÃ¶beÄŸinde, bir gÃ¼n Ã¶nce Moskova'dan ziyaretine gelmiÅŸ kÄ±zÄ± ile beraber bir bankta koma halinde bulundu. Her ikisi de acilen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± ancak bir tÃ¼r kimyasal silah ile saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesi 2 gÃ¼nÃ¼ buldu. Kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi kurbanÄ±n kimliÄŸi ile birleÅŸince, gÃ¶zlerin olaÄŸan ÅŸÃ¼pheli Rusya'ya Ã§evrilmesine yol aÃ§tÄ±.

2006 yÄ±lÄ±nda Londra'daki Mayfair Otel'de benzer bir vaka yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve Putin aleyhtarÄ± eski KGB ve FSB ajanÄ± Aleksandr ValteroviÃ§ Litvinenko, Ã§ayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan bir madde ile zehirlenmiÅŸti. Litvinenko da, Skripal gibi hastaneye kaldÄ±rÄ±lacak zamanÄ± bulabildi. Ancak Ã¶lÃ¼mÃ¼ uzun ve acÄ±lÄ± oldu. Radyoaktif polonium 210 maddesi ile zehirlenen Litvinenko hayatÄ±nÄ± kaybetti. 2004 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Victor YuÅŸÃ§enko'nun da canÄ±na polonium maddesi ile kast edilmiÅŸ, ancak YuÅŸÃ§enko yÃ¼zÃ¼nde oluÅŸan tahribat ile kurtulmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki olaydaki baÅŸ ÅŸÃ¼phelinin Rusya olmasÄ±, Ä°ngiltere'nin bir kez daha Kremlin yÃ¶netiminin peÅŸine dÃ¼ÅŸmesine yol aÃ§tÄ±. Ancak, suikastte kullanÄ±lan madde teÅŸhis edildiÄŸinde ortaya yeni soru iÅŸaretleri Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z konusu madde, 1987'de geliÅŸtirilmeye baÅŸlanan ve 1990'lÄ± yÄ±llarda SoÄŸuk SavaÅŸ'Ä±n bitimiyle yok edilmiÅŸ olmasÄ± gereken NoviÃ§ok No.5 sinir gazÄ±ydÄ±. Ä°ngiltere, bu sinir gazÄ±nÄ±n yalnÄ±zca Rusya'nÄ±n askeri envanterinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klayarak Kremlin yÃ¶netiminden izahat talep etti. Rusya ise Ä°ngiltere'yi provokasyonda bulunmakla suÃ§ladÄ±. NoviÃ§ok sinir gazÄ± stoklarÄ±nÄ± yÄ±llar Ã¶nce yok ettiÄŸini savunan Kremlin yÃ¶netimi, bazÄ± batÄ±lÄ± Ã¼lkelerin de bu silaha eriÅŸimi olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi. Rusya'ya gÃ¶re, SSCB dÃ¶neminde bu sinir gazÄ±nÄ±n Ã¼retildiÄŸi iki askeri Ã¼sten biri bugÃ¼nkÃ¼ Ã–zbekistan'da bulunuyordu ve silahÄ±n imha iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda ABD'li uzmanlar bu Ã¼ste bulunmuÅŸlardÄ±. Rusya'yÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz ÅŸekilde olaÄŸan ÅŸÃ¼pheli kÄ±lacak, Skripal gibi yÃ¼ksek deÄŸer arz etmeyen eski bir istihbaratÃ§Ä±yÄ±, Avrupa topraklarÄ±nda kimyasal silah ile hedef almasÄ± iÃ§in mantÄ±klÄ± ne gibi bir gerekÃ§e olabilirdi? Pek az kiÅŸi bu sorunun cevabÄ±nÄ± ararken, 14 Mart'ta Ä°ngiltere, 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini ilan ederek krize yeni bir ivme kazandÄ±rdÄ±. Londra yÃ¶netimi, Rusya'dan tatmin edici bir aÃ§Ä±klama gelmemesi halinde ilave yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n da sÄ±rada beklediÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Rusya'nÄ±n buna karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise aynÄ± sayÄ±da diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin yanÄ±sÄ±ra, St. Petersburg kentinde konsolosluk aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in verilen iznin iptali ve British Council'in Rusya genelindeki tÃ¼m faaliyetlerinin durdurulmasÄ± oldu. Bu restleÅŸme kÄ±sa sÃ¼rede Londra-Moskova eksenini aÅŸan bir boyut kazandÄ±.

