18:53, 30 Mart 2018 Cuma

BatÄ± Åžeriaâ€™da 55 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n birÃ§ok kentinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sonucunda gerÃ§ek ve plastik mermilerle yaralanan 55 Filistinlinin hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah, Nablus, BeytÃ¼llahim, Beyra kenti ve beldelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra plastik ve gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etti. Filistinli genÃ§ler ise Ä°srail askerlerine taÅŸ ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Gazze'de ve BatÄ± Åžeria'da da Ã§eÅŸitli gruplar 30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenlenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N SEMBOLÃœ: "FÄ°LÄ°STÄ°N TOPRAK GÃœNÃœ"

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, binlerce kiÅŸiyi yaraladÄ±. Ä°srail'in kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaÅŸanan bu olay, polis ile Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinli kitleler arasÄ±nda yaÅŸanan ilk kitlesel Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± hasebiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu hadise, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta iÅŸgale karÅŸÄ± protestolar dÃ¼zenliyor.

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