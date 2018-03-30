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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:53, 31 Mart 2018 Cumartesi
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22:53, 30 Mart 2018 Cuma

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ÃœrdÃ¼n'den Ä°srail'e 'Gazze tepkisi'
ÃœrdÃ¼n'den Ä°srail'e 'Gazze tepkisi'

ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼nÂ resmi haber ajansÄ± PETRA'da yer alan habere gÃ¶re, ÃœrdÃ¼n HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muhammed el-Mumeni, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verdi:Â 

"Gazze'de yaÅŸananlar,Â Ä°srail'in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ± ihlal etmesi,Â Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ anmak ve topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ haklarÄ±nÄ± vurgulamak iÃ§in sÄ±nÄ±ra yÃ¼rÃ¼yen silahsÄ±zÂ FilistinÂ halkÄ±na karÅŸÄ± orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ±nÄ±n neticesidir."Â 

Mumeni, uluslararasÄ± toplumu Ä°srail'e 'iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ olarak' sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesi ve Gazze Åžeridi'ndeki insani krizi Ã§Ã¶zmesi konusunda baskÄ± yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â 

Filistin davasÄ±na halkÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, haysiyeti ve devlet hakkÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alacak kapsamlÄ± ve adil bir Ã§Ã¶zÃ¼m umutlarÄ±nÄ±n yok olmaya devam ettiÄŸini kaydeden Mumeni, bunun aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, ÅŸiddet ve yÄ±kÄ±mlara yol aÃ§an umutsuzluk atmosferinin kÃ¶k salmasÄ±na yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde, Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra akÄ±n etmiÅŸti.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki olaylara gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale eden Ä°srail askerleri 15 Filistinliyi ÅŸehit etmiÅŸ, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazzeâ€™deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaklaÅŸÄ±k bin 400 Filistinli yaralamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistin halkÄ±, olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev dÃ¼zenlemiÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta, "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyerek, kayÄ±plarÄ±nÄ± anÄ±yor.

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