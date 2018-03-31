00:01, 31 Mart 2018 Cumartesi

Abbas'tan BM'ye Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM)Â FilistinÂ halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Filistin televizyonunda yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda Abbas, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan olaylarda Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesinden tamamen Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.

Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k olacak ve ulusal ilkelere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± temsil edilecek." ifadesini kullandÄ±.

Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde, Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra akÄ±n etmiÅŸti.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki olaylara gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale eden Ä°srail askerleri 15 Filistinliyi ÅŸehit etmiÅŸ, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazzeâ€™deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaklaÅŸÄ±k bin 400 Filistinli yaralamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail askerlerinin abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan olaylarda 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesi ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalede orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± sonucu yaralanan yÃ¼zlerce Filistinli iÃ§in cumartesi gÃ¼nÃ¼ yas ilan edilmiÅŸti.

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistin halkÄ±, olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev dÃ¼zenlemiÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta, "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyerek, kayÄ±plarÄ±nÄ± anÄ±yor.