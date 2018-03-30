16:52, 30 Mart 2018 Cuma

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyona Suriye'de EYP saldÄ±rÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

Suriye'de, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 5 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2 koalisyon personeli, 29 Martâ€™ta GMT saatiyle akÅŸam 9.00'da Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±." bilgisi verildi. YaralÄ±larÄ±n tedavi edilmek Ã¼zere bÃ¶lgeden tahliye edildiÄŸi belirtilirken Ã¶lenlerin isim ve rÃ¼tbeleri aÃ§Ä±klanmadÄ±. OlayÄ±n soruÅŸturulduÄŸu kaydedilirken saldÄ±rÄ±nÄ±n yeri aÃ§Ä±klanmadÄ±. Konuyla ilgili sorularÄ± cevaplayan Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceÄŸiz." dedi. Dillon Ã¶len askerlerin ABD askeri olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± da aynÄ± gerekÃ§e ile cevaplamaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. Ancak AA'nÄ±n yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re saldÄ±rÄ± MÃ¼nbiÃ§ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.

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