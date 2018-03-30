15:48, 30 Mart 2018 Cuma

Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ tedavi iÃ§in Ankara'ya getirildi





Regaip kandili programÄ±na giderken kaza geÃ§iren Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'ya getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Trafik kazasÄ± geÃ§iren Bulgaristan'Ä±n Varna MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Recep Recep ve mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k sekreteri CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla ambulans-uÃ§ak ile Ankaraâ€™ya getirildi. Time Balkan'da yer alan habere gÃ¶re Regaip kandili programÄ±na giderken trafik kazasÄ± geÃ§iren Bulgaristanâ€™Ä±n Varna MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Recep Recep ve mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k sekreteri belirli bir sÃ¼re Bulgaristanâ€™da hastanede komada kalmasÄ±ndan sonra ErdoÄŸanâ€™Ä±n talimatÄ±yla ambulans uÃ§akla Ankaraâ€™ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Varna MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Recep Recep ve mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k sekreterinin tedavisi Ankaraâ€™da devam edecek.

Ä°lgili Konular Bulgaristan Varna

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.