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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:54, 31 Mart 2018 Cumartesi
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 22:47, 30 Mart 2018 Cuma

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SaldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birisi Ä°ngiliz askeri
SaldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birisi Ä°ngiliz askeri

Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ä°ngiliz SilahlÄ± Kuvvetlerinin bir Ã¼yesinin dÃ¼n Suriye'de EYP ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±k Ã¶len Ä°ngiliz askerinin kimliÄŸini ve baÄŸlÄ± olduÄŸu birimi aÃ§Ä±klamazken, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun bir operasyonunda ABD gÃ¼Ã§leri iÃ§inde yerleÅŸik olarak hareket ettiÄŸini kaydetti.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde de Ã¶len askerin Ä°ngiliz Ã–zel Kuvvetlerinin Ã¼yesi olduÄŸu ve saldÄ±rÄ±nÄ±n MenbiÃ§'te gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, ABD savunma kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak, saldÄ±rÄ±da bir ABD Ã–zel Kuvvetler askerinin de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2 koalisyon personeli 29 Martâ€™ta GMT saatiyle akÅŸam 9.00'da Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±." bilgisi verilmiÅŸti.

Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceÄŸiz." demiÅŸti ancak AA'nÄ±n yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re saldÄ±rÄ± MenbiÃ§ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere MenbiÃ§ DEAÅž
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