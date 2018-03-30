GÃ¼ncelleme: 22:47, 30 Mart 2018 Cuma

Suriye'deki saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birisi Ä°ngiliz askeri





Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Ä°ngiliz SilahlÄ± Kuvvetlerinin bir Ã¼yesinin dÃ¼n Suriye'de EYP ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. BakanlÄ±k Ã¶len Ä°ngiliz askerinin kimliÄŸini ve baÄŸlÄ± olduÄŸu birimi aÃ§Ä±klamazken, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun bir operasyonunda ABD gÃ¼Ã§leri iÃ§inde yerleÅŸik olarak hareket ettiÄŸini kaydetti. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde de Ã¶len askerin Ä°ngiliz Ã–zel Kuvvetlerinin Ã¼yesi olduÄŸu ve saldÄ±rÄ±nÄ±n MenbiÃ§'te gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtildi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, ABD savunma kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak, saldÄ±rÄ±da bir ABD Ã–zel Kuvvetler askerinin de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±. BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "2 koalisyon personeli 29 Martâ€™ta GMT saatiyle akÅŸam 9.00'da Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±." bilgisi verilmiÅŸti. Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceÄŸiz." demiÅŸti ancak AA'nÄ±n yerel kaynaklardan edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re saldÄ±rÄ± MenbiÃ§ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.