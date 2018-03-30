Filistin'in 'BÃ¼yÃ¼k YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ'Ã¼nde 7 Filistinli ÅŸehit oldu

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Åžeridi'deki hastanelere ulaÅŸan Filistinli ÅŸehitlerin sayÄ±sÄ± 7'ye yÃ¼kselirken, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370 oldu." dedi.
Kudra, yaralÄ±larÄ±n durumuna iliÅŸkin bilgi vermezken, ÅŸehitlerin isimlerini "Ã–mer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ã–mer ve Ahmed Ä°brahim Avde" olarak kaydetti.
Ä°srail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± belirleyen tel Ã¶rgÃ¼lere yakÄ±n bÃ¶lgedeki tarlasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸtu.
Tarihi Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in Ä°srail-Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tel Ã¶rgÃ¼ler Ã§evresinde 6 ayrÄ± bÃ¶lgede on binlerce kiÅŸi toplanmaya devam ediyor.
Ã–te yandan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rda kÄ±ldÄ±.Â
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lan on binlerce kiÅŸi, cuma namazÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde eda etti.
Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in sÄ±nÄ±rdaki Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde Ã§adÄ±rlar kurularak kalÄ±cÄ± gÃ¶steri alanlarÄ± oluÅŸturuldu.
Filistinli taraflar her fÄ±rsatta yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± vurgularken, Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini belirtmiÅŸti. Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
Ã–te yandan Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapalÄ± askeri bÃ¶lge ilan edildiÄŸi duyuruldu.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.
Her yÄ±l 30 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentine baÄŸlÄ± BatÄ± MezrasÄ± bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri, gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede onlarca Filistinli Ã§eÅŸitli sebeplerle yaralanÄ±rken, bazÄ± gÃ¶stericilerin olay yerinde ilk yardÄ±m ekiplerince tedavi edildiÄŸi belirtildi.Â
Ã–te yandan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™ya baÄŸlÄ± Nablus'taki Kusra beldesi, Beytullahimâ€™in kuzey giriÅŸinde, El-Halil kentinde ve Ramallahâ€™a baÄŸlÄ± El-Bire, Naalayn, Belâ€™in ve Nebi Salih beldelerinde de benzer gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.Â
Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde kÄ±lÄ±nan cuma namazÄ± sonrasÄ±, cami cemaatleri gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.Â
Filistinli farklÄ± gruplar tarafÄ±ndan Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridiâ€™nin Ã§eÅŸitli yerlerinde ve askerler ile temas noktalarÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistinliler olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev yapmÄ±ÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Dir Hana beldesinde gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta iÅŸgale karÅŸÄ± etkinlikler dÃ¼zenliyor.
1976 olaylarÄ± Ä°srailli yetkililerle Filistinli kitleler arasÄ±nda ilk Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± sebebiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.Â
Toprak GÃ¼nÃ¼ olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail'le Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatÄ±nÄ±n simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n geÃ§miÅŸi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de Ä°srail'in kurulmasÄ± ve sonrasÄ±ndaki olaylar zincirine kadar uzanÄ±yor.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi
Suriye'de, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talepleriyle gÃ¼ndeme gelen Korsika AdasÄ±'nda, 3 jandarma personeli darbedilerek hastanelik edildi
Irak'ta PKK'ya baÄŸlÄ± Åžengal Savunma Birlikleri Musul'un Sincar ilÃ§esinde kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde beklemeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nde Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 7'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370'e yÃ¼kseldi
Regaip kandili programÄ±na giderken kaza geÃ§iren Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'ya getirildi
Almanya'da HÃ¼r Demokrat Parti'nin (FDP) yerel seÃ§imler iÃ§in adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'in baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ afiÅŸini sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu
Tarihte "Besarabya" olarak anÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ Moldova topraklarÄ±nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1918 yÄ±lÄ±nda Romanya ile birleÅŸmesinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde iki halkÄ±n yeniden bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi talepleri ortaya atÄ±ldÄ±. 22 yÄ±l sÃ¼ren ve 1940 yÄ±lÄ±nda sona eren birlikteliÄŸe raÄŸmen zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±" protesto iÃ§in baÅŸkent Tahran'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±.
Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±