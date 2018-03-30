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İran'dan Yunanistan'a sert uyarı
İran'dan Yunanistan'a sert uyarı

Geçtiğimiz günlerde İran'ın Yunanistan Büyükelçiliği çalışanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan saldırı sonrası Yunanistan Tahran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yayınladığı yazılı bir açıklamada, Yunanistan'da yaşanan Büyükelçilik çalışanına saldırı olayına tepki gösterdi.

Mehr haber ajansında yer alan bilgiye göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yayınladığı yazılı açıklamada, “Kimliği belirsiz bir kişinin İran’ın Yunanistan Büyükelçiliği çalışanına yaptığı saldırı dolayısıyla bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” ifadelerine yer verdi.

Kasımi ilaveten şöyle dedi: Böylece Bakanlığımızca İran’ın bu durumla ilgili şiddetli itirazını Yunan tarafa ileterek olayın bir an önce inceleme merciine alınıp diplomatlarımıza gerekli güvenli ortamın sağlanması talebinde bulunduk.

Çarşamba akşamı kimliği belirsiz bir kişi soğuk silahla İran’ın Atina büyükelçiliği çalışanlarından iki kişiye saldırarak birini yaralamış, olayın ardından yaralı personel hastaneye kaldırılmıştı.



İlgili Konular Yunanistan iran
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