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GÃ¼ncelleme: 23:04, 30 Mart 2018 Cuma

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunuldu.

Suriye ve Irakâ€™taki son geliÅŸmelerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunu ele alan iki lider, mÃ¼ttefiklik ruhuna uygun biÃ§imde iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyonu daha da artÄ±rma kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.Â 

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Gazzeâ€™de yaÅŸanan olaylara da deÄŸinildi.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan trump
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