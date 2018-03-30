Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:52, 30 Mart 2018 Cuma
Filistin
19:54, 30 Mart 2018 Cuma

  • Paylaş
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası toplumun suskunluğuna ve eyleme dönüşmeyen kınamalarına son vererek, İsrail’in işlediği suçları durdurması ve hesaba çekmesi için evrensel hukuk çerçevesinde acil müdahalede bulunması gerekiyor.” dedi.

Ureykat, binlerce Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de “Filistin Toprak Günü” münasebetiyle barışçıl gösteriler düzenlemesinin, ABD-İsrail projelerine karşı verilmiş siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

ABD ve İsrail’in Filistin davasını bitirme çabalarının Filistin halkı tarafından bertaraf edileceğini ifade eden Ureykat, “İsrail’in planlı düşmanca saldırılarını, barışçıl gösterilere karşı uyguladığı yargısız infazlarını ve ilk yardım ekipleri de dahil olmak üzere barışçıl göstericileri plastik ve gerçek mermilerle hedef almasını kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze sınırında ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmıştı.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria’da da 55 Filistinli yaralamıştı.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eş zamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ: "TOPRAK GÜNÜ"

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. 

 



İlgili Konular filistin İsrail FKÖ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Kuzey Kore'den Olimpiyatlara katılma sözü
Kuzey Kore'den Olimpiyatlara katılma sözü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri ile görüştü.
Saldırıda ölenlerden birisi İngiliz askeri
Saldırıda ölenlerden birisi İngiliz askeri

İngiltere Savunma Bakanlığı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda ölenlerden birinin İngiliz askeri olduğunu açıkladı.
Fas ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Fas'ta, Filistin Toprak Günü münasebetiyle, yüzlerce Faslının katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası
Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası

Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığı iddiasında bulundu.
Filistin de ulusal yas ilanı
Filistin’de ulusal yas ilanı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerinde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz'
'İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz'

ABD temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, uluslararası toplumdan İran üzerindeki baskıyı artırmasını istedi.
Türk fırkateynleri Ukrayna'da demir attı
Türk fırkateynleri Ukrayna'da demir attı

Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı'na katılan TCG Salihreis ve TCG Büyükada fırkateynleri Odessa limanına demir attı.
100 günde 800 bin kişi hayatını kaybetti
100 günde 800 bin kişi hayatını kaybetti

Ruanda'da Hutu etnik grubuna bağlı milis güçlerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karşı gerçekleştirdiği soykırımda 100 günde 800 bin kişi hayatını kaybetti.
Rohingya Futbol Takımı Arakanlı Müslümanlar için sahalarda
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanlar için sahalarda

Malezya’daki Arakanlı Müslümanların kurduğu Rohingya Futbol Kulübü (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan Arakanlı Müslümanların sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.
FKÖ den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı

Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda (İhvan) 1999-2008 tarihleri arasında eski genel gözlemci görevini yürüten Sadık Abdullah Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı.
Batı Şeria da 55 kişi yaralandı
Batı Şeria’da 55 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Rusya 23 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etti
Rusya 23 ülkenin büyükelçisini 'istenmeyen adam' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 ülkenin büyükelçisine, sınır dışı edilen Rus diplomatların sayısı kadar diplomatı "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti. Bakanlık, Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'a cevap haklarının saklı olduğunu duyurdu.
İran'dan Yunanistan'a sert uyarı
İran'dan Yunanistan'a sert uyarı

Geçtiğimiz günlerde İran'ın Yunanistan Büyükelçiliği çalışanına kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan saldırı sonrası Yunanistan Tahran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Fransız askerleri Suriye'de YPG ile işbirliği içinde
Fransız askerleri Suriye'de YPG ile işbirliği içinde

Fransa'nın, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteğini artırırken, örgütle de askeri işbirliği yürüttüğü bildirildi
Gazze genç şehidini uğurladı
Gazze genç şehidini uğurladı

İsrail'in bu sabah Gazze'ye top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Ömer Vahid Semmur isimli Filistinli genç defnedildi

Haberler

FKÖ'den 'Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi' tepkisi
FKÖ'den 'Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi' tepkisi

Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret
Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret

Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı
Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı

Filistin Merkez Konseyi toplantısına 'İsrail'i tanımayı askıya al' tavsiyesi
Filistin Merkez Konseyi toplantısına 'İsrail'i tanımayı askıya al' tavsiyesi

Hamas'tan FKÖ toplantısına katılma sinyali
Hamas'tan FKÖ toplantısına katılma sinyali

İsrail güçleri 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 2017'de 6 bin 742 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin, ABD ile barış görüşmelerini askıya aldı
Filistin ABD ile barış görüşmelerini askıya aldı

Filistin yönetimi, ABD ile tüm iletişimi kesti
Filistin yönetimi ABD ile tüm iletişimi kesti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 