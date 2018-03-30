17:50, 30 Mart 2018 Cuma

Silahlanma piyasasÄ±nÄ±n yeni gÃ¶zdesi: OrtadoÄŸu | ANALÄ°Z

Furkan Halit Yolcu

Stockholm UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n (SIPRI) geÃ§tiÄŸimiz haftalarda yayÄ±nlanan raporuna gÃ¶re,Â OrtadoÄŸuÂ Ã¼lkelerininÂ savunmaÂ ithalatÄ± geÃ§tiÄŸimiz 10 yÄ±la gÃ¶re iki katÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. 2008-2012 dÃ¶nemi ile 2013-17 dÃ¶nemleri arasÄ±nda yapÄ±lan askeri ithalat ise yÃ¼zde 103 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. BÃ¶lgede birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok boyutlu sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± harekÃ¢tlar yÃ¶netirken, OrtadoÄŸuâ€™nun kÃ¼resel savunma ithalatÄ±ndaki payÄ± ise yÃ¼zde 32â€™ye yÃ¼kseldi. OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinin bu denli yÃ¼ksek savunma bÃ¼tÃ§eleri ikame ettirip ettirmeyecekleri konusunda soru iÅŸaretleri giderek artÄ±yor.

2003 Irak iÅŸgali sonrasÄ±nda ciddi bir yÃ¼kselme eÄŸilimine giren bu savunma gÃ¶stergeleri, 2011 Arap BaharÄ± sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan krizler dolayÄ±sÄ± ile daha fazla yÃ¼kseldi. Ancak OrtadoÄŸu Ã¼lkelerinin iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik kÄ±rÄ±lganlÄ±k hali, yÃ¼ksek savunma bÃ¼tÃ§elerini daha da sorunlu bir hale getiriyor.

GÃœÃ‡LENMENÄ°N Ä°KÄ° YÃ–NTEMÄ°: ÃœRETMEK YA DA TÃœKETMEK

Devletler bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ dengesindeki konumlarÄ±nÄ± daha avantajlÄ± hale getirmek iÃ§in ofansif ve defansif kapasitelerini devamlÄ± olarak arttÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. GÃ¼Ã§ ve kapasitesini arttÄ±rmanÄ±n en etkili yÃ¶ntemlerinden birisi elbette ki somut gÃ¼ce yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlardÄ±r. Bu noktada devletlerin somut gÃ¼Ã§lerini arttÄ±rmak iÃ§in yapacaÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±, bu gÃ¼Ã§ unsurlarÄ±nÄ± Ã¼retmeye veya satÄ±n almaya (tÃ¼ketmeye) kanalize edebilir. GÃ¼Ã§ unsurlarÄ±nÄ± Ã¼retmek Ã§ok daha uzun sÃ¼ren ve istikrarlÄ± bir Ar&Ge sÃ¼reci gerektiren yÃ¶ntem iken bu unsurlarÄ± satÄ±n almak (tÃ¼ketmek), daha kÄ±sa sÃ¼rede daha az maliyetle gÃ¼Ã§lenmek manasÄ±na geliyor. Bu iki tercih arasÄ±ndaki ayrÄ±m ise kÄ±sa vadeden uzun vadeli tahayyÃ¼le geÃ§ildiÄŸinde ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. KÄ±sa vadede gÃ¼Ã§lenen devletler, baÅŸka devletlere daha baÄŸÄ±mlÄ± hale gelirken bu sÃ¼reci daha uzun bir vadeye yayan yani Ã¼reten devletlerin sÃ¼reÃ§ sonunda daha baÄŸÄ±msÄ±z bir yapÄ±ya sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

OrtadoÄŸu devletlerinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu tarihleri boyunca somut gÃ¼Ã§ unsurlarÄ±nÄ± tÃ¼ketmeyi ve kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¼Ã§lenmeyi tercih etmiÅŸlerdir. Bu tercihte elbette Ã§oÄŸu devletin modern uluslararasÄ± sistemde en son kurulan devletler olmasÄ± etkilidir. SonuÃ§ olarak 2000â€™li yÄ±llara gelindiÄŸinde dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± ve Ã¼retemeyen bir OrtadoÄŸu savunma sanayisi, uzun vadede bu Ã¼lkelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n temel sebebi haline geldi. Bu konuda en erken adÄ±mÄ±, 1970â€™lerde savunma sanayisini kalkÄ±ndÄ±rmaya baÅŸlayan Ä°srail atmÄ±ÅŸ olsa da 1990â€™larda bu sÃ¼reci baÅŸlatan TÃ¼rkiye ve Ä°ran, OrtadoÄŸu savunma sanayisini Ã¼reten bir yapÄ±ya kavuÅŸturdu. Son dÃ¶nemlerde ise Suudi Arabistan 2030 vizyonu Ã§erÃ§evesinde bu konuda kÃ¶klÃ¼ ve Ã¶nemli adÄ±mlar atma Ã§abasÄ± iÃ§erisinde. Ancak bÃ¶lge Ã¼lkelerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu, halen ana muharebe unsurlarÄ± olan muharip uÃ§ak, gemi ve tank Ã¼retiminde bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelere bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de baÄŸlÄ± durumda. Nitekim bu baÄŸlÄ±lÄ±k da gÃ¼Ã§lenmek isteyen bÃ¶lge Ã¼lkelerini yÃ¼ksek savunma harcamalarÄ± yapmaya zorlayan en temel faktÃ¶r.

