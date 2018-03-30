Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban'dan Soros iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalÄ±k konuÅŸmasÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi ve Ã¼lkede 8 Nisan'da dÃ¼zenlenecek olan parlamento seÃ§imine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
SeÃ§menlerin gelecek hafta oylarÄ±yla Macaristan'Ä±n geleceÄŸini belirleyeceÄŸini vurgulayan Orban, seÃ§im sonucunda Macaristan'da ya ulusal hÃ¼kÃ¼metin ya daÂ George Soros'un kuracaÄŸÄ± uluslararasÄ± hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
George Soros'a baÄŸlÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼ destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaÅŸam biÃ§imine baÄŸlÄ± Hristiyan Avrupa'yÄ± yok etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Orban, ''Macaristan'da yaklaÅŸÄ±k 2 bin maaÅŸlÄ± kiÅŸi seÃ§imlerde hÃ¼kÃ¼meti yenerek, gÃ¶Ã§men taraftarÄ±, George Soros tarafÄ±ndan da kabul gÃ¶recek kabine kurmak istiyor. Biz bunlarÄ±n kim olduÄŸunu, faaliyetlerini, Macaristan'Ä± gÃ¶Ã§men Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatta isimlerini bile biliyoruz.'' diye konuÅŸtu.
BatÄ± Avrupa'da bugÃ¼n yaÅŸayan genÃ§lerin Hristiyan Avrupa'nÄ±n azÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸeceÄŸini gÃ¶receÄŸini ama Orta Avrupa Ã¼lkelerinin ise ÅŸimdiki yaÅŸam biÃ§imini korumak istediÄŸini bildiren Orban ayrÄ±ca 2015 yÄ±lÄ±nda Macaristan Ã¼zerinden BatÄ± Avrupa'ya ulaÅŸmak isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± iÅŸgalcilere benzetti.
MACAR HÃœKÃœMETÄ° VE SOROS KRÄ°ZÄ°
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± karÅŸÄ±tÄ± tutumuyla bilinen Macaristan hÃ¼kÃ¼meti, Soros'u, finanse ettiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÄ±lda 1 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± Avrupa'ya taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§luyor.
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke genelinde Soros karÅŸÄ±tÄ± kampanya da baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼met ayrÄ±ca, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ engellemek iÃ§in ''Soros'u durdur'' olarak adlandÄ±rÄ±lan kanun tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±.
MACAR HÃœKÃœMETÄ°NÄ°N SIÄžINMACILAR HAKKINDAKÄ° Ä°DDÄ°ALARI
Macaristan'da BaÅŸbakan Orban baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan istila edildiÄŸini, kiliselerin kapatÄ±larak yerlerine camilerin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde kendi kanunlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸunu iddia ediyor.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n "Avrupa'yÄ± iÅŸgal ettiÄŸi", "HristiyanlÄ±k deÄŸerlerini tehdit ettiÄŸi" gibi argÃ¼manlar kullanan Orban, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etmek istemediklerini yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalarla dile getirmiÅŸti.
NÃ¼fusunun sadece yÃ¼zde 0,2'sini MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Macaristan'da gelecek hafta dÃ¼zenlenecek parlamento seÃ§imlerinin ana konusunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Ä°slam oluÅŸturuyor.
YaklaÅŸÄ±k 10 milyonluk nÃ¼fusa sahip Macaristan'da, yaklaÅŸÄ±k 20 bin civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man bulunmasÄ±na raÄŸmen siyasilerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkenin "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaymÄ±ÅŸ" gibi bir hava estiriliyor.Â Â
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UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Rus diplomatlarÄ±n sayÄ±sÄ± kadar diplomatÄ± "istenmeyen adam" ilan ettiklerini iletti. BakanlÄ±k, BelÃ§ika, Macaristan, GÃ¼rcistan ve KaradaÄŸ'a cevap haklarÄ±nÄ±n saklÄ± olduÄŸunu duyurdu.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ran'Ä±n Yunanistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Yunanistan Tahran maslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Fransa'nÄ±n, Suriye'de YPG/PKK'ya siyasi desteÄŸini artÄ±rÄ±rken, Ã¶rgÃ¼tle de askeri iÅŸbirliÄŸi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ä°srail'in bu sabah Gazze'ye top atÄ±ÅŸÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli genÃ§ defnedildi