20:16, 30 Mart 2018 Cuma

DoÄŸan Medya satÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± DoÄŸan Egmont'tan aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸan Holding bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸ sÃ¼reci geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



DoÄŸan Egmont'un da satÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan haberlere, ÅŸirketten yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama ile yanÄ±t verdi.



"Sevgili yazar dostlarÄ±mÄ±z,



GeÃ§en hafta yayÄ±nevimizin de bir parÃ§asÄ± olduÄŸu DoÄŸan Grubu, sahibi olduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. HÃ¼rriyet, Kanal D gibi Ã§ok Ã¶nemli medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, elbette TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddelerinden biri oldu.



Ä°lk gÃ¼n yazÄ±lÄ± ve dijital medyada Ã§Ä±kan kimi haberlerde bu satÄ±ÅŸta DoÄŸan Egmontâ€™un adÄ± da yer aldÄ±. Bu konuda biz de pek Ã§ok soru aldÄ±k ve bir bilgilendirme notu paylaÅŸmayÄ± uygun bulduk. YayÄ±nevimiz DoÄŸan Egmontâ€™un bu sÃ¼rece dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim.



DoÄŸan Egmont YayÄ±ncÄ±lÄ±k kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana olduÄŸu gibi, DoÄŸan Grubu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda yoluna devam etmektedir. BÃ¼nyemizdeki DoÄŸan Kitap, DoÄŸan Novus, CEO Plus, DEX ve DoÄŸan Egmont markalarÄ±yla, belirlemiÅŸ olduÄŸumuz yayÄ±n planlarÄ±mÄ±za sadÄ±k kalarak, stratejimizi ve vizyonumuzu koruyarak yolumuza devam ediyoruz.



Yirmi yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir parÃ§asÄ± olduÄŸumuz DoÄŸan Grubuâ€™nun baÄŸÄ±msÄ±z yayÄ±ncÄ±lÄ±k ilkeleri, saygÄ±n kurum kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve deÄŸerleri ile TÃ¼rkiyeâ€™nin en farklÄ± ve Ã¶zel yayÄ±nevlerinden biri olmayÄ± baÅŸardÄ±k. YabancÄ± ortaklÄ± bir kurum olmamÄ±z da uluslararasÄ± standartlarda yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapmamÄ±z konusunda bize ilhamlar verdi.



UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seviyede en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±nÄ±n sahibi elbette siz deÄŸerli yazar, Ã§evirmen, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z oldunuz.



Bundan sonra da TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok ilgi Ã§eken edebiyat ve Ã§ocuk yazÄ±nÄ± eserlerinin, gazeteci kitaplarÄ±nÄ±n, en nitelikli araÅŸtÄ±rma ve incelemelerin yayÄ±ncÄ±sÄ± olmayÄ± aynÄ± heyecanla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz ve yazarlarÄ±mÄ±zÄ±, kitaplarÄ±mÄ±zÄ± Ã§oÄŸaltÄ±p bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸiz.



DoÄŸan Egmont olarak bÃ¼yÃ¼k bir aileyiz. Siz de bu bÃ¼yÃ¼k ailenin deÄŸerli bir Ã¼yesisiniz ve iyi ki varsÄ±nÄ±z. Konuyla ilgili sizi bilgilendirmek istedik.



SaygÄ±larÄ±mla



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