Kuzey Kore'den Olimpiyatlara katÄ±lma sÃ¶zÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diÄŸer yetkililerin 2020 Tokyo Yaz OlimpiyatlarÄ± ve 2022 Pekin KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Bach Kuzey Kore'deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore Spor BakanÄ± ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yetkililerin Ã¼lkenin, uluslararasÄ± takvimde yer alan Yaz OlimpiyatlarÄ± ile KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma kararÄ±nÄ± beyan ettiÄŸini belirtti.
IOC BaÅŸkanÄ± Bach, Kuzey Kore lideri Kim'in de yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼ yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmede kararÄ± desteklediÄŸini ifade etti.
Kim ile 20 dakikalÄ±k resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan Pyongyang'daki 1 MayÄ±s Stadyumu'nda birlikte futbol maÃ§Ä± izledikleri 45 dakikalÄ±k gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aktaran Bach, Kim'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±'na katÄ±lmasÄ±nÄ±n ve Kuzey Koreli atletlerin geÃ§it tÃ¶reninde GÃ¼neylilerle yÃ¼rÃ¼melerinin barÄ±ÅŸÃ§Ä± diyaloÄŸa katkÄ±sÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸini kaydetti.
Bach, Kim'in, 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä± diplomasiye katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± IOC'ye teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini belirtti.
PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeye ulaÅŸan Bach, Kuzey Kore lideri ile hafta baÅŸÄ±nda Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸen ilk uluslararasÄ± yetkili oldu.
Kim'in Ã‡in ziyareti, 2011'de babasÄ± Kim Jong-il'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra iktidarÄ± devralmasÄ±ndan bu yana Ã¼lkenin lideri olarak yabancÄ± bir Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ziyaret olmuÅŸtu.
Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± vesilesiyle oluÅŸan barÄ±ÅŸ havasÄ±, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde yapÄ±lacak KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na heyet gÃ¶nderilebileceÄŸini ve bu konuda Seul ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ki Ã¼lke olimpiyat komitelerinin, UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) gÃ¶zetiminde vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma kapsamÄ±nda olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katÄ±lmasÄ± ve iki Ã¼lke sporcularÄ±nÄ±n olimpiyat tÃ¶reninde aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 9 Åžubat'taki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
OlimpiyatlarÄ±n ardÄ±ndan Pyonyang yÃ¶netiminden diyalog yÃ¶nÃ¼nde hÄ±zlÄ± hamleler gelmiÅŸti. OlimpiyatlarÄ±n hemen ardÄ±ndan bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±nda 27 Nisan'da bir zirve buluÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Kim'in, Moon ile buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmesi planlanÄ±yor.Â Â
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.