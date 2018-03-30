GÃ¼ncelleme: 17:34, 30 Mart 2018 Cuma

FransÄ±z askerleri Suriye'de YPG ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z ordusu,Â Suriye'nin kuzeyinde,Â YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki bÃ¶lgede 5Â askeri Ã¼ste varlÄ±k gÃ¶steriyor.

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, FransÄ±z Ã–zel Kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

GÃ¼venilir yerel kaynaklara gÃ¶re, sÃ¶z konusu tarihten bu yana FransÄ±z Ã–zel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼cÃ¼ adÄ± altÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'Ä±n (Kobani) gÃ¼neyinde bulunan MiÅŸtanur Tepesi, SÄ±rrin ilÃ§esi, Ayn Ä°sa beldesi ve Harab IÅŸk kÃ¶yÃ¼ndeki FransÄ±z Lafarge Ã§imento fabrikasÄ±nda Ã¼slÃ¼.

FransÄ±z kuvvetler, saha operasyonlarÄ±nda YPG/PKK ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

ABD ordusu, Harab IÅŸk'da askeri hava Ã¼ssÃ¼ inÅŸa ederken, yakÄ±nÄ±ndaki Ã§imento fabrikasÄ±nÄ± da alanÄ±na katmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœs, koalisyon adÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren ABD askerlerinin kontrolÃ¼nde. ÃœssÃ¼n bir kÄ±smÄ±nda da FransÄ±z askerleri barÄ±nÄ±yor.

Fransa'nÄ±n Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gÃ¶steriyor.

Ã–rgÃ¼tle iÅŸbirliÄŸi yapan Fransa Ã–zel Kuvvetlerinin sahada 2 yÄ±ldÄ±r bulunan personeli dÄ±ÅŸÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 1. Deniz Piyade ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ Piyade AlayÄ± (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 10. ParaÅŸÃ¼t Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

Bu kuvvetler kayÄ±tlarda Irak'ta konuÅŸlu gÃ¶rÃ¼nse de sÄ±k sÄ±k Simelka sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Ã¼zerinden Irak'Ä±n kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sÃ¶z konusu unsurlarÄ±n Irak'tan Suriye'ye giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

FRANSA'NIN YPG/PKK'YA DESTEÄžÄ° TEPKÄ° GÃ–RDÃœ

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±, dÃ¼n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Paris'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

FransÄ±z basÄ±nÄ±, terÃ¶ristlerin ifadelerinden yola Ã§Ä±karak, Macron yÃ¶netiminin Ã¶rgÃ¼te destek vaat ederek MÃ¼nbiÃ§'e asker gÃ¶ndereceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama da "Fransa ve uluslararasÄ± toplumun SDG ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda diyalog kurulmasÄ±na aracÄ± olabileceÄŸi" belirtilmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ise sert tepki gÃ¶stererek, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ±, doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

LAFARGE HADÄ°SESÄ°

FransÄ±z inÅŸaat ÅŸirketi Lafarge, 2010 yÄ±lÄ±nda Suriye'nin kuzeyine bir Ã§imento fabrikasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Åžirketin iÃ§ savaÅŸÄ±n ikinci yÄ±lÄ±ndan itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacÄ±yla 1,5 yÄ±l sÃ¼reyle DEAÅž'a rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha sonra DEAÅž'Ä±n ele geÃ§irerek iÅŸlettiÄŸi fabrikayÄ± ABD destekli YPG/PKK ele geÃ§irmiÅŸ ve Ã¼s olarak kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â