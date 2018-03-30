GÃ¼ncelleme: 23:00, 30 Mart 2018 Cuma

BMGK Gazze iÃ§in 'acil' toplanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK),Â Gazze'de 15Â Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n "acil toplanma" kararÄ± aldÄ±.Â

BMGK'nin geÃ§ici Ã¼yelerinden Kuveyt'in talebi Ã¼zerine konsey yerel saatle 18.30'da (TSÄ° 01.30) kapalÄ± oturumda toplanacak.Â

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen FilistinÂ Toprak GÃ¼nÃ¼Â gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine 15 Filistinli ÅŸehit edildi, yaklaÅŸÄ±k 1400 Filistinli de yaralandÄ±.Â

15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile BÃ¶lgesi'nde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, binlerce kiÅŸiyi de yaraladÄ±. Ä°srail'in kuzeyindeki Celile BÃ¶lgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaÅŸanan bu olay, polis ile Ä°srail vatandaÅŸÄ± olan Filistinli kitleler arasÄ±nda yaÅŸanan ilk kitlesel Ã§atÄ±ÅŸma olmasÄ± sebebiyle bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem kazandÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.