RUS DÄ°PLOMATLARIN SINIR DIÅžI EDÄ°LMESÄ° DEPREMÄ°

22 Mart'ta BrÃ¼ksel'de toplanan Avrupa BirliÄŸi liderler zirvesinde, Skripal Suikasti meselesi, Ä°ngiltere ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Brexit mÃ¼zakerelerinin de Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Zirvede alÄ±nan kararlarÄ±n hayata geÃ§irilmesi ise 26 Mart'Ä± buldu. 14 Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lke ile ABD, Kanada ve Ukrayna, topraklarÄ±nda "diplomatik gÃ¶revli gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ altÄ±nda" istihbarat faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten Rus ajanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±lar. 27 Mart gÃ¼nÃ¼ne gelindiÄŸinde ise KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ±'nÄ±n 164. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, topraklarÄ±ndaki Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin sayÄ±sÄ± 27'yi buldu. NATO da Rus diplomatlara karÅŸÄ± harekete geÃ§en kurumlar arasÄ±na katÄ±ldÄ±. 7 Rus diplomatÄ±n akreditasyonlarÄ± iptal edilirken, 3 Rus diplomatÄ±n beklemede olan akreditasyon talepleri de reddedildi.

Ortaya Ã§Ä±kan manzara BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin, topraklarÄ±nda kimyasal silah ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesine gÃ¶sterdikleri tepkinin boyutunu yansÄ±tmanÄ±n da Ã¶tesine geÃ§ti. TÄ±rmanan gerginlikte, yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r, Rusya hava ve deniz kuvvetlerinin, ManÅŸ Denizi, Kuzey Denizi hatta Ä°ngiltere adasÄ± Ã¼zerindeki tacizlerinin de payÄ± bulunuyor. KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ± ile eÅŸ zamanlÄ± olarak Ä°ngiltere'nin karasularÄ± ile hava sahasÄ±nÄ± hedef alan Rus ihlalleri, Skripal suikastine duyulan tepkinin de ÅŸiddetlenmesine yol aÃ§tÄ±. Rusya'nÄ±n BaltÄ±k bÃ¶lgesindeki topraÄŸÄ± Kaliningrad'a sevk ettiÄŸi yeni nesil Ä°skender balistik fÃ¼zeleri, 2016'daki ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine Rusya'nÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±, Suriye'deki nÃ¼fuz mÃ¼cadelesi de Skripal suikasti Ã¼zerinden tÃ¼m bu karmaÅŸÄ±k denklemin kurulmasÄ±nÄ±n diÄŸer sebepleri.

Rusya, Skripal suikasti ile ortaya Ã§Ä±kan manzarayÄ± kendisine yÃ¶nelik bir provokasyon olarak nitelemekte Ä±srar ederek, tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da ABD ve Ä°ngiltere'nin bu kez ipin ucunu bÄ±rakmayacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Almanya ise Ukrayna krizinden farklÄ± olarak bu defa mÃ¼ttefikleri ile Rusya arasÄ±nda orta yolu bulmaya hevesli deÄŸil. Rusya'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve yeni iktidar dÃ¶nemine geÃ§miÅŸe oranla daha zayÄ±f destekle giren Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in bu krizde etkin bir arabuluculuk rolÃ¼ Ã¼stlenmesi mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. BaÅŸta BaltÄ±k Ã¼lkeleri ve Polonya olmak Ã¼zere NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler ise Skripal Suikastini, Ã¼zerlerinde giderek artan Rus baskÄ±sÄ±na bertaraf etmek iÃ§in bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendiriyorlar. Rusya'nÄ±n bu ucu aÃ§Ä±k yaptÄ±rÄ±mlar sÃ¼recine nereye kadar karÅŸÄ±lÄ±k verebileceÄŸi ise problemin odak noktasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Hali hazÄ±rda KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ± ve ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine mÃ¼dahale iddialarÄ± nedeniyle yaptÄ±rÄ±mlara maruz kalan Rusya'nÄ±n, Ä°ngiltere merkezli yeni bir yaptÄ±rÄ±m dalgasÄ±na hedef olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu yaptÄ±rÄ±mlar, Ä°ngiltere'de devasa yatÄ±rÄ±mlarÄ± olan Rus iÅŸadamlarÄ±nÄ±n canlarÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde yakacak iÃ§erikte olacaklar. Petrol gelirlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeniyle ekonomik verileri ve bÃ¼tÃ§esi kÄ±rÄ±lgan bir seyir izleyen Rusya'nÄ±n bir yaptÄ±rÄ±mlar savaÅŸÄ±na tepkisi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸiddetlendirmek ya da Suriye'de stabil durumdaki Deyr ez Zor cephesinde rejim gÃ¼Ã§leri ile FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§erek, ABD ile sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± gÃ¶ze almak ÅŸeklinde tezahÃ¼r edebilir.

