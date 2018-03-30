DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ Muhammed bin Selman, ABD medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in baÅŸarÄ±lÄ± olmalÄ±yÄ±z. EÄŸer yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyi baÅŸaramazsak, Ä°ran'la 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde savaÅŸabiliriz." dedi.
Prens Selman, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran'a karÅŸÄ± uluslararasÄ± baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
BÃ¶lgede askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§inÂ Ä°ranÂ Ã¼zerindeki ekonomik ve siyasi baskÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Selman, aksi takdirde bir savaÅŸ ihtimalinin olduÄŸunu iddia etti.
"Ä°RAN'LA 10-15 YIL Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE SAVAÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z"
Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Prens Selman, "Askeri bir Ã§atÄ±ÅŸmadan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in baÅŸarÄ±lÄ± olmalÄ±yÄ±z. EÄŸer yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸeyi baÅŸaramazsak, Ä°ran'la 10-15 yÄ±l iÃ§erisinde savaÅŸabiliriz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Selman ayrÄ±ca, 2015 yÄ±lÄ±nda Yemen'e mÃ¼dahale etmemeleri durumunda, bu Ã¼lkenin Husiler ve El Kaide arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼neceÄŸini ve Riyad'Ä±n Yemen operasyonlarÄ±nÄ±n meÅŸru olduÄŸunu savundu.
Suudi Arabistan'daki "reformlara" iliÅŸkin de yorum yapan Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan'daki ortamda artÄ±k Suudiler kendi Ã¼lkelerine bile sÄ±ÄŸmÄ±yor. Bu sosyal reformlarÄ± biraz da bundan dolayÄ± istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
TRUMP GÃ–RÃœÅžMESÄ° VE SÄ°LAH SATIÅžLARI
Ã–te yandan, Prens Selman'Ä±n Ã¼lkeyi ziyareti sÄ±rasÄ±nda 16 milyar dolar deÄŸerinde 36 mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±yla ilgili ABD basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, sÃ¶z konusu anlaÅŸmalarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k enerji ÅŸirketi olan Suudi Aramco ve ABD'li teknoloji ÅŸirketleri arasÄ±nda imza altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Beyaz Saray'da 20 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump-Prens Selman gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki milyarlarca dolarlÄ±k yeni silah anlaÅŸmasÄ± ve Ä°ran'a karÅŸÄ± ortak tutum Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–nceki hafta ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suudi Arabistan'a 3 kalemde toplam 1 milyar 76 milyon 800 bin dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha onaylamÄ±ÅŸtÄ±.
TemaslarÄ±na 19 Mart'ta baÅŸlayan Prens Selman, ABD'nin farklÄ± bÃ¶lgelerinde temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Rus diplomatlarÄ±n sayÄ±sÄ± kadar diplomatÄ± "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti. BakanlÄ±k, BelÃ§ika, Macaristan, GÃ¼rcistan ve KaradaÄŸ'a cevap haklarÄ±nÄ±n saklÄ± olduÄŸunu duyurdu.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi