21:19, 30 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rk fÄ±rkateynleri Ukrayna'da demir attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ TCG SalihreisÂ veÂ TCG BÃ¼yÃ¼kadaÂ fÄ±rkateynleri Ukraynaâ€™nÄ±nÂ Odessa LimanÄ±â€™na geldi.

Karadeniz ve Marmara Deniziâ€™nde her yÄ±l dÃ¼zenli olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen tatbikata iÅŸtirak eden F-246 TCG Salihreis (F-246) ve TCG BÃ¼yÃ¼kada (F-512) fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle gecikmeli yanaÅŸtÄ±.

Liman ziyareti kapsamÄ±nda Ukrayna Deniz Kuvvetleri unsurlarÄ± ile geÃ§iÅŸ eÄŸitimi tatbikatlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek, gemi komutanlarÄ± tarafÄ±ndan UkraynalÄ± yetkililer ziyaret edilecek.

2 Nisanâ€™a kadar limanda kalacak fÄ±rkateynler hafta sonu belirli saatlerde halkÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±k olacak.

Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 tatbikatÄ± Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n her yÄ±l dÃ¼zenli olarak katÄ±lan birliklerin gÃ¶rev fonksiyonlarÄ±na yÃ¶nelik harekÃ¢t imkÃ¢n ve kabiliyetlerini geliÅŸtirmek, harbe hazÄ±rlÄ±k seviyelerini yÃ¼kseltmek ve aynÄ± zamanda Karadenizâ€™de deniz gÃ¼venliÄŸinin idamesine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla icra ediyor. Tatbikat kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ± tarafÄ±ndan deniz hedeflerine fiili silah atÄ±ÅŸlarÄ± icra ediliyor.