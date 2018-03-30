23:35, 30 Mart 2018 Cuma

Fransa'da terÃ¶rÃ¼ Ã¶ven kiÅŸiye 6 ay hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Le Figaro gazetesindeÂ yer alan habere gÃ¶re, Facebook'tan Trebes ve Carcassonne kentlerinde dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda "terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklindeki mesajlarÄ± nedeniyle Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, acil yargÄ±lanma talebiyle bugÃ¼n Carcassonne Ceza Mahkemesine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Mahkeme, zanlÄ±ya, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay tecilli hapis cezasÄ± verdi ve 3 yÄ±l boyunca gÃ¶zetim altÄ±nda tutarak eÄŸitim veya iÅŸ zorunluÄŸu getirdi.

Trebes kentinde geÃ§en hafta bir sÃ¼permarkete dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kasapla ilgili dÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan, "Onun iÃ§in hiÃ§bir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." yazan hayvan haklarÄ± savunucusu kadÄ±na, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti.

ÃœÃ§ gÃ¼n Ã¶nce de Twitter'da "Macron'un bir seÃ§meni daha azaldÄ±" ÅŸeklinde mesaj yayÄ±nlayan siyasetÃ§i Stephane Poussier de mahkeme tarafÄ±ndan, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan bir yÄ±l hapis ve 7 yÄ±l vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan men cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terÃ¶rist tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan Ã¼stlenilen saldÄ±rÄ±da 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 15 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.