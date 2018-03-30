21:11, 30 Mart 2018 Cuma

100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YakÄ±n tarihin en bÃ¼yÃ¼k katliamlarÄ±ndan birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Ruanda'da 100 gÃ¼nde Ã§oÄŸunluÄŸuÂ Tutsilerden olmak Ã¼zere 800 binÂ RuandalÄ±Â hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olaylar baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 6 Nisan 1994'ten sonra BirleÅŸmiÅŸ BirleÅŸmiÅŸ (BM) askeri personeli ve gÃ¶zlemcilerinin Ã§oÄŸunluÄŸu Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±.

BM, soykÄ±rÄ±m eylemleri baÅŸladÄ±ktan Ã¼Ã§ hafta sonra bile olaylarÄ± bÃ¼yÃ¼k katliam olarak deÄŸerlendirdi ve soykÄ±rÄ±m kavramÄ±nÄ± kullanmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

BAÄžIMSIZLIKTAN SOYKIRIMA

1922'den 1959'a kadar BelÃ§ika sÃ¶mÃ¼rgesinde yaÅŸayan Ruanda'da, Tutsiler Ã¼lke siyasetinde etkili olmalarÄ±na raÄŸmen baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¼recinde sÃ¼rgÃ¼ne zorlandÄ±. 1 Temmuz 1992'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Ruanda'da, Tutsileri gÃ¶Ã§e zorlayan diÄŸer etnik grup Hutular BelÃ§ika'nÄ±n desteÄŸiyle hÃ¼kÃ¼met kurdu.

SÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilen Tutsiler, 1963-1967 arasÄ±nda Ruanda'ya geri dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± fakat baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan Tutsiler bÃ¼yÃ¼k bir katliama uÄŸradÄ±. Ã‡Ä±kan olaylarda 20 bin Tutsi Ã¶ldÃ¼, 300 bini yerlerinden edildi.

Gregoire Kayibanda, 1961'de askerlerin ve politikacÄ±larÄ±n baskÄ±sÄ± altÄ±nda Ruanda'nÄ±n ilk Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. SeÃ§ilmesinin ardÄ±ndan HutularÄ±n desteÄŸini kazanmak iÃ§in Tutsilere karÅŸÄ± propaganda baÅŸlattÄ±. Bu durum Tutsilere karÅŸÄ± yeni bir ÅŸiddet ve gÃ¶Ã§ dalgasÄ±na neden oldu. Kayibanda, tÃ¼m yaptÄ±klarÄ±na raÄŸmen Hutulu askerler tarafÄ±ndan darbe ile indirildi.

Kayibanda'nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶reve gelen Juvenal Habyarimana ise BatÄ± ile iyi iliÅŸkiler kurmayÄ± denedi. Kayibanda kadar ayrÄ±mcÄ± politikalar izlemese de onun dÃ¶neminde okullarda, Ã¼niversitelerde ve iÅŸ alanlarÄ±nda Tutsilere ayrÄ±lan yÃ¼zde 10 kotasÄ± devam etti.

1987'de sÃ¼rgÃ¼ndeki Tutsilerin kurduÄŸu Ruanda Vatansever Cephesi, 1 KasÄ±m 1990'da Uganda'dan Ruanda'nÄ±n kuzey sÄ±nÄ±rÄ±na yÃ¶nelen bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±. 10 bin Tutsi ve muhalif baÅŸkent Kigali'de Ruanda askeri gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan durduruldu. Bu dÃ¶nemde Kongo Demokratik Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Giseyni bÃ¶lgesinde Tutsilere karÅŸÄ± yeni bir katliam gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Fransa, BelÃ§ika ve Zaire birlikleri 4 KasÄ±m 1990'da dÃ¼zenledikleri Noroit Operasyonu ile Ã¼lkeye girerek bÃ¶lgede mahsur kalanlarÄ± kurtarma harekatÄ± baÅŸlattÄ±. BelÃ§ika'nÄ±n aksine Fransa kurtarma harekatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeden ayrÄ±lmadÄ±.

