UluslararasÄ± Kanser Kontrol Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (UICC) himayesinde, TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi, Ankara Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ä°bni Sina Hastanesi Hasan Ali YÃ¼cel Konferans Salonu'nda, "13. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi" kapsamÄ±nda, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, , dÃ¼nya genelinde 12 milyon kadar yeni kanser tanÄ±sÄ± konduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'de ise bu rakamÄ±n 170 bin civarÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±.
TÃ¼rkiye'de kanser istatistiklerinin saÄŸlÄ±klÄ± tutulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YalÃ§Ä±n, ÅŸu bilgileri verdi:
"Kanserde son dÃ¶nemde artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±n bir plato Ã§izdiÄŸini, artÄ±ÅŸÄ±n yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya durduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Kanserle olan mÃ¼cadelemizde fayda gÃ¶rÃ¼yoruz. Kanserin hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatÄ±p zaman kazanÄ±p daha da baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ±mÄ±z var. Kanser, artÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama hÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Ã¼lkemizde ve geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde artmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± azalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu bizi yÄ±ldÄ±rmÄ±yor demek ki yolumuz baÅŸarÄ±lÄ±. Hedefimiz doÄŸru anlamÄ±na geliyor. Her yÄ±l dÃ¼nyada en az 8 milyon kiÅŸi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dÃ¼nya savaÅŸÄ± var ama cephede Ã¼stÃ¼nlÃ¼k bize geÃ§iyor."
Ã–nceki yÄ±llarda kanser tedavisinde tek Ã§Ã¶zÃ¼m yolunun ameliyat olduÄŸunu anÄ±msatan YalÃ§Ä±n, teknolojinin geliÅŸmesiyle bazÄ± kanser tÃ¼rlerinde kullanÄ±lan biyolojik ajanlarÄ±n bu gruptaki hastalarÄ±n yaÅŸam sÃ¼relerini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Prof. Dr. YalÃ§Ä±n, ilaÃ§larÄ±n Ã§ok iyi bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ktan sonra ruhsatlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve geri Ã¶demeye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.
ToplantÄ±da, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Prof. Dr. Kutluk ise "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EndonezyalÄ±lar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirmek iÃ§in arÄ± zehriyle yapÄ±lan akupunktur tedavisine baÅŸvuruyor, tedavinin, felÃ§, hepatit, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kolesterol gibi bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
2018-MSÃœ'nÃ¼n giriÅŸ belgelerinin internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 6 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek sÄ±nava baÅŸvurular 15 Mart'a kadar sÃ¼recek
TÃ¼rkiye'de aile yapÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± 2016 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, eÅŸler arasÄ±nda en fazla sorun yaÅŸanan konunun yÃ¼zde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinin gelirinin yeterli olmamasÄ± konusunda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,3, erkekler yÃ¼zde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,1, erkekler ise yÃ¼zde 4,6 oranÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±.