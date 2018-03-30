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Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanlar için sahalarda
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanlar için sahalarda

Malezya’daki Arakanlı Müslümanların kurduğu Rohingya Futbol Kulübü (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan Arakanlı Müslümanların sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar’ın Arakan bölgesinde etnik temizlik ve katliamlardan kaçarak Malezya’ya sığınan Arakanlı Müslümanlar, dünyaya seslerini duyurmak ve farkındalık oluşturmak için futbol takımı kurdu.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 2015 yılında temelleri atılan RFK, ülkelerinden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanı temsil etmek için yeşil sahalarda mücadele veriyor.

Kulübün kurucusu ve başkanı Muhammed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı 2014 yılında kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Bu takım, Arakanlı Müslümanların sesini dünyaya duyurmak ve Arakanlıların da bir şeyler başarabileceğini göstermek için kuruldu. Şimdiye kadar Arakan hakkında hep kötü haberler duyduk. Amacımız, artık Arakanlılara dair mutlu haberler vermek.” dedi.

Kanada, Avustralya, İrlanda ve Malezya'da Arakanlı Müslümanların kendilerininkine benzer futbol takımlarının olduğunu ifade eden Nur, bu takımlardan oyuncularla milli takım kuracaklarını söyledi.

Nur, "Milli takımımızın kadrosunu bu takımlardaki yetenekli oyunculardan oluşturduk. Ayrıca bu bağımsız takımlardan bazı oyuncularımız profesyonel futbol takımlarına da transfer olmuş durumda. Malezya'daki bağımsız Rohingya takımımız da buradaki lig takımlarıyla bazen maç yapıyor.” diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI’NA KATILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Nur, Kuala Lumpur’da kiralanan sahalarda yapılan antrenman ve maçlarla hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği CONIFA'nın 2020'de azınlıklar için dünya kupası düzenleyeceğini kaydeden Nur, "Buna katılmayı hedefliyoruz. Ayrıca gelecek sene Japonya'da düzenlenecek Asya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bu ikisine katılmak için girişimlerimiz sürüyor.” diye konuştu.

“DESTEK BEKLİYORUZ”                              

Başarılı olmak için uluslararası alanda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Nur, "Malezya ve Türk hükümetinden takımımızın büyümesi için destek bekliyoruz. Türkiye'den dostluk maçı yapılması için davet gelirse mutlaka gelir, oynarız.” ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle bu rakam 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. 



İlgili Konular Rohingya arakan
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