Mart 1992'de Ã§oÄŸunluÄŸu aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Hutu milislerinden oluÅŸan Cumhuriyeti Savunma Koalisyonu kuruldu. ArdÄ±ndan koalisyona baÄŸlÄ± milisler Bugesera bÃ¶lgesinde Tutsilere karÅŸÄ± yeni bir katliam gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Haziran 1992'de Hutular, muhalefet ve Ruanda Vatansever Cephesi tarafÄ±ndan imzalanan Ashura anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen Tutsilere ve muhalif Hutulara karÅŸÄ± Ä°nterahamwe milisleri tarafÄ±ndan birÃ§ok katliam gerÃ§ekleÅŸti. Olaylar aÄŸustostan aralÄ±ÄŸa kadar devam etti.

1993'te Arusha'da yÃ¶netimin paylaÅŸÄ±lmasÄ±, barÄ±ÅŸÄ±n tesisi ve Ã¼lkenin krizden kurtulmasÄ± iÃ§in yeni bir anlaÅŸma daha imzalandÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 872 nolu kararÄ±yla 2500 mavi bereliyi MINUAR projesi kapsamÄ±nda bÃ¶lgeye gÃ¶zlem yapmasÄ± iÃ§in gÃ¶nderildi. Ä°ki ay sonra Fransa Noroit Operasyonu kapsamÄ±ndaki askerlerini Ã§ekerek bÃ¶lgeyi MINUAR'a bÄ±raktÄ±.

SOYKIRIMIN 100 GÃœNÃœ

6 Nisan 1994'te Tutsilere karÅŸÄ± Kigali'de gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk saldÄ±rÄ±larda palalar kullanÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ saat iÃ§inde olaylar tÃ¼m Ã¼lkeye yayÄ±ldÄ±.

Ruanda Vatansever Cephesi 8 Nisan'da Mulundi'den Kigali'ye doÄŸru karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±.

Ãœlkede mahsur kalan BatÄ±lÄ±lar 9 Nisan'da BM'nin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.

BM, 21 Nisan'da tampon gÃ¼Ã§ ve gÃ¶zlem iÃ§in bÃ¶lgede bulundurduÄŸu Mavi Berelilerin sayÄ±sÄ±nÄ± 2500'den 250'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BMGK, 30 Nisan'da Ruanda Vatansever Cephesi ve Ruanda SilahlÄ± gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda ateÅŸkes talep etti. Fakat bu talep sadece diplomatik ve insani alanda sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±.

12 MayÄ±s itibariyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 200 bine ulaÅŸtÄ±. BM olaylar iÃ§in "soykÄ±rÄ±m" kavramÄ±nÄ± kullanmak istemese de aÃ§Ä±klamasÄ±nda "bir etnik grubun Ã¼yelerinin tamamen ya da kÄ±smen yok edilmesine yÃ¶nelik uluslararasÄ± hukuku ihlal eden eylemler" ifadesini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 17 MayÄ±s'ta Ruanda'ya giden silahlara ambargo kararÄ± aldÄ±.

BM Genel Sekreteri 31 MayÄ±s'ta sivil kayÄ±plarÄ±n 250 bin ila 500 bin arasÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

BMGK,8 Haziran'da soykÄ±rÄ±m olaylarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ± ve MINUAR gÃ¶zlemcilerinin gÃ¶rev sÃ¼resini uzattÄ±.

Fransa, 23 Haziran'da Ã¼lkenin gÃ¼ney batÄ±sÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmak amacÄ±yla Turkuaz Operasyonu'nu baÅŸlattÄ±.

Ruanda Ordusu, 4 Temmuz'da Kigali ve Butare'nin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±. Ordu, 17 Temmuz 1994'te Ã¼lkenin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ± ve soykÄ±rÄ±m eylemleri sona erdi. 3 ay sÃ¼ren olaylarda 800 bin Tutsi ve muhalif Hutu hayatÄ±nÄ± kaybetti.