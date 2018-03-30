SaldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birisi Ä°ngiliz askeri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ä°ngiliz SilahlÄ± Kuvvetlerinin bir Ã¼yesinin dÃ¼n Suriye'de EYP ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
BakanlÄ±k Ã¶len Ä°ngiliz askerinin kimliÄŸini ve baÄŸlÄ± olduÄŸu birimi aÃ§Ä±klamazken, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun bir operasyonunda ABD gÃ¼Ã§leri iÃ§inde yerleÅŸik olarak hareket ettiÄŸini kaydetti.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde de Ã¶len askerin Ä°ngiliz Ã–zel Kuvvetlerinin Ã¼yesi olduÄŸu ve saldÄ±rÄ±nÄ±n MenbiÃ§'te gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, ABD savunma kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak, saldÄ±rÄ±da bir ABD Ã–zel Kuvvetler askerinin de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2 koalisyon personeli 29 Martâ€™ta GMT saatiyle akÅŸam 9.00'da Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±." bilgisi verilmiÅŸti.
Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceÄŸiz." demiÅŸti ancak AA'nÄ±n yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re saldÄ±rÄ± MenbiÃ§ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.