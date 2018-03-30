19:43, 30 Mart 2018 Cuma

Sudan Ä°hvan lideri Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±





Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼n akÅŸam vefat eden 92 yaÅŸÄ±ndaki Abdulmacid'in Umdurman kentinde dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Abdulmacid'in naaÅŸÄ±Â "El-Bekri kabristanÄ±"Â Ã¶nÃ¼nde bulunan meydanda kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Ä°hvan Genel GÃ¶zlemcisi Avdullah Hasan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki Ä°slami faaliyetlerin sembol isimlerinden Abdulmacid'in dÃ¼n akÅŸam Umdurman kentinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ askeri hastanede vefat ettiÄŸini belirtti. Kuzey Kordofan Eyaleti'ne baÄŸlÄ± Er-Rahad kentinde 1926 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Abdulmacid, Kahire Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi mezunuydu. Uzun yÄ±llar MÄ±sÄ±r'da eÄŸitim gÃ¶ren Abdulmacid, burada Ä°hvan'Ä±n kurucusu Hasan el-Benna ile de tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutub'un gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinden etkilenen Abdulmacid, Ã¼lkesinde Ä°slami hareketin tesisinde rol oynayan Ã¶ncÃ¼ isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

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