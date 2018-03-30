17:15, 30 Mart 2018 Cuma

Gazze genÃ§ ÅŸehidini uÄŸurladÄ±





Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusunun bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Filistinli iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi. Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgedeki tarlasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken atÄ±lan top atÄ±ÅŸÄ±yla ÅŸehit edilen Ã–mer Vahid Semmur'un (28) cenaze tÃ¶renine yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Semmur'un cenazesi, Beni Suheyl beldesindeki Hamza Camisinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Ä°srail ordusu bu sabah Gazze'nin gÃ¼ney kesiminde sÄ±nÄ±ra yakÄ±n mesafedeki tarlalara top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, bu sÄ±rada tarlada Ã§alÄ±ÅŸan Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli ÅŸehit olurken, 23 yaÅŸÄ±ndaki Ahmed Selim Åžami yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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