YÃœZDE BAZLI YÃ–NTEMLE ANALÄ°Z

Savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼zdeler Ã¼zerinden analiz edilmesi, rakamlardan dolayÄ± oluÅŸan kur deÄŸiÅŸikliklerini ortadan kaldÄ±rÄ±rken, devletler arasÄ±ndaki baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkisini daha iyi kavrama imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor. 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda en Ã§ok savunma ithalatÄ± yapan Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda ilk 5 sÄ±ranÄ±n 3â€™Ã¼nÃ¼ OrtadoÄŸu Ã¼lkeleri doldurdu. Bu yÄ±llarda OrtadoÄŸuâ€™da en fazla askeri ithalatÄ±, kÃ¼resel ithalatÄ±n yÃ¼zde 10â€™luk payÄ±nÄ± Ã¼stlenen Suudi Arabistan gerÃ§ekleÅŸtirirken, onu kÃ¼reselÂ silahÂ ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 4.5â€™ini gerÃ§ekleÅŸtiren MÄ±sÄ±r ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri takip etti. Suudi Arabistan 2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda savunma ithalatÄ±nÄ±, 2008-2012 dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 225 arttÄ±rdÄ±. 2017 yÄ±lÄ± Ã¶ncesinde ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Kuveytâ€™ten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik destek gÃ¶ren MÄ±sÄ±r ise aynÄ± dÃ¶nemler iÃ§erisinde savunma ithalatÄ±nÄ± yÃ¼zde 215 arttÄ±rdÄ±. Hem kÃ¼resel hem de bÃ¶lgesel anlamda savunma ithalatlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli tedarikÃ§isi ise Amerika BirleÅŸik Devletleri oldu. ABD, 2013-2017 dÃ¶nemi savunma ithalatlarÄ±nda Suudi Arabistan iÃ§in yÃ¼zde 61, Ä°srail iÃ§in yÃ¼zde 60, TÃ¼rkiye iÃ§in yÃ¼zde 59, BirleÅŸik Arap Emirlikleri iÃ§in yÃ¼zde 58, Irak iÃ§in yÃ¼zde 56â€™lÄ±k bir pay Ã¼stlenerek, bÃ¶lgede Rusyaâ€™ya nazaran ihracat Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korudu. Bu konuda ABD ile rekabet iÃ§inde olan Rusya ise, 2013-2017 dÃ¶nemi savunma ithalatlarÄ±nda Cezayir iÃ§in yÃ¼zde 69, Irak iÃ§in yÃ¼zde 22, MÄ±sÄ±r iÃ§in yÃ¼zde 21â€™lik pay Ã¼stlenerek OrtadoÄŸu savunma sanayisindeki tedarikÃ§i rolÃ¼nÃ¼ pekiÅŸtirdi. Bunlara ek olarak Rusya, TÃ¼rkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemleri tedarik sÃ¶zleÅŸmesi, MÄ±sÄ±r ve Irak ile yapÄ±lan birÃ§ok tedarik sÃ¶zleÅŸmesi ile de bu konuda 2017 sonrasÄ± dÃ¶nem iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±. OrtadoÄŸuâ€™nun Ã¶nde gelen savunma sanayilerinde gerÃ§ekleÅŸen bu ithalat artÄ±ÅŸÄ±, bÃ¶lgesel ithalat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± da tetikledi ve 2013-2017 dÃ¶neminde bir Ã¶nceki dÃ¶neme gÃ¶re yÃ¼zde 14 artÄ±ÅŸla kÃ¼resel savunma ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 32â€™si OrtadoÄŸu Ã¼lkelerince gerÃ§ekleÅŸtirildi.

PARA BAZLI YÃ–NTEMLE ANALÄ°Z

Parasal bazlÄ± yÃ¶ntemle analiz, dolar kurunun her devletin paritesi ile farklÄ± bir iliÅŸkisi olduÄŸundan yÄ±llara gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶steren ve tek bir parametre ile yapÄ±lmasÄ± zor olan bir yÃ¶ntemdir. SIPRI gibi bazÄ± uluslararasÄ± kuruluÅŸlar ise bu sorunu kendilerine has gÃ¶stergeler oluÅŸturarak Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Bunun Ã¶rneklerinden birisi olan, SIPRIâ€™ye has olan trend gÃ¶sterge deÄŸeri, savunma ticaretinin parasal hacmini deÄŸil aslÄ±nda transfer edilen unsurlarÄ± izlemek iÃ§in oluÅŸturulmuÅŸtur. Bu nedenle bu raporda yer alan parasal deÄŸerlerin aslÄ±nda yapÄ±lan ticaretin parasal deÄŸerini tam olarak yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±nmalÄ±.

