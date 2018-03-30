17:29, 30 Mart 2018 Cuma

Ä°brahim KalÄ±n, Macron'un baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Philippe Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

KalÄ±n ile Etienne'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesinin ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸmesi dikkati Ã§ekti.

KalÄ±n, Twitter'daki hesabÄ±ndan Macron'un, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini eleÅŸtiren paylaÅŸÄ±mda da bulunmuÅŸtu.

PaylaÅŸÄ±mÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸunun aÃ§Ä±k ve net olduÄŸunu, dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin de aynÄ± tavrÄ± sergilemeleri gerektiÄŸini belirten KalÄ±n, "FarklÄ± isim ve kÄ±lÄ±flar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ek kimliÄŸini gizleyemez." ifadesine yer vermiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da bugÃ¼nkÃ¼ konuÅŸmasÄ±nda, konuya iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ±, doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.