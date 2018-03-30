16:47, 30 Mart 2018 Cuma

"Kansere Ã§are bulunduÄŸu iddiasÄ± doÄŸru deÄŸil"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Kanser Kontrol Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UICC) himayesinde, TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi, Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ä°bni Sina Hastanesi Hasan Ali YÃ¼cel Konferans Salonu'nda, "13. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi" kapsamÄ±nda, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, , dÃ¼nya genelinde 12 milyon kadar yeni kanser tanÄ±sÄ± konduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'de ise bu rakamÄ±n 170 bin civarÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±.

TÃ¼rkiye'de kanser istatistiklerinin saÄŸlÄ±klÄ± tutulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YalÃ§Ä±n, ÅŸu bilgileri verdi:

"Kanserde son dÃ¶nemde artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n bir plato Ã§izdiÄŸini, artÄ±ÅŸÄ±n yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya durduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Kanserle olan mÃ¼cadelemizde fayda gÃ¶rÃ¼yoruz. Kanserin hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatÄ±p zaman kazanÄ±p daha da baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ±mÄ±z var. Kanser, artÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama hÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼lkemizde ve geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde artmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± azalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu bizi yÄ±ldÄ±rmÄ±yor demek ki yolumuz baÅŸarÄ±lÄ±. Hedefimiz doÄŸru anlamÄ±na geliyor. Her yÄ±l dÃ¼nyada en az 8 milyon kiÅŸi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dÃ¼nya savaÅŸÄ± var ama cephede Ã¼stÃ¼nlÃ¼k bize geÃ§iyor."

Ã–nceki yÄ±llarda kanser tedavisinde tek Ã§Ã¶zÃ¼m yolunun ameliyat olduÄŸunu anÄ±msatan YalÃ§Ä±n, teknolojinin geliÅŸmesiyle bazÄ± kanser tÃ¼rlerinde kullanÄ±lan biyolojik ajanlarÄ±n bu gruptaki hastalarÄ±n yaÅŸam sÃ¼relerini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"BU BÄ°R YALAN VE FAZLA UZADI"

Prof. Dr. YalÃ§Ä±n, ilaÃ§larÄ±n Ã§ok iyi bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ktan sonra ruhsatlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve geri Ã¶demeye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

ToplantÄ±da, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Prof. Dr. Kutluk ise "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.