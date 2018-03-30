Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başkent Rabat’taki Fas Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, İsrail’in Filistin’de yaptığı insan hakları ihlallerine karşı dünya kamuoyuna harekete geçme çağrısı yaptı.
Filistin'i destekleyen pankartlar ve Filistin bayrağı açan göstericiler, İsrail'in bölgede işgalci olduğu yönünde sloganlar attı.
Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gösteride, özellikle Gazze’de düzenlenen göstericilerle dayanışma mesajı verildi.
İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan "Normalleşmeye Karşı Fas Derneği" Başkanı Ahmed Evihman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu gösteri ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ etkinliğine katılan Filistinliler ile dayanışmak için düzenledi. Filistin’deki işgalci Siyonist İsrail ile normalleşme girişimlerini kınıyoruz.” diye konuştu.
İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Fransa'da geçen hafta düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından "yeteri kadar kişi ölmediği" şeklinde paylaşımlarda bulunan gence, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine kapalı oturumda toplanacak.
Ürdün, Gazze'de barışçıl gösteri hakkının ihlal edildiği ve Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanılan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi üyeleri ile görüştü.
İngiltere Savunma Bakanlığı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda ölenlerden birinin İngiliz askeri olduğunu açıkladı.
Fas'ta, Filistin Toprak Günü münasebetiyle, yüzlerce Faslının katılımı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığı iddiasında bulundu.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerinde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, uluslararası toplumdan İran üzerindeki baskıyı artırmasını istedi.
Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı'na katılan TCG Salihreis ve TCG Büyükada fırkateynleri Odessa limanına demir attı.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna bağlı milis güçlerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karşı gerçekleştirdiği soykırımda 100 günde 800 bin kişi hayatını kaybetti.
Malezya’daki Arakanlı Müslümanların kurduğu Rohingya Futbol Kulübü (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan Arakanlı Müslümanların sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.
Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nda (İhvan) 1999-2008 tarihleri arasında eski genel gözlemci görevini yürüten Sadık Abdullah Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.