2013-2017 dÃ¶neminde OrtadoÄŸuâ€™nun en fazla savunma ithalatÄ± yapan Ã¼lkesi Suudi Arabistan, 14.8 milyar dolar harcama ile bu konuda bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k payÄ±na sahip oldu. Onu, 6.5 milyar dolarlÄ±k ithalat ile MÄ±sÄ±r, 6.3 milyar dolar harcama yapan BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve savunma ithalatÄ± 4 milyar dolarÄ± bulan Irak takip etti. TÃ¼rkiyeâ€™nin bu dÃ¶nem iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi savunma ithalatÄ± ise 3.5 milyar dolar. 2008-2012 dÃ¶nemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda harcamalarÄ±nÄ± iki kat artÄ±ran devletler olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, 2013-2017 iÃ§erisinde ortaya Ã§Ä±kan krizlerin devletleri gÃ¼venlik alanÄ±nda ciddi yatÄ±rÄ±mlara ittiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu anlamda OrtadoÄŸu devletlerinde Suudi Arabistan, BAE, MÄ±sÄ±r ve Irakâ€™Ä±n savunma ticaretinde kÃ¼resel tÃ¼ketici boyutuna ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmek gerekiyor. Ancak TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Ä°srailâ€™in tercih ettiÄŸi yol kÄ±sa vadede diÄŸer bÃ¶lge devletleri kadar gÃ¼Ã§lenmek yerine uzun vadede Ã¶z-yeterli bir devlet olmak.

HANGÄ°SÄ° DAHA Ä°YÄ° RASYONEL OLMAK MI GÃœÃ‡LÃœ OLMAK MI?

2013-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ± savunma ithalatÄ± incelendiÄŸinde, TÃ¼rkiyeâ€™nin 2014 yÄ±lÄ± sonunda savunma ithalatÄ±nÄ± 1 milyar dolar kadar azalttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SIPRI dÃ¼nya silah ticareti verilerine gÃ¶re, aynÄ± yÄ±l iÃ§erisinde Cezayir, Irak, MÄ±sÄ±r ve BAE gibi Ã¼lkeler ise savunma ithalatlarÄ±nÄ± neredeyse iki katÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Peki, neden bazÄ± Ã¼lkeler doÄŸrudan silahlanmayÄ± tercih ederken diÄŸerleri savunma sanayisine yatÄ±rÄ±m yaparak zorlu dÃ¶nemlerden geÃ§meyi tercih ediyor?

Bu sorunun cevabÄ± Westphalia antlaÅŸmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan modern devletler sisteminde saklÄ±. Devletler iÃ§in egemenlik Ã¶nemli olduÄŸu kadar baÄŸÄ±msÄ±z olmak da Ã¶nemli. Devletlerin kendi gÃ¼venlikleri baÅŸkalarÄ±ndan aldÄ±klarÄ± savunma unsurlarÄ± ile saÄŸlanmaya baÅŸladÄ±kÃ§a talep eden devletler tedarik eden devletlere baÄŸÄ±mlÄ± hale geliyor. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye, Ä°srail ve Ä°ranâ€™Ä±n tercih ettiÄŸi bu uzun vadeli, daha maliyetli ve zorlu olan sÃ¼recin sonunda devletlerin gÃ¶rece olarak daha baÄŸÄ±msÄ±z ve gÃ¼venli olma potansiyeli artÄ±yor. UluslararasÄ± sistemde rasyonel olmak kadar, gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak da Ã¶nemli ve birÃ§ok statÃ¼ko deÄŸiÅŸikliÄŸi gÃ¼Ã§ dengesinin, gÃ¼Ã§lenen ve saldÄ±rgan davranan bir devlet tarafÄ±ndan bozulmasÄ±yla deÄŸiÅŸiyor. Devletler daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olma adÄ±na kÄ±sa vadede yÃ¼ksek savunma ithalatlarÄ± ile dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale gelebiliyor. Ancak bir devlet iÃ§in ulusal gÃ¼venlik konusunda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± olmak, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu iÃ§in bu rasyonel bir tercih deÄŸil. Buradan hareketle, baÄŸÄ±msÄ±z savunma sanayilerine sahip olmak adÄ±na gÃ¼Ã§lenmeyi uzun vadeye yayan ve bu unsurlarÄ± Ã¼reten devletlerin daha rasyonel bir tercih yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recin sonuÃ§larÄ±na bakÄ±larak da anlaÅŸÄ±labiliyor. En nihayetinde, devletlerin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerekiyor ancak burada daha rasyonel olan tercihi de yapmak gerekiyor.

[Ã‡alÄ±ÅŸma alanÄ± "OrtadoÄŸu'da Silahlanma" olan Furkan Halit Yolcu, Sakarya Ãœniversitesi OrtadoÄŸu EnstitÃ¼sÃ¼nde (ORMER) AraÅŸtÄ±rmacÄ± olarak gÃ¶rev yapmaktadÄ±r.]

Kaynak: AA

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