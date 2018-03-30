22:07, 30 Mart 2018 Cuma

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban'dan Soros iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve Ã¼lkede 8 Nisan'da dÃ¼zenlenecek olan parlamento seÃ§imine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

SeÃ§menlerin gelecek hafta oylarÄ±yla Macaristan'Ä±n geleceÄŸini belirleyeceÄŸini vurgulayan Orban, seÃ§im sonucunda Macaristan'da ya ulusal hÃ¼kÃ¼metin ya daÂ George Soros'un kuracaÄŸÄ± uluslararasÄ± hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

George Soros'a baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaÅŸam biÃ§imine baÄŸlÄ± Hristiyan Avrupa'yÄ± yok etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Orban, ''Macaristan'da yaklaÅŸÄ±k 2 bin maaÅŸlÄ± kiÅŸi seÃ§imlerde hÃ¼kÃ¼meti yenerek, gÃ¶Ã§men taraftarÄ±, George Soros tarafÄ±ndan da kabul gÃ¶recek kabine kurmak istiyor. Biz bunlarÄ±n kim olduÄŸunu, faaliyetlerini, Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatta isimlerini bile biliyoruz.'' diye konuÅŸtu.

BatÄ± Avrupa'da bugÃ¼n yaÅŸayan genÃ§lerin Hristiyan Avrupa'nÄ±n azÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸeceÄŸini gÃ¶receÄŸini ama Orta Avrupa Ã¼lkelerinin ise ÅŸimdiki yaÅŸam biÃ§imini korumak istediÄŸini bildiren Orban ayrÄ±ca 2015 yÄ±lÄ±nda Macaristan Ã¼zerinden BatÄ± Avrupa'ya ulaÅŸmak isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± iÅŸgalcilere benzetti.

MACAR HÃœKÃœMETÄ° VE SOROS KRÄ°ZÄ°

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± tutumuyla bilinen Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, Soros'u, finanse ettiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±lda 1 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§luyor.

Macar hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke genelinde Soros karÅŸÄ±tÄ± kampanya da baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼met ayrÄ±ca, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ engellemek iÃ§in ''Soros'u durdur'' olarak adlandÄ±rÄ±lan kanun tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±.

MACAR HÃœKÃœMETÄ°NÄ°N SIÄžINMACILAR HAKKINDAKÄ° Ä°DDÄ°ALARI

Macaristan'da BaÅŸbakan Orban baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan istila edildiÄŸini, kiliselerin kapatÄ±larak yerlerine camilerin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde kendi kanunlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸunu iddia ediyor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n "Avrupa'yÄ± iÅŸgal ettiÄŸi", "HristiyanlÄ±k deÄŸerlerini tehdit ettiÄŸi" gibi argÃ¼manlar kullanan Orban, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etmek istemediklerini yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalarla dile getirmiÅŸti.

NÃ¼fusunun sadece yÃ¼zde 0,2'sini MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Macaristan'da gelecek hafta dÃ¼zenlenecek parlamento seÃ§imlerinin ana konusunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Ä°slam oluÅŸturuyor.

YaklaÅŸÄ±k 10 milyonluk nÃ¼fusa sahip Macaristan'da, yaklaÅŸÄ±k 20 bin civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man bulunmasÄ±na raÄŸmen siyasilerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkenin "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaymÄ±ÅŸ" gibi bir hava estiriliyor.Â Â

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