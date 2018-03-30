17:04, 30 Mart 2018 Cuma

Ã–zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlar "sÃ¶zleÅŸmeli" olabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Bakanlar Kurulunun SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslar ile SÃ¶zleÅŸmeli Personele Ek Ã–deme YapÄ±lmasÄ±na Dair Kararda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin KararÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun 4C maddesi uyarÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸan "geÃ§ici personel"in, Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucu istihdam edilenler de dahil olmak Ã¼zere aynÄ± kanunun 4B maddesi kapsamÄ±nda, "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Kararla 4C statÃ¼sÃ¼nÃ¼n tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bundan sonra Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucunda iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesinin mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hala kamu kurumlarÄ±nda "geÃ§ici personel" statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n da "sÃ¶zleÅŸmeli personel" statÃ¼sÃ¼ne geÃ§irilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu kapsamda, 2 Nisan 2018 itibarÄ±yla TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§ici personel olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ± "anketÃ¶r", YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucu kamu kurumlarÄ±nda aynÄ± pozisyonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlardan lise ve altÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶renleri "idari destek gÃ¶revlisi", yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim gÃ¶renler de "idari bÃ¼ro gÃ¶revlisi" unvanlarÄ±yla sÃ¶zleÅŸmeli personel statÃ¼sÃ¼ne alÄ±nacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda 4C'den "sÃ¶zleÅŸmeli personel" pozisyonlarÄ±na geÃ§irilenlerin mevcut Ã¼cretlerine kÄ±yasla yÃ¼zde 10 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 2018-2019 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 4. DÃ¶nem Kamu GÃ¶revlileri Toplu SÃ¶zleÅŸmesi'nden 4B statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik baÄŸÄ±tlanan tÃ¼m sosyal haklardan faydalanacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–te yandan sÃ¶zleÅŸmeli personel statÃ¼sÃ¼ne 2 Nisan'da geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, mevcut gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tmeye devam edeceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 4B statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n izinleri konusunda da hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren dÃ¼zenleme tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, bunun getireceÄŸi izin haklarÄ±nÄ±n 4C'den 4B'ye geÃ§enler iÃ§in de geÃ§erli olacaÄŸÄ± bilgisi verildi.