Gazze genÃ§ ÅŸehidini uÄŸurladÄ±

Ä°srail ordusunun bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Filistinli iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Gazze'nin gÃ¼neyinde sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgedeki tarlasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken atÄ±lan top atÄ±ÅŸÄ±yla ÅŸehit edilen Ã–mer Vahid Semmur'un (28) cenaze tÃ¶renine yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
Semmur'un cenazesi, Beni Suheyl beldesindeki Hamza Camisinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.
Ä°srail ordusu bu sabah Gazze'nin gÃ¼ney kesiminde sÄ±nÄ±ra yakÄ±n mesafedeki tarlalara top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, bu sÄ±rada tarlada Ã§alÄ±ÅŸan Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli ÅŸehit olurken, 23 yaÅŸÄ±ndaki Ahmed Selim Åžami yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi
Suriye'de, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talepleriyle gÃ¼ndeme gelen Korsika AdasÄ±'nda, 3 jandarma personeli darbedilerek hastanelik edildi
Irak'ta PKK'ya baÄŸlÄ± Åžengal Savunma Birlikleri Musul'un Sincar ilÃ§esinde kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde beklemeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nde Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 7'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370'e yÃ¼kseldi
Regaip kandili programÄ±na giderken kaza geÃ§iren Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'ya getirildi
Almanya'da HÃ¼r Demokrat Parti'nin (FDP) yerel seÃ§imler iÃ§in adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'in baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ afiÅŸini sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu
Tarihte "Besarabya" olarak anÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ Moldova topraklarÄ±nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1918 yÄ±lÄ±nda Romanya ile birleÅŸmesinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde iki halkÄ±n yeniden bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi talepleri ortaya atÄ±ldÄ±. 22 yÄ±l sÃ¼ren ve 1940 yÄ±lÄ±nda sona eren birlikteliÄŸe raÄŸmen zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±" protesto iÃ§in baÅŸkent Tahran'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±.
Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±