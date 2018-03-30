BatÄ± Åžeriaâ€™da 55 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n birÃ§ok kentinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sonucunda gerÃ§ek ve plastik mermilerle yaralanan 55 Filistinlinin hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah, Nablus, BeytÃ¼llahim, Beyra kenti ve beldelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra plastik ve gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etti. Filistinli genÃ§ler ise Ä°srail askerlerine taÅŸ ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
Gazze'de ve BatÄ± Åžeria'da da Ã§eÅŸitli gruplar 30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N SEMBOLÃœ: "FÄ°LÄ°STÄ°N TOPRAK GÃœNÃœ"
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, binlerce kiÅŸiyi yaraladÄ±. Ä°srail'in kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaÅŸanan bu olay, polis ile Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinli kitleler arasÄ±nda yaÅŸanan ilk kitlesel Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± hasebiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu hadise, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta iÅŸgale karÅŸÄ± protestolar dÃ¼zenliyor.
Â
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Rus diplomatlarÄ±n sayÄ±sÄ± kadar diplomatÄ± "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti. BakanlÄ±k, BelÃ§ika, Macaristan, GÃ¼rcistan ve KaradaÄŸ'a cevap haklarÄ±nÄ±n saklÄ± olduÄŸunu duyurdu.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi