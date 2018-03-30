21:57, 30 Mart 2018 Cuma

'Ä°ran'la 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde savaÅŸabiliriz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, ABD medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in baÅŸarÄ±lÄ± olmalÄ±yÄ±z. EÄŸer yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyi baÅŸaramazsak, Ä°ran'la 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde savaÅŸabiliriz." dedi.

Prens Selman, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'a karÅŸÄ± uluslararasÄ± baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

BÃ¶lgede askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§inÂ Ä°ranÂ Ã¼zerindeki ekonomik ve siyasi baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Selman, aksi takdirde bir savaÅŸ ihtimalinin olduÄŸunu iddia etti.

"Ä°RAN'LA 10-15 YIL Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE SAVAÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z"

Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Prens Selman, "Askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in baÅŸarÄ±lÄ± olmalÄ±yÄ±z. EÄŸer yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyi baÅŸaramazsak, Ä°ran'la 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde savaÅŸabiliriz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Selman ayrÄ±ca, 2015 yÄ±lÄ±nda Yemen'e mÃ¼dahale etmemeleri durumunda, bu Ã¼lkenin Husiler ve El Kaide arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼neceÄŸini ve Riyad'Ä±n Yemen operasyonlarÄ±nÄ±n meÅŸru olduÄŸunu savundu.

Suudi Arabistan'daki "reformlara" iliÅŸkin de yorum yapan Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan'daki ortamda artÄ±k Suudiler kendi Ã¼lkelerine bile sÄ±ÄŸmÄ±yor. Bu sosyal reformlarÄ± biraz da bundan dolayÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

TRUMP GÃ–RÃœÅžMESÄ° VE SÄ°LAH SATIÅžLARI

Ã–te yandan, Prens Selman'Ä±n Ã¼lkeyi ziyareti sÄ±rasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±yla ilgili ABD basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, sÃ¶z konusu anlaÅŸmalarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k enerji ÅŸirketi olan Suudi Aramco ve ABD'li teknoloji ÅŸirketleri arasÄ±nda imza altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Beyaz Saray'da 20 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump-Prens Selman gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki milyarlarca dolarlÄ±k yeni silah anlaÅŸmasÄ± ve Ä°ran'a karÅŸÄ± ortak tutum Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–nceki hafta ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'a 3 kalemde toplam 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

TemaslarÄ±na 19 Mart'ta baÅŸlayan Prens Selman, ABD'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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