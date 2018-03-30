Ã–zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Bakanlar Kurulunun SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslar ile SÃ¶zleÅŸmeli Personele Ek Ã–deme YapÄ±lmasÄ±na Dair Kararda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin KararÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu'nun 4C maddesi uyarÄ±nca Ã§alÄ±ÅŸan "geÃ§ici personel"in, Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucu istihdam edilenler de dahil olmak Ã¼zere aynÄ± kanunun 4B maddesi kapsamÄ±nda, "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Kararla 4C statÃ¼sÃ¼nÃ¼n tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bundan sonra Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucunda iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesinin mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hala kamu kurumlarÄ±nda "geÃ§ici personel" statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ±n da "sÃ¶zleÅŸmeli personel" statÃ¼sÃ¼ne geÃ§irilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bu kapsamda, 2 Nisan 2018 itibarÄ±yla TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§ici personel olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlarÄ± "anketÃ¶r", YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Ã¶zelleÅŸtirme uygulamalarÄ± sonucu kamu kurumlarÄ±nda aynÄ± pozisyonda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lanlardan lise ve altÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶renleri "idari destek gÃ¶revlisi", yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim gÃ¶renler de "idari bÃ¼ro gÃ¶revlisi" unvanlarÄ±yla sÃ¶zleÅŸmeli personel statÃ¼sÃ¼ne alÄ±nacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Bu kapsamda 4C'den "sÃ¶zleÅŸmeli personel" pozisyonlarÄ±na geÃ§irilenlerin mevcut Ã¼cretlerine kÄ±yasla yÃ¼zde 10 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n 2018-2019 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 4. DÃ¶nem Kamu GÃ¶revlileri Toplu SÃ¶zleÅŸmesi'nden 4B statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik baÄŸÄ±tlanan tÃ¼m sosyal haklardan faydalanacaÄŸÄ± kaydedildi.
Ã–te yandan sÃ¶zleÅŸmeli personel statÃ¼sÃ¼ne 2 Nisan'da geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, mevcut gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼tmeye devam edeceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 4B statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n izinleri konusunda da hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren dÃ¼zenleme tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, bunun getireceÄŸi izin haklarÄ±nÄ±n 4C'den 4B'ye geÃ§enler iÃ§in de geÃ§erli olacaÄŸÄ± bilgisi verildi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.