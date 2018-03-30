FransÄ±z askerleri Suriye'de YPG ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde

FransÄ±z ordusu,Â Suriye'nin kuzeyinde,Â YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki bÃ¶lgede 5Â askeri Ã¼ste varlÄ±k gÃ¶steriyor.
FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa savunma bakanlÄ±ÄŸÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, FransÄ±z Ã–zel Kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerde gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
GÃ¼venilir yerel kaynaklara gÃ¶re, sÃ¶z konusu tarihten bu yana FransÄ±z Ã–zel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼cÃ¼ adÄ± altÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'Ä±n (Kobani) gÃ¼neyinde bulunan MiÅŸtanur Tepesi, SÄ±rrin ilÃ§esi, Ayn Ä°sa beldesi ve Harab IÅŸk kÃ¶yÃ¼ndeki FransÄ±z Lafarge Ã§imento fabrikasÄ±nda Ã¼slÃ¼.
FransÄ±z kuvvetler, saha operasyonlarÄ±nda YPG/PKK ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
ABD ordusu, Harab IÅŸk'da askeri hava Ã¼ssÃ¼ inÅŸa ederken, yakÄ±nÄ±ndaki Ã§imento fabrikasÄ±nÄ± da alanÄ±na katmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœs, koalisyon adÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren ABD askerlerinin kontrolÃ¼nde. ÃœssÃ¼n bir kÄ±smÄ±nda da FransÄ±z askerleri barÄ±nÄ±yor.
Fransa'nÄ±n Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gÃ¶steriyor.
Ã–rgÃ¼tle iÅŸbirliÄŸi yapan Fransa Ã–zel Kuvvetlerinin sahada 2 yÄ±ldÄ±r bulunan personeli dÄ±ÅŸÄ±nda, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 1. Deniz Piyade ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ Piyade AlayÄ± (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 10. ParaÅŸÃ¼t Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.
Bu kuvvetler kayÄ±tlarda Irak'ta konuÅŸlu gÃ¶rÃ¼nse de sÄ±k sÄ±k Simelka sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Ã¼zerinden Irak'Ä±n kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r sÃ¶z konusu unsurlarÄ±n Irak'tan Suriye'ye giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
SDG ismini kullanan YPG/PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±, dÃ¼n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile Paris'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
FransÄ±z basÄ±nÄ±, terÃ¶ristlerin ifadelerinden yola Ã§Ä±karak, Macron yÃ¶netiminin Ã¶rgÃ¼te destek vaat ederek MÃ¼nbiÃ§'e asker gÃ¶ndereceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama da "Fransa ve uluslararasÄ± toplumun SDG ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda diyalog kurulmasÄ±na aracÄ± olabileceÄŸi" belirtilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ise sert tepki gÃ¶stererek, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ±, doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
FransÄ±z inÅŸaat ÅŸirketi Lafarge, 2010 yÄ±lÄ±nda Suriye'nin kuzeyine bir Ã§imento fabrikasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Åžirketin iÃ§ savaÅŸÄ±n ikinci yÄ±lÄ±ndan itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacÄ±yla 1,5 yÄ±l sÃ¼reyle DEAÅž'a rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Daha sonra DEAÅž'Ä±n ele geÃ§irerek iÅŸlettiÄŸi fabrikayÄ± ABD destekli YPG/PKK ele geÃ§irmiÅŸ ve Ã¼s olarak kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi
Suriye'de, ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 2 askerin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Fransa'dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k talepleriyle gÃ¼ndeme gelen Korsika AdasÄ±'nda, 3 jandarma personeli darbedilerek hastanelik edildi
Irak'ta PKK'ya baÄŸlÄ± Åžengal Savunma Birlikleri Musul'un Sincar ilÃ§esinde kamufle olmuÅŸ ÅŸekilde beklemeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor
Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nde Gazze Åžeridi'nde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen Filistinlilerin sayÄ±sÄ± 7'ye, yaralÄ± sayÄ±sÄ± da 370'e yÃ¼kseldi
Regaip kandili programÄ±na giderken kaza geÃ§iren Varna mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla Ankara'ya getirildi
Almanya'da HÃ¼r Demokrat Parti'nin (FDP) yerel seÃ§imler iÃ§in adaylarÄ± arasÄ±nda yer alan AygÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§'in baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ afiÅŸini sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara sebep oldu
Tarihte "Besarabya" olarak anÄ±lan bugÃ¼nkÃ¼ Moldova topraklarÄ±nÄ±n Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 1918 yÄ±lÄ±nda Romanya ile birleÅŸmesinin 100. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde iki halkÄ±n yeniden bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesi talepleri ortaya atÄ±ldÄ±. 22 yÄ±l sÃ¼ren ve 1940 yÄ±lÄ±nda sona eren birlikteliÄŸe raÄŸmen zaman zaman iki Ã¼lkede bulunan Rumen milliyetÃ§ileri, bÃ¼tÃ¼nleÅŸme fikrini dile getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Ä°ran'da eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±" protesto iÃ§in baÅŸkent Tahran'da gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sÄ±nÄ±ra doÄŸru yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±.
Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±