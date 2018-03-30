22:49, 30 Mart 2018 Cuma

Kuzey Kore'den Olimpiyatlara katÄ±lma sÃ¶zÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve diÄŸer yetkililerin 2020 Tokyo Yaz OlimpiyatlarÄ± ve 2022 Pekin KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bach Kuzey Kore'deki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore Spor BakanÄ± ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yetkililerin Ã¼lkenin, uluslararasÄ± takvimde yer alan Yaz OlimpiyatlarÄ± ile KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma kararÄ±nÄ± beyan ettiÄŸini belirtti.

IOC BaÅŸkanÄ± Bach, Kuzey Kore lideri Kim'in de yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼ yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmede kararÄ± desteklediÄŸini ifade etti.

Kim ile 20 dakikalÄ±k resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan Pyongyang'daki 1 MayÄ±s Stadyumu'nda birlikte futbol maÃ§Ä± izledikleri 45 dakikalÄ±k gayriresmi gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aktaran Bach, Kim'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±'na katÄ±lmasÄ±nÄ±n ve Kuzey Koreli atletlerin geÃ§it tÃ¶reninde GÃ¼neylilerle yÃ¼rÃ¼melerinin barÄ±ÅŸÃ§Ä± diyaloÄŸa katkÄ±sÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdiÄŸini kaydetti.

Bach, Kim'in, 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± sÄ±rasÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä± diplomasiye katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± IOC'ye teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini belirtti.

PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeye ulaÅŸan Bach, Kuzey Kore lideri ile hafta baÅŸÄ±nda Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸen ilk uluslararasÄ± yetkili oldu.

Kim'in Ã‡in ziyareti, 2011'de babasÄ± Kim Jong-il'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra iktidarÄ± devralmasÄ±ndan bu yana Ã¼lkenin lideri olarak yabancÄ± bir Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ziyaret olmuÅŸtu.

OLÄ°MPÄ°YAT BARIÅžI

Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda kÄ±ÅŸ olimpiyatlarÄ± vesilesiyle oluÅŸan barÄ±ÅŸ havasÄ±, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yÄ±l konuÅŸmasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde yapÄ±lacak KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na heyet gÃ¶nderilebileceÄŸini ve bu konuda Seul ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lke olimpiyat komitelerinin, UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC) gÃ¶zetiminde vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma kapsamÄ±nda olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katÄ±lmasÄ± ve iki Ã¼lke sporcularÄ±nÄ±n olimpiyat tÃ¶reninde aynÄ± bayrak altÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 9 Åžubat'taki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Kuzey Kore heyetiyle Kim'in kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OlimpiyatlarÄ±n ardÄ±ndan Pyonyang yÃ¶netiminden diyalog yÃ¶nÃ¼nde hÄ±zlÄ± hamleler gelmiÅŸti. OlimpiyatlarÄ±n hemen ardÄ±ndan bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±nda 27 Nisan'da bir zirve buluÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kim'in, Moon ile buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmesi planlanÄ±yor.Â Â