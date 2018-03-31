Abbas'tan BM'ye Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM)Â FilistinÂ halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistin televizyonunda yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda Abbas, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan olaylarda Ã§ok sayÄ±da Filistinlinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸmesinden tamamen Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajÄ±mÄ±z aÃ§Ä±k olacak ve ulusal ilkelere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± temsil edilecek." ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarÄ±n anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "Toprak GÃ¼nÃ¼"nde, Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden yaptÄ±ÄŸÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in halk sabah saatlerinden itibaren sÄ±nÄ±ra akÄ±n etmiÅŸti.
Sabah saatlerinden bu yana Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki olaylara gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale eden Ä°srail askerleri 15 Filistinliyi ÅŸehit etmiÅŸ, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazzeâ€™deki gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaklaÅŸÄ±k bin 400 Filistinli yaralamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail askerlerinin abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan olaylarda 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesi ve iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalede orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± sonucu yaralanan yÃ¼zlerce Filistinli iÃ§in cumartesi gÃ¼nÃ¼ yas ilan edilmiÅŸti.
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymuÅŸtu. Filistin halkÄ±, olayÄ± protesto etmek iÃ§in genel grev dÃ¼zenlemiÅŸ, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 6 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Filistinliler her yÄ±l 30 Mart'ta, "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleyerek, kayÄ±plarÄ±nÄ± anÄ±yor.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla (EYP) dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Malezyaâ€™daki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu Rohingya Futbol KulÃ¼bÃ¼ (RFK), Myanmar'da katliamlara maruz kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n sesini dÃ¼nyaya duyurmayÄ± hedefliyor.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–), uluslararasÄ± topluma, "Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± Ã¶nlemek ve Filistinlilere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± durdurmak" iÃ§in acil Ã¶nlemler almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Sudan'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±'nda (Ä°hvan) 1999-2008 tarihleri arasÄ±nda eski genel gÃ¶zlemci gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten SadÄ±k Abdullah Abdulmacid son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 55 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.