16:32, 30 Mart 2018 Cuma

Korsika'da 3 FransÄ±z jandarmasÄ±na saldÄ±rÄ±





Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talepleriyle gÃ¼ndeme gelen Korsika AdasÄ±'nda, 3 jandarma personeli darbedilerek hastanelik edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Korsika basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, dÃ¼n gece yarÄ±sÄ±ndan sonraÂ AjaccioÂ kentinde gÃ¶revli jandarmalar saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Le Globo isimli mekandan Ã§Ä±kan jandarma gÃ¶revlilerinin Ã¶nce sÃ¶zlÃ¼ tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, sonra yere yatÄ±rÄ±larak darbedildiÄŸi kaydedildi. JANDARMALAR HASTANEYE KALDIRILDI KalabalÄ±k bir grup tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± jandarma gÃ¶revlilerinin hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SaldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±lÄ±rken, 2 saldÄ±rganÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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