TRUMP'IN SINIRLI DESTEÄžÄ°

Kremlin'in Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± hafifletmek uÄŸruna silahlÄ± kuvvetlerini Ã¶ne sÃ¼rmesi ise Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde yakÄ±n zamanda gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Donald Trump'Ä± izole etmiÅŸ olan Amerikan yÃ¶netimindeki ÅŸahinleri motive edecektir. Nisan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda eski CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na, John Bolton ise BaÅŸkanÄ±n Ulusal GÃ¼velik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine gelmiÅŸ olacak. Eski ABD BaÅŸkanlarÄ±ndan Jimmy Carter'Ä±n, Bolton'un tayini iÃ§in "Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸa gelmesinden bu yana aldÄ±ÄŸÄ± en vahim karar" ifadesini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alacak olursak, Rusya'nÄ±n Skripal Suikasti ile baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± Ã§ok dikkatli hesaplamasÄ± gerektiÄŸi ortada. Pompeo-Bolton ikilisinin gÃ¶reve gelmesiyle baskÄ±yÄ± hissedecek olan yalnÄ±zca Rusya deÄŸil. Ä°ran, Kuzey Kore, Ã‡in Halk Cumhuriyeti ve hatta fÃ¼ze programÄ± nedeniyle ABD'nin 2017 Ulusal GÃ¼venlik Belgesi'nde hedef olarak gÃ¶sterilen Pakistan da Washington da ÅŸekillenecek yeni yÃ¶netim yapÄ±sÄ±nÄ±n radarÄ± iÃ§erisine girecek. BÃ¶yle bir manzara iÃ§erisinde Ä°ngiltere topraklarÄ±nda kimyasal silah ile dÃ¼zenlenmiÅŸ bir suikastten sorumlu tutulan Rusya'ya mÃ¼ttefiklerinin verebileceÄŸi destek sÄ±nÄ±rlÄ± olacaktÄ±r. Trump'Ä±n yeni Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Bolton'un, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Ã¼stlendiÄŸi misyonlara sempati ile bakmayan bir isim olduÄŸunu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almakta fayda var. Bolton gibi isimleri bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran bir ABD yÃ¶netimi, BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±na ihtiyaÃ§ duymadan giriÅŸeceÄŸi tek taraflÄ± askeri operasyonlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya aday olacaktÄ±r. KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda, uluslararasÄ± toplumun ezici Ã§oÄŸunluÄŸunun iradesine meydan okuyan Donald Trump'Ä±n ÅŸahsÄ±nda vÃ¼cut bulan yeni Amerikan dÄ±ÅŸ politika anlayÄ±ÅŸÄ±, Skripal Suikasti'nde kullanÄ±lan noviÃ§ok sinir gazÄ±nÄ± bahane ederek SSCB ile imzalanmÄ±ÅŸ olan tÃ¼m silahsÄ±zlanma anlaÅŸmalarÄ±nÄ± da Ã§Ã¶pe gÃ¶nderebilir.

Eski bir Ã§ift taraflÄ± ajanÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±, bir aydan kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde SoÄŸuk SavaÅŸ'Ä±n sona ermesinden bu yana dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geleceÄŸinin sÄ±nandÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼rece doÄŸru evriliyor. BatÄ± dÃ¼nyasÄ±, Ukrayna, KÄ±rÄ±m ve Suriye'deki Rus mÃ¼dahaleciliÄŸine gÃ¶z yummuÅŸ olsa da 4 Mart gÃ¼nÃ¼ Salisbury'de yaÅŸananlarÄ± Kremlin'in yanÄ±na bÄ±rakmaya niyetli deÄŸil. UluslararasÄ± iliÅŸkilere kaos ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hakim olduÄŸu gÃ¼nlerden geÃ§iyoruz. SÃ¼per gÃ¼Ã§lerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile alenen iÅŸbirliÄŸi yapabildiÄŸi, uluslararasÄ± anlaÅŸmalara atÄ±lan imzalarÄ±n bir devlet baÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸimi ile tehlikeye girdiÄŸi, Ã¼lkelerin sahip olduklarÄ± pilot sayÄ±sÄ±ndan daha fazla savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¶ylesi gÃ¼nlerde Ã§atÄ±ÅŸma kÄ±vÄ±lcÄ±mÄ±nÄ±n nerede Ã§akÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmek gÃ¼Ã§. 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n da bahanesinin, ticaret savaÅŸlarÄ± ile yetinmeyen kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin Saraybosna'da Avusturya ArÅŸidÃ¼kÃ¼ Franz Ferdinand'a dÃ¼zenlenen suikast olduÄŸunu akla getirmekte fayda var.

[Ankara'da ikamet eden gazeteci Mehmet A. KancÄ±, TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ± Ã¼zerine analizler kaleme almaktadÄ±r]

KAYNAK: AA