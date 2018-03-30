DoÄŸan Medya satÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± DoÄŸan Egmont'tan aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DoÄŸan Holding bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸ sÃ¼reci geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
DoÄŸan Egmont'un da satÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan haberlere, ÅŸirketten yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama ile yanÄ±t verdi.
"Sevgili yazar dostlarÄ±mÄ±z,
GeÃ§en hafta yayÄ±nevimizin de bir parÃ§asÄ± olduÄŸu DoÄŸan Grubu, sahibi olduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. HÃ¼rriyet, Kanal D gibi Ã§ok Ã¶nemli medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, elbette TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddelerinden biri oldu.
Ä°lk gÃ¼n yazÄ±lÄ± ve dijital medyada Ã§Ä±kan kimi haberlerde bu satÄ±ÅŸta DoÄŸan Egmontâ€™un adÄ± da yer aldÄ±. Bu konuda biz de pek Ã§ok soru aldÄ±k ve bir bilgilendirme notu paylaÅŸmayÄ± uygun bulduk. YayÄ±nevimiz DoÄŸan Egmontâ€™un bu sÃ¼rece dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim.
DoÄŸan Egmont YayÄ±ncÄ±lÄ±k kurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana olduÄŸu gibi, DoÄŸan Grubu Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda yoluna devam etmektedir. BÃ¼nyemizdeki DoÄŸan Kitap, DoÄŸan Novus, CEO Plus, DEX ve DoÄŸan Egmont markalarÄ±yla, belirlemiÅŸ olduÄŸumuz yayÄ±n planlarÄ±mÄ±za sadÄ±k kalarak, stratejimizi ve vizyonumuzu koruyarak yolumuza devam ediyoruz.
Yirmi yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir parÃ§asÄ± olduÄŸumuz DoÄŸan Grubuâ€™nun baÄŸÄ±msÄ±z yayÄ±ncÄ±lÄ±k ilkeleri, saygÄ±n kurum kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve deÄŸerleri ile TÃ¼rkiyeâ€™nin en farklÄ± ve Ã¶zel yayÄ±nevlerinden biri olmayÄ± baÅŸardÄ±k. YabancÄ± ortaklÄ± bir kurum olmamÄ±z da uluslararasÄ± standartlarda yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapmamÄ±z konusunda bize ilhamlar verdi.
UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seviyede en bÃ¼yÃ¼k katkÄ±nÄ±n sahibi elbette siz deÄŸerli yazar, Ã§evirmen, Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±z oldunuz.
Bundan sonra da TÃ¼rkiyeâ€™de en Ã§ok ilgi Ã§eken edebiyat ve Ã§ocuk yazÄ±nÄ± eserlerinin, gazeteci kitaplarÄ±nÄ±n, en nitelikli araÅŸtÄ±rma ve incelemelerin yayÄ±ncÄ±sÄ± olmayÄ± aynÄ± heyecanla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz ve yazarlarÄ±mÄ±zÄ±, kitaplarÄ±mÄ±zÄ± Ã§oÄŸaltÄ±p bÃ¼yÃ¼meye devam edeceÄŸiz.
DoÄŸan Egmont olarak bÃ¼yÃ¼k bir aileyiz. Siz de bu bÃ¼yÃ¼k ailenin deÄŸerli bir Ã¼yesisiniz ve iyi ki varsÄ±nÄ±z. Konuyla ilgili sizi bilgilendirmek istedik.
SaygÄ±larÄ±mla
GÃ¼lgÃ¼n Ã‡arkoÄŸlu
Genel MÃ¼dÃ¼r"
DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda DoÄŸan Egmont'tan, konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi