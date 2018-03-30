18:34, 30 Mart 2018 Cuma

Rusya 23 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini 'istenmeyen adam' ilan etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettikleri Rus diplomat sayÄ±sÄ± kadar diplomatÄ±n "istenmeyen adam" ilan edildiÄŸinin iletildiÄŸini bildirdi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Avustralya, Arnavutluk, Almanya, Danimarka, Ä°rlanda, Ä°zlanda, Ä°spanya, Ä°talya, Kanada, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hollanda, NorveÃ§, Polonya, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Fransa, HÄ±rvatistan, Ã‡ekya, Ä°sveÃ§ ve Estonya bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerinin BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerine "protesto notasÄ±" verildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°ngiltere'nin kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸ iddialarla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Rusya'nÄ±n adres gÃ¶sterildiÄŸi Skripal olayÄ± temelinde Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi hakkÄ±nda bu Ã¼lkelerin makul olmayan taleplerine cevap olarak,Â Rus tarafÄ± bu Ã¼lkelerin Rusya'da eÅŸit sayÄ±da diplomatik misyon Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± 'istenmeyen adam' ilan ediyor." denildi.

AÃ§Ä±klamada, son anda Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden BelÃ§ika, Macaristan, GÃ¼rcistan ve KaradaÄŸ'a da cevap hakkÄ±nÄ±n saklÄ± tutulduÄŸu ifade edildi.

Ã‡ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi olayÄ±yla ilgili olarak Ä°ngiltere 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti. Rusya da Ä°ngiltere'ye cevap olarak 23 Ä°ngiliz diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti.Â

ArdÄ±ndan bazÄ± BatÄ± Ã¼lkeleri de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¼lkelerinÂ Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesine cevap olarakÂ Rusya'daki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden 60 diplomat iÃ§in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.Â