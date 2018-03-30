Sincar'da PKK'nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± devam ediyor

PKK'ya baÄŸlÄ± YBÅž Ã¼yeleri, silahlarÄ±yla birlikte kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde Sincar'da beklemeye devam ediyor.
Az sayÄ±daki Irak ordusu ve federal polis gÃ¼cÃ¼ merkezde kontrolÃ¼ saÄŸlamÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bununla birlikteÂ PKK'ya baÄŸlÄ± YBÅž Ã¼yeleriÂ deÂ silahlarÄ±yla birlikte kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde ilÃ§edeki varlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettiriyor.
Ä°lÃ§e merkezinde ve ilÃ§eye girilen kontrol noktalarÄ±nda ÅŸu an sadece Irak asker ve polisi bulunuyor. PKK'ya baÄŸlÄ± YBÅž'liler ise ilÃ§edeki evlerde silahlarÄ±yla birlikte kamufle olmuÅŸ bir ÅŸekilde bekliyor.
Ä°lÃ§e merkezinde daha Ã¶nce asÄ±lÄ± olan YBÅž'ye ait bez parÃ§alarÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n posterleri de indirilmiÅŸ ancak, ilÃ§enin etrafÄ±ndaki bazÄ± binalarda hala bu paÃ§avralar mevcut.
AÃ§Ä±klamada bulunan ve gÃ¼venlik kaygÄ±sÄ±yla isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir Sincar sakini,Â PKK ve YBÅž militanlarÄ±nÄ±n ilÃ§eyi terk etmeyerek Sincar'daki evlerde silahlarÄ±yla birlikte bekledikleriniÂ ve istedikleri zaman yeniden toplanma kabiliyetine sahip olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°lÃ§e merkezindeki binalarda daha Ã¶nce YBÅž ve onlara destek veren PKK'lÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak, TÃ¼rkiyeâ€™nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en hafta bu binalarÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sincar sakini, ilÃ§e merkezinin etrafÄ±ndaki bazÄ± boÅŸ binalarda YBÅž pez parÃ§alarÄ± ile Irak bayraklarÄ±nÄ±n hala yan yana olduÄŸunu aktardÄ±.
Bunun yanÄ± sÄ±ra, ilÃ§e giriÅŸi ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kontrol noktalarÄ±nda daha Ã¶nce Ã¶rgÃ¼te ait bez parÃ§alarÄ±yla Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä±n posterlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Sincar sakini, ÅŸu anda sadece Irak bayraklarÄ±nÄ±n asÄ±lÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.
Ä°lÃ§e merkezine girilen noktalardan Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde de daha Ã¶nce PKK ve YBÅž tarafÄ±ndan eÄŸitim Ã¼ssÃ¼ olarak kullanÄ±lan bir binanÄ±n duvarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bulunan Ã¶rgÃ¼te ait sloganlarÄ±n silinmediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Bir baÅŸka gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de ise Ã¶rgÃ¼te ait bez parÃ§asÄ±yla Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yan yana asÄ±lÄ± olduÄŸu, bu binalarÄ±n da ÅŸu an terk edilmiÅŸ durumda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
GÃ¼venlik nedeniyle 16 Ekim 2017'den bu yana Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar KaymakamÄ± Mehma Halil, ilÃ§edeki birÃ§ok kamu binasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l Ã¶nce terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmada yerle bir olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, kaymakamlÄ±k binasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok binanÄ±n kullanÄ±lamaz halde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ellerinde PKK'nÄ±n kesin olarak Sincar'dan Ã§ekildiÄŸine dair net bilgiler mevcut olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise Halil, "PKK'nÄ±n kentten tamamen Ã§ekilip Ã§ekilmediÄŸinden emin olmak iÃ§in giriÅŸimlerimiz devam ediyor." cevabÄ±nÄ± verdi.
Sincar'daki PeÅŸmerge KomutanlarÄ±ndan KasÄ±m ÅžeÅŸo Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "PKK'ya baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplar, farklÄ± isimler altÄ±nda Åžengal'de (Sincar) varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ediyor, HaÅŸdi Åžabi ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisindeler." demiÅŸti.
PKK, 3 AÄŸustos 2014'te DEAÅž'Ä±n ani bir ÅŸekilde Sincar'daki Ezidilere saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek, Suriye'nin kuzeyi ve Kandil'den gelip, bÃ¶lgede konuÅŸlanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–rgÃ¼t, bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¼re boyunca Ezidi kÄ±z ve erkekleri silah altÄ±na alÄ±p, Sincar ve Ã§evresinde Ã¼sler ve kontrol noktalarÄ± kurmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
PKK, bÃ¶lgede yerel bir silahlÄ± grup adÄ±nda varlÄ±k gÃ¶stermek iÃ§in YBÅž'yi kurmuÅŸtu.
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AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
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