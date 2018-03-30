15:53, 30 Mart 2018 Cuma

Filistin'in 'BÃ¼yÃ¼k YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ'Ã¼nde 7 Filistinli ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Åžeridi'deki hastanelere ulaÅŸan Filistinli ÅŸehitlerin sayÄ±sÄ± 7'ye yÃ¼kselirken, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370 oldu." dedi.

Kudra, yaralÄ±larÄ±n durumuna iliÅŸkin bilgi vermezken, ÅŸehitlerin isimlerini "Ã–mer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ã–mer ve Ahmed Ä°brahim Avde" olarak kaydetti.

Ä°srail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±sÄ±nda sÄ±nÄ±rÄ± belirleyen tel Ã¶rgÃ¼lere yakÄ±n bÃ¶lgedeki tarlasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi ÅŸehit olmuÅŸtu.

Tarihi Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in Ä°srail-Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tel Ã¶rgÃ¼ler Ã§evresinde 6 ayrÄ± bÃ¶lgede on binlerce kiÅŸi toplanmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZINI SINIRDA KILDILAR

Ã–te yandan Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne katÄ±lan Filistinliler, cuma namazÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rda kÄ±ldÄ±.Â



Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lan on binlerce kiÅŸi, cuma namazÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde eda etti.

FÄ°LÄ°STÄ°N TOPRAK GÃœNÃœ'NDE "BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ"

Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in sÄ±nÄ±rdaki Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde Ã§adÄ±rlar kurularak kalÄ±cÄ± gÃ¶steri alanlarÄ± oluÅŸturuldu.

Filistinli taraflar her fÄ±rsatta yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± vurgularken, Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini belirtmiÅŸti. Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

Ã–te yandan Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapalÄ± askeri bÃ¶lge ilan edildiÄŸi duyuruldu.

BATI ÅžERÄ°A'DA DA Ä°SRAÄ°L GÃœÃ‡LERÄ° MÃœDAHALE ETTÄ°

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi bildirildi.

Her yÄ±l 30 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentine baÄŸlÄ± BatÄ± MezrasÄ± bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Ä°srail askerleri, gerÃ§ek, plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

Ä°srail askerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede onlarca Filistinli Ã§eÅŸitli sebeplerle yaralanÄ±rken, bazÄ± gÃ¶stericilerin olay yerinde ilk yardÄ±m ekiplerince tedavi edildiÄŸi belirtildi.Â

Ã–te yandan iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™ya baÄŸlÄ± Nablus'taki Kusra beldesi, Beytullahimâ€™in kuzey giriÅŸinde, El-Halil kentinde ve Ramallahâ€™a baÄŸlÄ± El-Bire, Naalayn, Belâ€™in ve Nebi Salih beldelerinde de benzer gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi.Â

Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde kÄ±lÄ±nan cuma namazÄ± sonrasÄ±, cami cemaatleri gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.Â

Filistinli farklÄ± gruplar tarafÄ±ndan Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria, DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridiâ€™nin Ã§eÅŸitli yerlerinde ve askerler ile temas noktalarÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N SEMBOLÃœ: TOPRAK GÃœNÃœ

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistinliler olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev yapmÄ±ÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Dir Hana beldesinde gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta iÅŸgale karÅŸÄ± etkinlikler dÃ¼zenliyor.

1976 olaylarÄ± Ä°srailli yetkililerle Filistinli kitleler arasÄ±nda ilk Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± sebebiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.Â

Toprak GÃ¼nÃ¼ olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail'le Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatÄ±nÄ±n simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n geÃ§miÅŸi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de Ä°srail'in kurulmasÄ± ve sonrasÄ±ndaki olaylar zincirine kadar uzanÄ±yor.