CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunuldu.
Suriye ve Irakâ€™taki son geliÅŸmelerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunu ele alan iki lider, mÃ¼ttefiklik ruhuna uygun biÃ§imde iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyonu daha da artÄ±rma kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Gazzeâ€™de yaÅŸanan olaylara da deÄŸinildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda DoÄŸan Egmont'tan, konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli" dedi
Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi